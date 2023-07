Marlene Favela revela los requisitos que debe cumplir un hombre para conquistarla | VIDEO

Con la alegría que le caracteriza y el buen ánimo de responder a los cuestionamientos de la prensa, Marlene Favela se presentó en la alfombra roja de un evento para desfilar y revelar algo importante sobre su intimidad. Como una mujer de 45 años y lista para cumplir 46 el próximo 5 de agosto, Marlene sabe que su vida como madre y profesional de la TV bien podría fundirse con un nuevo amor.

Ante esto, Marlene siempre luce bella con cualquier vestido o bañador que porte, algo que le sirve para no dudar en responder con sinceridad y admitir que se ha vuelto una mujer exigente, no inconquistable pero sí muy clara en lo que quiere y no de un hombre para desarrollar una relación de pareja, todo esto porque su tiempo es muy definido por sus actividades.

Con su pequeña Bella como el centro de su vida, Marlene ha volcado todo su amor, paciencia y entrega en ella, en la niña que llena sus ojos día con día. Ante esto, confesó qué le hace pensar en un hombre como una posible pareja y qué la detiene a ir por una nueva oportunidad.

“No tengo (pareja), carajo, pues es que tengo que salir, nadie me va a ir a tocar a la casa. Ahora, creo que soy más exigente por mi hija, pero soy bastante alivianada”, definió Marlene Favela.

Para sumar a lo anterior, manifestó qué espera para que llegue esa persona especial a su vida.

“Yo quiero lo que el universo me mande, no digo que necesito o quiero, pero si se presenta y está guapetón pues sí. Sigo siendo una gata salvaje, defiendo lo mío a muerte, peleo por lo mío, no me dejo. Sí, sigo siendo”, precisó.

Y por si algún caballero quería saber el dato, Marlene es una mujer que suele mostrarse al natural la mayor cantidad de veces que puede. Como una actriz e influencer de redes sociales, es común que en su cuenta de instagram presuma el outfit que elige para cada día.

Además de verse espectacular, ella contrasta esto con un rostro limpio y con poco maquillaje, algo que es totalmente su sello.

“Siempre ando así, yo nunca me maquillo, a menos que venga del trabajo pero no me gusta mucho usar maquillaje”, dijo.

