Hijo de Camilo Sesto impactó publicando fotos en tangas y luego las borró

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, lleva varios meses en el ojo del huracán. Esta vez, quien comenzó un proceso hormonal para cambiar su género a femenino, publicó unas fotos en ropa interior, pero luego las borró.

Las fotografías de ‘Sheila Devil’, como ahora prefiere ‘Camilín’ que le llamen, las compartió en su Instagram durante horas de la madrugada de este jueves en España, pero la noche del miércoles en Estados Unidos y México.

En la primera selfie aparece el único retoño de Camilo Sesto lanzando un beso a la cámara mientras luce una peluca de cabello corto negro, acompañado de un sombrero de cuadros gris y rosa. Pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue que realizó la foto presumiendo una tanga rosa y un crop top en tonalidad similar dando la espalda al espejo en el que se reflejaba su cuerpo.

En otra fotografía llevaba la peluca cobriza que habitualmente muestra en redes sociales, con el mismo sombrero, pero luciendo un body negro con la parte de atrás tipo tanga. En esta la expresión de su rostro era un poco más seria.

Ambas fotos que logramos capturar en el perfil de la red social de la camarita registrado como “Shelaw123”, aparentemente fueron eliminadas u archivadas por Camilo Blanes, pues este jueves 6 de julio no ya no están en su feed.

Camilo Blanes compartió las fotos luciendo dos pelucas distintas. Foto: @shewal123.

Foto: Cortesía

¿Realmente se está hormonando?

Hace más de un mes, el periodista Saúl Ortiz del programa de televisión española ‘Fiesta’, comentó que ‘Camilín’ supuestamente habría conseguido hormonas en el mercado negro para comenzar una transición y convertirse en mujer.

“Lleva unos días en esa transformación. Para ello en los últimos días está hormonándose, me aseguran que está adquiriendo esos productos a través del mercado negro”, dijo Ortiz.

Luego de eso, el paparazzi español Jordi Martin estuvo a las afueras de la mansión que heredó ‘Sheila’, quien aceptó hablar con el periodista con la condición de que las cámaras estuvieran apagadas. Según el reportero de ‘El Gordo y La Flaca’, en ese momento le confirmó que sí se encuentra en una transición con tratamiento.

Días después, Europa Press logró abordar al heredero universal del recordado cantante y fue entonces cuando por primera vez habló del presunto tratamiento frente a las cámaras.

Entre las cosas que dijo estuvo: “¿Hormonando, a qué te refieres? No, yo soy del sexo que siempre he sido”.

Aunque dejó en entrever que no se estaría colocando hormonas femeninas, sí comentó que se encuentra en un proceso para encontrarse a sí mismo.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”, dijo en ese momento.

Su madre dice que está en riesgo extremo

La madre de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, desde que se comenzaron a ver las fotos en redes sociales de su hijo sin dientes, en extrema delgadez y viviendo en una mansión en estado deplorable, ha denunciado que supuestamente su hijo se encuentra en peligro por problemas mentales y adicciones a las drogas.

También ha denunciado que los amigos que rodean a ‘Sheila’ no son malas influencias, pero ‘Camilín’ dijo a Europa Press que no entiende la preocupación que existe por él si considera que está en pleno uso de sus facultades mentales.

Lourdes Ornelas también dijo a ‘El Gordo y La Flaca’ que apoya a su hijo si lo que quiere es ser mujer o lo que considere y que no lo dejará nunca solo, pero sí está luchando para que reciba ayuda psicológica y se alimente bien.

Sigue leyendo:

– Hijo de Camilo Sesto muestra por dentro el deplorable estado de la mansión que le heredaron

– Hijo de Camilo Sesto habla por primera vez sobre si quiere cambiar su género a mujer

– De travestirse a hormonarse: hijo de Camilo Sesto estaría decidido a convertirse en mujer

– Madre del hijo de Camilo Sesto busca intervenir en su situación: “No voy a dejar que acabe con su vida”

– Novia del hijo de Camilo Sesto rompe el silencio sobre el “cambio de género” de ‘Camilín’