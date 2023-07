Ron DeSantis les resta importancia a las encuestas y asegura que su campaña se fortalecerá

Ron DeSantis continúa firme en su objetivo de pelear por estar en la boleta de las próximas elecciones presidenciales representando al partido republicano y aunque las encuestas lo colocan muy atrás no les da importancia pues sostiene que lo mejor de su campaña está por llegar.

El gobernador de Florida reitera que su lucha recién está por iniciar, pues contempla que el apoyo de la ciudadanía llegará hasta el próximo año cuando se vaya conociendo la historia de éxito de Florida que se ha gestado bajo su liderazgo, así que no le preocupa lo que marquen las encuestas en este momento.

“La razón por la que Florida ha tenido un buen desempeño como líder y en inmigración neta, y como líder en la formación de nuevas empresas es que nuestra tasa de desempleo es mucho más baja que el promedio nacional porque hemos rechazado la Bidenomía. Gobernamos de manera conservadora. No gastamos nuestro estado en olvido. Así que me postulo para ganar en enero y febrero. No me postulo para las encuestas de ahora”, señaló.

Y es que de acuerdo con el político de 44 años el éxito de su estrategia radica en ir en contra de lo que representa el proyecto de Joe Biden.

“La Bidenomía en pocas palabras es: ‘Pagas más por las necesidades de la vida. Tu nivel de vida baja, el gobierno se vuelve más grande y más poderoso. Y, en última instancia, China se beneficiará de muchas cosas”, subrayó.

Aunque Ron DeSantis ha logrado recaudar mucho dinero para su campaña, el mensaje político que representa no consigue conectar con los ciudadanos. /Getty Images

Sin embargo, DeSantis responsabiliza a algunos medios de comunicación de tratar de obstaculizarlo al saber que él es la verdadera preocupación de Biden y su intento de reelegirse, pues su proyecto va en contra de la manera en como se ha manejado a la mayor parte del país en los últimos años.

“Creo que, si miras a las personas como los medios corporativos, ¿a quién persiguen? ¿A quién no quieren que sea el nominado? Me persiguen a mí. Pero creo que está bastante claro que soy el tipo que no solo puede vencer a Biden, soy el tipo que puede vencer a la izquierda en todos estos temas diferentes porque las libertades de las personas están bajo ataque”, enfatizó.

En este sentido, el gobernador señaló que se enfocará más en hacerle notar a la ciudadanía cómo el proyecto implementado en Florida puede replicarse a nivel nacional.

“Al final del día, nadie ha defendido a los estadounidenses trabajadores más que yo en estos últimos cinco años y ha obtenido el nivel de resultados que tengo… Si lo hicimos en Florida, podemos hacerlo como presidente”, concluyó.

