Rodolfo Pizarro y su curiosa plática con Gerardo Martino en un entrenamiento del Inter Miami

Cada vez faltan menos días para la previsible llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer. Para el torneo estadounidense y para el Inter Miami, la contratación del futbolista argentino es una bendición desde el aspecto deportivo, comercial, social, entre otros. Pero no todos celebran la llegada del futbolista sudamericano. Rodolfo Pizarro está condenado a irse, pero aún se mantiene entrenando y entablando conversaciones con el Tata.

El último entrenamiento del Inter Miami fue liderado por Gerardo Martino. En esta práctica estuvo Rodolfo Pizarro. Durante la sesión, el mexicano fue captado teniendo una prolongada conversación con Gerardo Martino, su exentrenador en la selección mexicana.

#MLS | Tata Martino tuvo una larga conversación con Rodolfo Pizarro previo al entrenamiento de esta mañana.



Algo tiene que pasar con el mexicano en las próximas horas para que Inter Miami pueda firmar a Lionel Messi y Sergio Busquets.#InterMiamiCF pic.twitter.com/IzvNd0W2J0 — Deporte Total USA (@deportetotalusa) July 10, 2023

A pesar de que Pizarro se mantiene entrenando, sus opciones de quedarse son mínimas. El mexicano busca mantener su estado físico mientras encuentra otro lugar en donde pueda continuar con su carrera profesional.

¿Por qué la llegada de Messi condenó a Pizarro?

El ambicioso proyecto del Inter Miami hizo que el futbolista mexicano quedara fuera de la ecuación del club. Rodolfo Pizarro es uno de los jugadores franquicia de la plantilla, es por esto que el club debe liberar espacios en este listado para poder inscribir nombres de la talla de Lionel Messi y Sergio Busquets. En este sentido, Pizarro fue uno de los sacrificados.

“Es difícil (no entrar en planes). No sabía, porque yo tengo contrato, que iba poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única Liga en el mundo que hace esto. Sí es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas”, dijo Pizarro con relación a su abandono del club.

Pizarro llegó al Inter Miami en 2019. Mark Brown – Getty Images.

Foto: Getty Images

El futuro del mexicano no es nada claro. Rodolfo Pizarro viene de jugar en Rayados de Monterrey, pero la Liga MX no sería un destino asegurado. Los reportes señalan que el jugador habría sido ofrecido a las Chivas de Guadalajara, pero las altas pretensiones económicas de Pizarro habrían complicado la operación. El azteca cobra en el Inter Miami cerca de $3 millones de dólares al año.

