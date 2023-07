Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de julio de 2023

PISCIS

Ey, Piscis, hoy tus emociones están en plena efervescencia. Eres un ser intuitivo y creativo, y tu sensibilidad te permite conectar profundamente con los demás. Aprovecha este día para expresar tu creatividad en todas las áreas de tu vida. No tengas miedo de soñar en grande y dejar que tu imaginación vuele. Pero recuerda también establecer límites saludables y proteger tu energía. ¡Que tus sueños se hagan realidad, Piscis! Cuida lo que sale de tu boca y se más inteligente a la hora de tomar decisiones, la vida te llenará de muchas sorpresas que te costará trabajo creer inclusive viene alguien de tu pasado muy fuerte que te volverá a mover tus sentimientos , pero ahora sabrás decir que no y hasta dónde puede llegar esa persona. La vida te pondrá a prueba con cierto acontecimiento que está por suceder y el cual te dejará una gran enseñanza. Es probable que recibas una noticia no agradable en estos días, ánimo las cosas pasan por algo. No temas a cambios ni te confundas en el amor, anda una persona de piel blanca muy cerca de ti, podría actuar con una careta falsa para enredarte y que caigas en su juego, en poco tiempo conocerás su verdadero rostro. Si tienes pareja, cuida tu boca, podrías cometer una indiscreción y afectar lo que les ha costado trabajo construir y mantener.

ACUARIO

¡Hola, Acuario! Hoy es un día para desafiar las normas y buscar la innovación. Tu espíritu vanguardista está en su máximo esplendor. No tengas miedo de expresar tus ideas y luchar por lo que crees. Aprovecha para conectarte con personas afines y trabajar en proyectos que marquen la diferencia. Pero recuerda también escuchar a los demás y ser abierto a nuevas perspectivas. ¡Que tu genialidad brille, Acuario! Ten mucho cuidado con tratar de resolverle la vida a quien no te ha pedido ayuda o de lo contrario podrías resultar lastimado o lastimada al ponerte en tu lugar. En el terreno de los amores te reencuentras con pensamientos pasados los cuales te podrían afectar mucho, si en relaciones pasadas las cosas no se dieron como querías por algo pasaron, así las cosas, en poco tiempo te darás cuenta por qué debió de haber sido así. Podrías ser víctima de una traición que vendrá por parte de un familiar, o estarán hablando mal de ti. Es probable que se te caiga la venda de los ojos sobre la percepción que tenías sobre algunas personas que te rodean.

CAPRICORNIO

Oye, Capricornio, hoy es un buen día para trabajar duro y avanzar hacia tus metas. Tu ambición y disciplina te convierten en un verdadero líder. No te desanimes por los obstáculos que puedan surgir en tu camino. Recuerda que tienes el poder de superarlos con tu determinación y enfoque. Pero también asegúrate de tomarte un tiempo para descansar y recargar energías. ¡Haz que tu éxito sea imparable, Capricornio! Ten cuidado con chismes por parte de amistades pues empezarán a desatarse en pocos días. Traerás los calores muy fuertes y debido a eso podrías terminar enredándote con cualquier persona. Podrías tener sueños complicados y no sabrás su significado, con el paso del tiempo descubrirás ciertas señales. Es momento que pienses más en ti, no te quedes con ganas de nada y di lo que tengas que decir, te vienen cambios en muchas cuestiones del amor pues comenzarás a ver a las personas con su verdadero rostro y una de esas personas te llamará mucho la atención.

SAGITARIO

Ey, Sagitario, hoy tu espíritu aventurero está listo para explorar nuevos horizontes. No tengas miedo de tomar riesgos y buscar la emoción en todo lo que hagas. Es un buen día para aprender algo nuevo y expandir tus conocimientos. Pero recuerda tener paciencia y no dispersarte demasiado. Enfócate en lo que realmente importa y establece metas claras. ¡Que la aventura te llame, Sagitario! Cambios importantes se vienen a tu vida, podrías ser víctima de un fraude o un engaño por parte de una persona cercana a ti, no es momento de hacerse la víctima con nadie, toma la responsabilidad que te corresponde. Algunas veces desconfías mucho de miembros de tu familia sin darte cuenta de que solo ellos meterían las manos al fuego por ti. Cuida mucho tu humor pues podrías lastimar a personas que son importantes para ti. En caso de no tener pareja necesitas darte el tiempo para pensar qué es lo que realmente quieres, buscas y necesitas pues solo así lograrás saber qué camino debes de seguir. Viene un movimiento de dinero importante el cual te ayudará a terminar con varias deudas que tenías pendientes.

ESCORPION

¡Eh, Escorpio! Hoy tu intensidad está en pleno apogeo. No temas enfrentar tus emociones y adentrarte en lo más profundo de tu ser. Es un buen día para buscar la verdad y superar cualquier obstáculo que se te presente. No te conformes con lo superficial y profundiza en lo que realmente importa. Pero recuerda también cuidar de ti mismo y encontrar un equilibrio emocional. ¡Deja que tu pasión te guíe, Escorpio! Amistades nuevas se presentan en próximas fechas, deberás de ser muy inteligente o de lo contrario podrías seleccionarlas de manera equivocada. Ten cuidado con cambios en tus actitudes pues podrías dañar a un familiar debido a tu arrogancia, te vienen días de mucho estrés laboral o pensamientos pesimistas, cambia tu manera de pensar o de lo contrario jamás lograrás avanzar, sé más positivo. Ya no te compliques la existencia, trata de disfrutar más tu vida y de no quedarte con ganas de nada. Ya no te metas en chismes y aprende a respetar las ideas y decisiones de las demás personas pues solo así no te meterás en camisa de once varas.

LIBRA

Hola, Libra, hoy es un buen día para encontrar el equilibrio en tu vida. Concéntrate en tus relaciones y en mantener la armonía a tu alrededor. Aprovecha para resolver cualquier conflicto y nutrir tus conexiones. No tengas miedo de establecer límites saludables y decir “no” cuando sea necesario. Recuerda también cuidar de ti mismo y encontrar un equilibrio entre tus propias necesidades y las de los demás. ¡Haz que la paz reine, Libra! Ciertos eventos que se han desarrollado en las últimas semanas podrían tenerte un poco triste, debes aprender de las lecciones que se te presentan pues de ahí tomarás la fuerza que requieres para ser mejor en tu futuro. Persona a través de la distancia te decepcionará mucho con sus actitudes. Aprende aceptar tu presente, pero buscar la manera de cambiar tu futuro trabajando desde ahora en él, muchas veces te quedas con ganas de muchas cosas por hacer y no las haces por miedo a que no resulten, en el intento es dónde se logran las metas, ponte las pilas. Probabilidad de cambios laborales, ten cuidado con quienes convives diariamente en lo laboral pues hay ciertas personas que no te ven con buenos ojos y podrían meterte en problema.

VIRGO

Ey, Virgo, hoy es un buen día para sacar a relucir tus habilidades analíticas y tu perfeccionismo. Tienes el poder de resolver problemas y hacer las cosas de la manera correcta. Aprovecha este día para trabajar en proyectos importantes y lograr la perfección en lo que haces. Pero recuerda no ser demasiado crítico contigo mismo. Permítete cometer errores y aprender de ellos. ¡Deja que tu perfeccionismo brille, Virgo! Hay muchas posibilidades de iniciar negocio los dineros se te darán de la mejor manera. Es probable que la vida te ponga una persona muy buena a tu vida la cual te enseñará grandes lecciones, no te pierdas en el camino y define bien qué es lo que quieres y necesitas en tu vida. Podrías necesitar ayuda o un consejo de una amistad debido a que no sabrás cuál es el camino correcto que debes de seguir. Pon mucha atención a los eventos que sucederán a tus alrededores pues te mostrarán ciertas señales hacia qué camino seguir. Ya no temas a lo que viene, enfréntalo y disfruta cada nueva oportunidad, es momento de aprender de tus errores y no volver a cometerlos.

LEO

¡Hola, Leo! Hoy es tu día para brillar como nunca. Tu confianza y carisma están en su máximo esplendor. No tengas miedo de destacar y mostrar al mundo lo que vales. Es un buen momento para liderar y ser el centro de atención. Pero recuerda ser generoso y permitir que los demás también brillen. No todo se trata de ti. ¡Deja que tu luz ilumine a todos a tu alrededor, Leo! Hay momentos en que desearías mandar todo muy lejos, no te adelantes, trata de pensar bien lo que sucede a tu alrededor antes de dar una opinión. Cambio de domicilio o de carro en fechas próximas. Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y solo te dio dolores de cabeza. Ten cuidado con lo que deseas, pon los pies en la tierra y no te olvides de dónde vienes y hacia dónde vas. La vida te llenará de nuevas oportunidades. Cuídate de accidentes, trata de llevar contigo siempre un limón pues te ayudará a prevenir accidente. No permitas que nadie te haga daño y ponte firme en tus decisiones. Se viene un viaje en puerta y la posibilidad de cambios.

CÁNCER

Eh, Cáncer, hoy tus emociones están en plena marea alta. No te preocupes si te sientes un poco sensible, es solo tu naturaleza amorosa. Aprovecha este día para conectarte con tus seres queridos y cuidar de ti mismo. Escucha tu intuición y confía en tus instintos. Recuerda establecer límites saludables y no te olvides de ti mismo en el proceso. ¡Haz que tus emociones fluyan, Cáncer! Siempre de pie, siempre fuerte y luchando por todo, te llegará la oportunidad de una mejora laboral o de cambio de trabajo, dicho cambio se ve muy bueno pues mejorarás mucho en los dineros y bajará el estrés. No permitas que nadie altere tu paz interior, lucha por tu paz y tu tranquilidad pues será lo más complicado de conseguir para ti. Si tienes pareja los celos se harán presentes debido a una persona de piel blanca y amistades de tu pareja. Es momento de cerrar ciclos con esas personas que no te ayudan a mejorar o crecer como ser humano, dichos cambios traerán muchas mejoras y nuevas cosas. Es probable que te llegue visita inesperada, no te alejes tanto de tus amistades pues podrías perder grandes personas en tu vida.

GÉMINIS

Oye, Géminis, hoy tu mente está en plena ebullición. Tus ideas están volando por todas partes y estás listo para comunicarte con el mundo. Es un buen día para establecer conexiones y socializar. Aprovecha para expresar tus pensamientos y compartir tus proyectos con los demás. Pero ten en cuenta que también necesitas tiempo para relajarte y centrarte. No te disperses demasiado y prioriza lo que realmente importa. ¡Haz que tus palabras brillen, Géminis! Es probable que en estos días persona del pasado se acerque a ti para disculparse de sus errores, trata de no dar entrada a esa persona a tu vida pues te la volverá hacer. Te llegan nuevas noticias las cuales te pondrán de muy buen humor, se consolidan tus sueños y lograrás grandes metas, es probable que sientas cierta necesidad de volver amar, date la oportunidad de conocer nuevas personas pues en el momento que menos pienses te llegará esa persona que has esperado, no te adelantes ni apresures nada, deja que la vida te sorprenda. Cambios en tu estado de ánimo se aproximan, verás el verdadero rostro de muchas personas. Ya no te limites en nada ni te detengas por nadie, date la oportunidad de no quedarte con ganas de nada y disfrutar al cien lo que la vida pone a tu paso.

TAURO

Hey, Tauro, hoy es un buen día para relajarte y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Date el lujo de consentirte y mimarte un poco. Aprovecha para relajarte y desconectar del estrés. Recuerda que mereces un tiempo de calidad para ti mismo. No te preocupes por los problemas pequeños, solo concéntrate en encontrar la paz y la comodidad. ¡Tú te lo mereces, Tauro! Te viene un ciclo muy bueno aprovéchalo bien pues estarás lleno de muchas sorpresas, la vida de colmará de nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral y en el amor. Si tienes pareja una noche de pasión es la clave pa revivir la llama del amor. Es momento de que no te limites en nada y vayas tras tus metas y sueños pues los cumplirás sin ningún problema, un familiar pondrá de su parte y te será de mucha ayuda. Personas del pasado se harán presente, pero te darás cuenta de que ya no te afectan ni te duelen sus comentarios. Oportunidad de negocio de ventas será la clave pa mejorar tu economía. Es tiempo de madurar y enfrentar lo que venga, la vida es muy corta para perder el tiempo con lamentaciones, recuerda que lo que quieras y desees será posible si luchas por eso.

ARIES

¡Ey, Aries! Hoy es tu día para brillar. Tu energía está en su punto máximo y estás listo para enfrentar cualquier desafío. No te detengas ante nada y demuestra al mundo de qué estás hecho. Es un buen momento para tomar decisiones audaces y perseguir tus metas con determinación. Pero recuerda, no te dejes llevar por la impulsividad y considera las consecuencias antes de actuar. ¡Conquista el día, campeón! Has pasado momentos muy difíciles en tu pasado pues las traiciones que has vivido han transformado a la persona que eras en quién eres ahora, te cuesta trabajo volver a confiar y sobre todo creer en el amor pues aves bien que en estos tiempos ya es difícil encontrarlo. Momentos llenos de aventuras, de pensamientos, de tristezas, pero también de alegrías, entras en un ciclo en el cual estarás algo pensativo o pensativa sobre lo que has vivido a lo largo de tu vida, no tengas miedo de expresar y decir lo que sientes, date la oportunidad de no guardar ya nada dentro de tu corazón y dejar que las cosas se den solas con el tiempo y la ayuda de Dios. Tus sentimientos estuvieron expuestos mucho tiempo y es momento de no volver a cometer los mismos errores.