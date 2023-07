Vergil Ortiz Jr. afirma que pelea con Eimantas Stanionis es la oportunidad que buscaba para intentar convertirse en campeón mundial

Vergil Ortiz Jr. afirmó que la pelea con Eimantas Stanionis, que se realizará este sábado 8 en el AT&T Center en Texas, por el título de peso welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) era la gran oportunidad que estaba buscando para intentar convertirse en campeón mundial.

En una entrevista con Boxing Scene, Ortiz Jr. hizo todo lo posible para enfrentar a Stanionis, ya que su promotora Golden Boy Promotions reclamó los derechos de la pelea secundaria por el cinturón a través de una audiencia de subasta durante la convención anual de la AMB realizada en diciembre de 2022 en Orlando, Florida.

“Gastamos dinero para hacer esto obligatorio. Queríamos esta pelea y estábamos preparados para hacer lo que fuera necesario para que sucediera. Es solo una buena pelea para hacer y estaba justo ahí. Si no puedo conseguir a Spence o Crawford, voy a conseguir al otro tipo con el título. Esta fue definitivamente una pelea que esperábamos. Sabíamos que este sería el camino para convertirnos en campeones del mundo y lo agarramos”, dijo.

Eimantas Stanionis venció a Radzhab Butaev Arlington, Texas, para convertirse en campeón. Foto: Cooper Neill/Getty Images.

El mexicano también expresó que quiere volver a ilusionar a las personas que creyeron en él para recordarles que aún sigue con las mismas ganas de convertirse en el mejor, pese a los inconvenientes con su salud, y que no siente presión por la pelea con el lituano.

“La gente puede esperar al mismo tipo. Algunas personas dicen que algún día voy a ser el mejor y, con suerte, ese es el caso. Quiero volver a poner esas esperanzas y sueños en sus mentes. He estado inactivo y, obviamente, esa no es mi elección. Pelearía cuatro veces al año si pudiera. Solo quiero recordarles a todos que todavía estoy aquí. Yo no diría que hay ninguna presión en absoluto. Creo que tuve más presión en mi examen de manejo que en cualquiera de mis peleas de boxeo. Creo que esa es una de las pocas veces que sentí presión. (…) Esto es para lo que he entrenado todos los días de mi vida. Entonces, no siento ninguna presión porque sé que voy a hacer lo que tengo que hacer”, declaró a Fight Hub TV.

Vergil Ortiz Jr. afirmó que su recuperación va excelente y que se siente muy bien. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que Vergil Ortiz Jr. fue diagnosticado con rabdomiólisis en marzo de 2022 y no ha podido mantenerse completamente activo en el cuadrilátero. Desde que empezó a padecer la enfermedad, el pugilista ha pospuesto sus dos últimas peleas con Michael McKinson y también con Eimantas Stanionis. Tras recuperarse, el pugilista se llevó la victoria por nocaut ante el primero en agosto de 2022 y ahora, después de superar un nuevo brote, buscará coronarse campeón ante el lituano.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, subió por última vez al ring en agosto del 2022, cuando venció por la vía rápida a Michael McKinson. El boxeador mexoamericano tiene su récord invicto después de 19 peleas, todas ganadas por nocaut.

Por su parte, Eimantas Stanionis, de 28 años, viene de vencer a Radzhab Butaev por decisión dividida, triunfo que lo coronó como campeón de peso welter regular de la AMB. El lituano posee marca de 14 victorias, nueve por la vía rápida, y ninguna derrota.

