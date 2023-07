Dayanara Torres mostró uno de los rincones favoritos de su casa en Miami

Dayanara Torres volvió a hacer de las suyas en redes sociales, ahora compartiendo uno de los lugares más importantes de su vida: su hogar. Y es que desde su cuenta de Instagram mostró la transformación a la que sometió el rincón favorito de su hogar.

A través de un video, la ex esposa de Marc Anthony presentó cada uno de los cambios a los que sometió su sala de estar en compañía de la reconocida empresa ‘Closet Detail’. En ellos se le ve muy relajada mientras coloca cada una de las piezas de decoración que componen esta área de su casa.

Y es que las amplias paredes blancas y sofás en color gris fueron complementadas con una pared de libros de colores que le dan el toque divertido a dicho espacio. Además, Dayanara Torres dejó ver que goza de los ramos de flores naturales para darle vida al ambiente, en esta ocasión el color elegido fue el amarillo.

Sin embargo, el elemento que se robó el show y obtuvo el lugar más especial de su repisa fue la despampanante corona de brillantes que obtuvo en el año 1993, cuando obtuvo el título de Miss Universo.

“A mi nuevo hogar le faltaba ese factor Wow… esa pared principal estaba totalmente vacía y no decía nada… Llegó Kathy, le expliqué de mi sala, de q no tenia storage y lo lo más importante, mi pasión por la lectura 📖 (con 37 📦 guardadas pq no tenia donde colocar mis libros 📚). Ella enseguida sacó su cinta métrica 📏 comenzó a medir y a dibujar ✍🏻 lo que hoy veo como una obra de arte!!!”, contó la famosa sobre la aventura que emprendió para la renovación de su sala.

Las reacciones ante su hazaña no tardaron en formarse dentro de la sección de comentarios, y estos surgieron por parte de sus fanáticos, así como de parte de algunos amigos del medio artístico, incluyendo a la conductora Aleyda Ortíz y

“Preciosa y me encanta lo elegante que se ve y la sencillez a la misma vez”, “Quedó súper tu sala”, “Lo más hermoso es la corona”, “Sinónimo de buen gusto”, “Increíble renovación” y “Maravilloso cambio, el toque de la biblioteca iluminado todo con el buen gusto, la corona me mató”, son algunos de los comentarios que se leen bajo el video.

Seguir leyendo:

• Dayanara Torres revela cómo se siente con su actual pareja: “Estoy disfrutando”

• Dayanara Torres se lanza con uñas y dientes a quienes criticaron a sus hijos con Marc Anthony en redes

• ¿Dayanara Torres lanza dura indirecta a Marc Anthony? Esto dijo de sus relaciones