Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de julio de 2023

Piscis

Nunca permitas que te falten al respeto, basta de hipocresías y faltas hacia tu persona, es momento de que actúes como solo tú sabes, quien trate de dañarte lo pagará al doble. Chisme muy fuerte en puerta, se te cae la venda de los ojos y entenderás lo equivocado que estuviste al poner en un altar a quien merecía vivir en el piso. Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y familia se reencuentra. Cree en ti y te darás cuenta de lo que puedes lograr si te lo propones. En el amor deja volar tu imaginación y vive el amor de manera romántica y soñadora. Cultiva la conexión emocional con tu pareja. ¡El amor es un océano de emociones! En el trabajo, confía en tu intuición y sigue tus corazonadas. Desarrolla tu creatividad y canaliza tus emociones en proyectos inspiradores. ¡El éxito está en la sensibilidad! En la salud presta atención a tus emociones y practica la autocompasión. Encuentra espacios de calma y relajación para cuidar de tu bienestar general.

Acuario

Viene mucha reflexión y ganas de cambiar y comerte al mundo, vive y disfruta tu vida al máximo, no te arrepientas de nada pues gracias a eso estas donde estas ahora. Ten mucho cuidado con desear cosas que sabes que a la larga podrían perjudicarte, sueles atraer lo que deseas. Cuida lo que pasa por tu mente pues algunas veces esas cuestiones te hacen ver cosas que no son ni existen. La vida y una persona que ya no está físicamente contigo te dará una señal. No dejas ya nada inconcluso proponte terminar cada proyecto que emprendas pues solo así tendrás la satisfacción de que estas cumpliendo cada meta y sueño. En el amor libera tu espíritu independiente y busca conexiones auténticas. Atrévete a ser diferente y sigue tu intuición. ¡El amor es revolucionario! En el trabajo, muestra tu originalidad y tu visión futurista. Aporta ideas innovadoras y busca soluciones creativas. ¡Eres un/a verdadero/a agente del cambio! En la salud cuida de tu bienestar mental y emocional. Busca momentos de introspección y encuentra actividades que te renueven.

Capricornio

Si con el paso de los días vas perdiendo amistades no te sientas mal, es solo parte de la vida que te va quitando lo que estorba o ya no existe. Cuidado con un amor del pasado pues podría regresar en cualquier momento y ocasionarte algunos problemas. Ha pasado por momentos muy difíciles en lo que va del año, pero has salido a flote y más fuerte que nunca, la vida se traducirá en esos momentos que te dejaron sin aliento, disfrútalos y guárdalos en tu memoria. No permitas que nadie quite la paz de tu vida que tanto trabajo te ha costado conseguir, es momento de poner orden en tu vida e ir alejándote de todas esas personas que te han lastimado y te han dañado de una u otra forma. En el amor demuestra tu lealtad y tu estabilidad en el amor. Construye bases sólidas y duraderas en tus relaciones. ¡El amor se fortalece con el tiempo! En el trabajo, muestra tu ambición y tu disciplina. Trabaja con determinación hacia tus metas. ¡Eres un/a verdadero/a escalador/a de la cima del éxito! En la salud cuida de tu resistencia física y mental. Establece rutinas saludables y recuerda que el equilibrio es clave para tu bienestar.

Sagitario

Deja de complicarte tu vida y existencia, ve las cosas simples que te rodean y disfrútalas. Nunca dejes tus sueños por complacer los de alguien más, la vida te llena cada día de nuevas oportunidades para que logres tus objetivos, atiéndelos, disfruta la fortuna de tener vida pues gracias a eso podrás lograr cuando tu desees. La vida te va compensar cada sacrificio, recibirás lo que mereces conforme a tus actos del pasado. Recordarás a personas que ya se fueron y podrías deprimirte un poco sin embargo entenderás muchas cosas. Dios no se ha equivocado en la vida que has llevado pues gracias a eso eres quien eres hoy en día. En el amor abraza tu espíritu aventurero y vive el amor con entusiasmo. Explora nuevas experiencias junto a tu pareja. ¡El amor es una gran travesía! En el trabajo, muestra tu optimismo y tu capacidad para inspirar a otros. Atrévete a explorar nuevos horizontes. ¡El éxito está en la expansión! En la salud mantén tu vitalidad con actividades físicas y mentales estimulantes. No temas explorar nuevas prácticas saludables.

Escorpión

Tu carácter y tu manera de vivir la vida te hará que enfrentes una situación algo difícil para que reacciones sobre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Aprende a perdonas y empezar desde cero. Vienen muchas personas nuevas a tu vida las cuales te enseñarán a valorar quien eres y lo que tienes. Muchos cambios en tu vida que te beneficiarán, inclusive el inicio de una relación en caso de estar soltero. Cuidado con tratar de ser alguien que no eres con tal de complacer a alguien más. Una noticia te hará sentir mejor. Perdida o descomposición de alguno aparato electrónico. Chismes de familia que se harán presentes a finales de semana. En el amor tu intensidad y magnetismo atraen el amor apasionado. Profundiza en tus emociones y entrega todo de ti. ¡El amor es intenso y transformador! En el trabajo, muestra tu determinación y tu habilidad para investigar. No temas adentrarte en nuevos desafíos. ¡Eres un/a verdadero/a detective del éxito! En la salud canaliza tu energía en actividades que te llenen de vitalidad. Mantén el equilibrio emocional y no temas explorar tu mundo interior.

Libra

Cuidado con lo que sale de tu boca pues traerás el gaznate demasiado suelto al punto de dañar a familia o amigos. Quizás la vida no ha sido buena contigo en estos meses, ve a tu pasado y ahí encontrarás la respuesta a esas dudad. Amistad piel blanca se meterá en graves problemas y te pedirá apoyo para salir adelante. Un cambio muy importante en tu vida te hará entender el porqué de muchas cosas, grandes cambios para tu vida y oportunidades de crecer en el área de los negocios. Cuidado con ir muy de prisa en tu vida, llévate las cosas con calma y disfrútalas. Si algo no lo ve tus ojos no existe, aprende a no hacerte ideas en lo que tiene que ver con tu relación en caso de tener. En el amor busca el equilibrio en tus relaciones. Cultiva la armonía y la comprensión mutua. ¡El amor se fortalece con la balanza del corazón! En el trabajo, destaca tus habilidades diplomáticas y tu capacidad para colaborar. Busca soluciones pacíficas y justas. ¡El éxito está en la cooperación! En la salid mantén la armonía entre cuerpo y mente. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te llenen de paz interior.

Virgo

No permitas que la vida te cobre factura que no son tuyos, cada persona que se haga responsable de sus actos, ya pagaste demasiado. Días de reflexionar mucho y atender todos esos sueños y planes que por tu trabajo, escuela o vida diaria no has logrado cumplir. Infidelidad en amistad, te enteras de cómo le hicieron de chivo los tamales. Deja de pensar en el ayer y centra tu tiempo y atención en el ahora y el mañana. No permites que nadie te vuelva a faltar, el amor debe de empezar en ti y después en los demás porque entre más ames más te dolerá el golpe. En el amor tu sentido práctico puede ayudarte en el amor. Comunícate de manera clara y muestra tu aprecio a tu pareja. ¡El amor está en los detalles! En el trabajo, enfócate en la organización y la eficiencia. Tu dedicación y perfeccionismo te abrirán puertas. ¡Esfuérzate por la excelencia!

Leo

Deja que cada cosa tome su curso, no te adelantes en nada pues las cosas no podrían salir como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Momento de ver al pasado y ver que no has hecho, que te ha faltado para ser feliz y preguntarte si hoy en día lo eres, si ya tienes una relación checa si realmente estas con la persona que más o si solo estas con esa persona que comparte la vida contigo. No te compliques la existencia y aprende de tus caídas para no volver a cometerlas. Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal. En el amor tu carisma y magnetismo están en su punto más alto. Disfruta de los halagos y muestra tu generosidad en el amor. ¡Brilla con tu corazón!En el trabajo, demuestra tu liderazgo y creatividad. Destaca tus habilidades únicas y no temas asumir responsabilidades. ¡Eres un/a ganador/a! En la salud cuida de tu vitalidad y no olvides consentirte. Recuerda que eres el rey/la reina de tu propio bienestar. ¡Cuídate con amor!

Cancer

Tu carácter demasiado fuerte e intenso podría ser el responsable de una fuerte discusión o enfrentamiento familiar, trata de no esperar nada de nadie pues solo así dejarás de decepcionarte de las demás personas. Momento de enfrentar cada uno de tus errores y salir adelante. Cuidado con cometer los mismos errores y con esperar algo que no va llegar. Aprende a soltar y dejar ir, no es momento que te doblegues y vuelvas a esos días tristes, la vida te llenará de lecciones y no volverás a cometer los mismos errores. En el amor hoy es un día para conectar emocionalmente con tu pareja. Expresa tu amor y cuida de tus seres queridos. ¡El amor te nutre! En el trabajo, confía en tus instintos y escucha tu intuición. Tu sensibilidad te guiará hacia el éxito. ¡Confía en ti mismo/a! En la salud protege tus emociones y busca momentos de calma. Encuentra equilibrio entre el trabajo y el descanso para mantener tu bienestar.

Géminis

Grandes momentos con tu pareja vienen en camino, podrían encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaron. Un amor se fortalece, pero tendrán que pasar por situaciones muy difíciles que tienen que ver con celos, inseguridad y ciertas cuestiones. Dios te pondrá las pruebas que necesitas para encontrar la paz que tanto haz anhelado. Un encuentro con tu pasado te dejará muy pensativo o pensativa. Vienen momentos en los cuales deberás de comprender que no siempre tienes la razón. Algunas veces te desesperas muchísimo por no obtener a la brevedad lo que quieres y deseas, no te preocupes si las cosas nos e han dado es por una razón. Es momento que cierres ciclos del pasado para que no te sigan dañando en tu vida. En el amor tu carisma y encanto están en su máximo esplendor. Disfruta de la diversión y la comunicación en tus relaciones. ¡Diviértete! En el trabajo, muestra tu versatilidad y adaptabilidad. Acepta nuevos desafíos y aprovecha tu creatividad. ¡Brilla con tus ideas! En la salud mantén tu mente ágil con actividades mentales estimulantes. Realiza pausas activas para evitar el cansancio mental.

Tauro

Es momento de que creas en quien te ha fallado cada día, cierra ya esos ciclos que tanto te han perjudicado. Hay momentos en los cuales no te encuentras o no te hayas, ponte a reflexionar sobre qué camino es el que más te convenga. No es momento que permitas que las personas que te rodean te manipulen, vienen días cargados de bendiciones y buenas situaciones, no los arruines con ese carácter tan insolente que muchas veces te cargas. Haz a un lado personas que te dañan tu entorno, desintoxícate de todo eso que te ha dañado y comienza una vida en la cual tu principal objetivo sea lograr tus sueños y metas. Dios y la vida te van a sorprender, deberás aprender a ser más positivo o positiva en tu vida y ver las cosas de manera distinta, solo así nadie volverá a dañar tu felicidad.En el amor te envuelve con su calidez. Demuestra tu lealtad y ternura a esa persona especial. ¡El amor está en el aire! En el trabajo, mantén la estabilidad y persevera en tus metas. Tu constancia dará frutos. ¡Esfuérzate!

En la salud: Cuídate con buenos hábitos alimenticios y descanso adecuado. Escucha a tu cuerpo y mantén un equilibrio saludable.

Aries

Vienen días buenos y malos, pero sabrás sacarle provecho a cada situación pues ya no eres el mismo tonto que antes. Cuidado con caídas y golpes y sobre todo con volver al pasado, ya no hay nadas que ofrecerte. Un viaje empezará a sonar en tu cabeza. Cuida más la parte de tus sentimientos pues los has descuidado demasiado. Debes aprender que la vida es un subir y bajar, deja de preocuparte tanto por quien no te toma en cuenta, tiene que haber reciprocidad en tu vida o de lo contrario nada funcionará en caso de tener una relación. En el amor hoy tu corazón arde con pasión, atraes miradas y emociones intensas. ¡Deja que el amor te encienda! En el trabajo, muestra tu determinación y liderazgo. No temas tomar decisiones audaces. ¡Tienes el poder! En la salud cuida de tu energía vital, evita el estrés innecesario y mantén una rutina de ejercicio para mantener tu fuerza.