¿Dayanara Torres lanza dura indirecta a Marc Anthony? Esto dijo de sus relaciones

Marc Anthony vuelve a estar bajo los reflectores, después de que su expareja y madre de dos de sus hijos, Dayanara Torres, hiciera unas declaraciones bastante controversiales en su visita a México.

Y es que recordemos que Dayanara se encuentra festejando su aniversario 30, tras ganar la corona de Miss Universo. Por eso asistió a la gala que se dio en la Ciudad de México en honor a este logro que consiguió en su carrera.

Después de este galardón Torres sostuvo un romance con Marc, del cual surgieron sus hijos Cristian y Ryan Muñiz. Pero su relación sólo pudo durar cuatro años de casados.

A pesar de ello todavía tratan de mantener una relación cordial por el bien de su familia, al grado que se les ha visto conviviendo en las graduaciones de sus hijos, y hasta foto se tomaron junto a sus hijos.

En esta visita a territorio azteca, la también modelo platicó con el periódico mexicano “Primera Hora”, a quienes les confesó las lecciones que ha aprendido desde su separación del cantante, así como de otras relaciones que ha tenido.

Pero lo que dejó impactado a más de uno es que reveló que ha sido víctima de humillaciones, algo que puso a pensar a sus fans, acerca de si estaba pensando en el puertorriqueño o no.

“Uno siempre le tiene miedo a enamorarse nuevamente especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes, pero yo no quería dar poder a ese episodio que no tiene que ver conmigo y que rija mi vida, o mis miras al amor”

Torres, quien ha sido participante de realitys shows, y presentadora de diversos proyectos, señaló que, para ella, una relación se disfruta cuando uno se siente plena y orgullosa con lo que es.

“Es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente”

DAYANARA TORRES