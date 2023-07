“Ojalá le den muchos años de prisión”: las palabras del aficionado que fue apuñalado en el partido de la selección mexicana 

La Copa Oro fue manchada en la anterior jornada por actos de violencia. El partido entre México y Qatar pasó a un segundo plano por la agresividad de un grupo de aficionados que asistieron al partido. En medio de la trifulca en las tribunas del Levi’s Stadium, Emanuel Diaz recibió una puñalada en el pecho. El aficionado de El Tri explicó cómo sucedió todo este suceso que ha tenido una gran repercusión.

“Ya había casi terminado el partido e íbamos a salir del estadio (…) empezaron a tirar cerveza hacia abajo, y pensaron que él (un compañero suyo), la había tirado, entonces le pegaron e igual mi amigo respondió, y ahí fue cuando se le fueron como tres vatos y se hicieron los golpes. Cuando llegamos nosotros íbamos a calmar el problema, pero igual se fueron contra nosotros y se armaron los golpes. Primero hubo un round de golpes y ya se había calmado, pero empezaron otra vez y ese vato se me fue directo a mí con la navaja”, explicó Diaz en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

#VIDEO | Para algunos aficionados al #fútbol hay prioridades, como es el caso de un hombre que durante el pasado juego del #Tri vs Qatar en #Copa Oro, recibió una puñalada, pero se mantiene en las gradas pese a presentar una hemorragia en el pecho. pic.twitter.com/U7baRpEome — Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) July 4, 2023

Emanuel Díaz estuvo hospitalizado en un hospital cercano. El aficionado debía hacerse varios chequeos y exámenes médicos para corroborar que no necesitaba una cirugía para tratar los daños que le había dejado la herida. Díaz reconoció que sintió temor si su vida.

“Sí (temí por mi vida), la verdad sí, había ratos que sentí que no lo iba a contar, sentí feo, pero dije: ‘en tu memoria tengo que salir de esto’. Me pegó en una área donde no fue muy feo, pero me hubiera pegado más arriba o se me hubiera clavado en el corazón, no la hubiera contado”, reconoció.

Emanuel pide justicia

El agresor de Emanuel Díaz ya habría sido capturado por las autoridades. El joven aficionado mexicano pide un castigo severo para el autor de esta agresión y que sirva de precedente a todas aquellas personas que inciten a la violencia dentro de recintos deportivos. El fútbol mexicano ha sido el foco principal de múltiples casos de violencia en las gradas.

“Lo bueno es que ya lo agarraron y ojalá le den muchos años de prisión. Porque hoy fue conmigo, pero meter un arma a un estadio, pues ¿para qué la metes?, es por si hay problemas, asesinar a alguien o no sé. Para llevar un arma es porque vas con idea de algo y ojalá pague su delito, lo que le vayan a dar, porque yo siento que estoy de milagro aquí, me hubiera dado más a los lados… pero tuve suerte y por la voluntad de Dios”, concluyó. Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023

