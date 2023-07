Bobby Larios visita ‘El Gordo y La Flaca’ y recuerda cómo se anunció su relación con Niurka en 2004

Foto: Make The Road NY

El romance de Bobby Larios y Niurka Marcos fue uno de los escándalos más sonados en el mundo de la farándula en 2004, pues la actriz, que en ese momento ya era conocida, decidió revelar su nuevo amorío a través de ‘El Gordo y La Flaca’, poco tiempo después de que se supiera sobre su divorcio del productor Juan Osorio.

Por eso, el viernes pasado en la emisión del show de Univision recordaron ese momento, que es uno de los más importantes en sus 25 años al aire y no había mejor forma de hacerlo que invitando a uno de los involucrados, el actor originario de la Ciudad de México.

Bobby recordó cómo vivió esa etapa que califica como “tres años consecutivos de estar en televisión y revistas” diariamente. “Llegaba un momento que así como que soltabas, iba a la cocina, me preparaba un café, me quedaba viendo como una hora el café dando vueltas de estar pensando”, comentó al referirse a cómo vivían el escándalo desde la intimidad.

Él recordó que él venía de separarse de la madre de su hijo cuando entró a actuar en una telenovela en la que también participaba Niurka y era producida por Juan Osorio y que en un momento la situación lo abrumó tanto que no sabía qué hacer.

También reveló que tiene 15 años que no tiene contacto con la cubana y además dejó muy claro cómo ve la situación en la actualidad. “Yo me perdoné a mí mismo hace muchos años, como perdoné a los demás y como lo digo siempre, cada quien carga con sus propios demonios”, mencionó y añadió que “en ese tiempo Raúl, no había una red social donde yo pudiera defenderme y decir algo”.

