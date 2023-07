Cómo ahorrar en las compras para el regreso a clases 

No te arruines al preparar el regreso a clases de los niños

By Samantha B. Gordon

Para muchos estudiantes, acaba de terminar la escuela, por lo que las compras para el regreso a clases pueden parecer algo de lo que no tienen que preocuparse de inmediato. Pero este año, tanto los minoristas como los compradores están comenzando ya a hacerse con todos los artículos necesarios para el próximo curso escolar.

La National Retail Federation (Federación Nacional de Minoristas) informó que el 25% de las personas ya han comenzado a comprar. Esto podría deberse en parte a las expectativas de costos más altos en todos los ámbitos; El 80% de los compradores planea que las cosas sean más caras, especialmente cuando se trata de ropa y zapatos, útiles escolares, tecnología y muebles.

Comenzar temprano tiene muchas ventajas. Esto les da a los compradores tiempo para comparar precios y buscar las mejores ofertas y cupones. Además, con Amazon Prime Day, Target Circle Week y un gran evento de ventas de Walmart en julio, las personas que tienen que comprar productos para el regreso a la escuela pueden aprovechar las oportunidades para obtener mayores descuentos que los que podrían estar disponibles más cerca del comienzo de las clases de otoño. Adicionalmente, este año, la NRF (Federación Nacional de Minoristas, por sus siglas en inglés) descubrió que el 68% de los compradores planea comprar en estos eventos, frente al 64% que lo hicieron el año pasado.

Pero no importa dónde o cuándo compres y lo que necesites para comenzar el curso, existen muchas maneras de reducir costos y mantenerse dentro del presupuesto. Sigue estos pasos para asegurarte de conseguir todo lo que está en tu lista.

Estrategias inteligentes para tus compras

1) Tómate tu tiempo. Al comenzar a buscar los artículos de tu lista de compras para el regreso a las clases con antelación, puedes pasar más tiempo investigando tus opciones y buscando ofertas y descuentos en lo que realmente necesites. Si algo en tu lista sale a la venta entre ahora y el comienzo de curso, puedes comprarlo en ese momento, en lugar de pagar el precio completo porque esperaste demasiado y no tienes otra opción.

Y no tengas prisa por hacerte con todos los elementos de la lista de útiles de tu hijo antes del primer día de clases. Pregunta a los maestros qué artículos se necesitan de inmediato, luego compra el resto de los productos más adelante. Todavía podrás encontrar ofertas incluso después de que comience la escuela.

2) Compra durante las grandes ofertas de este verano. Hay muchas oportunidades para encontrar grandes descuentos en muchos artículos de tu lista. Amazon Prime Day cae el 11 y 12 de julio de este año. Target Circle Week se llevará a cabo del 9 al 15 de julio, y se sabe que la Walmart+ Week de Walmart tendrá lugar del 11 al 13 de julio. Además, generalmente puedes encontrar ofertas alrededor del 4 de Julio y el Día del Trabajo, así como promociones de regreso a la escuela que pueden tener lugar durante el verano y principios del otoño.

3) Aprovecha los descuentos fiscales. De los 45 estados que recaudan impuestos sobre las ventas, más de una docena tendrán descuento de los impuestos sobre las ventas durante el verano, por lo que es un momento ideal para abastecerse. Pero ten en cuenta que cada estado tiene diferentes restricciones. Algunos tienen límites sobre cuánto se puede comprar libre de impuestos, mientras que otros tienen reglas sobre qué artículos califican.

4) Realiza tus compras con un plan. Establece un presupuesto para las compras de regreso a la escuela antes de ir a las tiendas, luego calcula cuánto puedes gastar en los diferentes artículos de la lista. Si tienes hijos mayores, este proceso también puede ser una buena oportunidad para aprender a manejar las finanzas personales.

“Tener una lista clara puede ayudarte a evitar compras impulsivas que te lleven a gastar por encima de tu presupuesto”, dice Ben Glaser, ex editor de DealNews.

También puedes hacer un inventario rápido en casa para asegurarte de que no necesitas comprar útiles como bolígrafos y lápices cuando ya tienes los suficientes.

5) Compara precios antes de comprar. Unos minutos de búsqueda en línea pueden ayudarte a asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Consumer Reports enumera los precios en varios minoristas de los productos que probamos, para que puedas obtener una instantánea rápida de quién está cobrando qué. Y para los artículos que no probamos, como la ropa, hay muchas herramientas en línea, como Google Shopping, que muestran los diferentes precios en un solo lugar para ahorrar tiempo.

Si estás comprando en una tienda, muchos minoristas, incluidos Best Buy, Target y Walmart, igualarán los precios de la competencia, por lo que es posible que puedas obtener un mejor precio sin ni siquiera salir de una tienda. Sin embargo, la política de cada tienda es diferente. Por ejemplo, Walmart igualará el precio de un solo artículo por cliente por día, y solo de una lista selecta de proveedores en línea.

Target iguala el precio solo si encuentras el artículo por menos en otro lugar después de comprarlo en Target. Luego te reembolsa la diferencia, pero solo tienes 14 días después de la compra para solicitar un ajuste de precio. Best Buy igualará los precios durante el período de devolución y cambio, ya sea que otro minorista tenga un precio mejor o que el artículo esté en oferta en Best Buy.

6) Distribuye tus compras. La mayoría de los compradores acudirán a los principales minoristas como Amazon, Target y Walmart, pero estas no son tus únicas opciones. Otros lugares para encontrar útiles escolares son las tiendas de dólar, los establecimientos de artículos de oficina y las superficies mayoristas como Costco y Sam’s Club.

Los clubes mayoristas pueden ser especialmente buenos para familias numerosas o familias múltiples que compran juntas al por mayor y dividen los suministros. Ten en cuenta que puede que no valga la pena pagar una cuota de membresía únicamente para ahorrar en las compras de regreso a la escuela. Pero siempre puedes asociarte con otra familia para dividir el costo de la membresía, y estas tiendas generalmente te permiten cancelar tu membresía en cualquier momento, por lo que no tendrás que conservarla durante un tiempo determinado si no la deseas.

7) Considera comprar productos electrónicos reacondicionados. En lugar de derrochar en una computadora o teléfono nuevo, busca un modelo usado que esté certificado por un vendedor de confianza, como Amazon, o del propio fabricante. Especialmente ahora que las computadoras portátiles nuevas tienen una mayor demanda, esta puede ser una buena manera de encontrar una opción que se adapte a tus necesidades a un costo menor. La misma lógica se puede aplicar a los modelos de años anteriores.

8) Presta atención a las ventas después de que hayas finalizado tus compras. Si algo sale a la venta después de comprarlo, es posible que puedas recuperar parte de tu dinero. Los diferentes minoristas tienen políticas diversas para esto, pero normalmente cuentas con alrededor de dos semanas para solicitar un reembolso parcial. Y si eso no funciona, siempre puedes devolver y volver a comprar el artículo para aprovechar los ahorros.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

