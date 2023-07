Vergil Ortiz Jr. regresa al ring y asegura que se siente bien tras sufrir nuevo brote de rabdomiólisis

Tras posponer la pelea por sufrir de rabdomiólisis, Vergil Ortiz Jr. vuelve la acción este sábado 8 de julio e intentará arrebatarle el título de peso welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Eimantas Stanionisen el AT&T Center en San Antonio, Texas. El mexicano asegura que ahora se siente mejor de lo que se ha sentido en mucho tiempo.

En una entrevista con Bro Bible, Ortiz Jr. expresó que estuvo lidiando con la rabdomiólisis, enfermedad que le derivó de tener Covid por un tiempo prolongado, pero comentó que ha tenido una gran recuperación y que la ha implementado en su vida diaria.

“Estaba lidiando con rabdomiólisis. Vino de tener Covid desde hace mucho tiempo. Así que sufría de Covid durante mucho tiempo, pero hemos estado haciendo una gran recuperación, lo hemos implementado en mi vida diaria todos los días, a veces dos veces al día. Y me siento bien. Esto es lo mejor que me he sentido en mucho tiempo”, dijo el mexicano.

Vergil Ortiz Jr. se encuentra invicto después de 19 peleas y 19 nocauts. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Cabe destacar que Vergil Ortiz Jr. fue diagnosticado con rabdomiólisis en marzo de 2022, lo que también provocó que el combate contra Michael McKinson fuera pospuesto hasta agosto de ese mismo año. Tras recuperarse, el pugilista se llevó la victoria por nocaut. Nuevamente, el mexicano tuvo un brote de la enfermedad antes de su pelea con Eimantas Stanionis programada para el 24 de abril y se retrasó el combate.

Ahora, recuperado de la rabdomiólisis, el púgil azteca buscará coronarse campeón de peso welter de la AMB este sábado en un duelo de invictos.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, subió por última vez al ring en agosto del 2022, cuando venció por la vía rápida a Michael McKinson. El boxeador mexoamericano tiene su récord invicto después de 19 peleas, todas ganadas por nocaut.

Por su parte, Eimantas Stanionis, de 28 años, viene de vencer a Radzhab Butaev por decisión dividida, triunfo que lo coronó como campeón de peso welter regular de la AMB. El lituano posee marca de 14 victorias, nueve por la vía rápida, y ninguna derrota.