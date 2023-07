Roberto Palazuelos vuelve a cargar en contra de la viuda y la hermana de Andrés García

Roberto Palazuelos despotricó nuevamente en contra de Margarita Portillo y Rosa Garcías, viuda y hermana del fallecido actor Andrés García, a quienes acusa de no querer dar lo que le corresponde de acuerdo con el testamento del actor a su primogénito, ya que de no hacerlo se irán a litigio, por lo que las exhortó a que se comuniquen con Andrés García Jr.

“Están siendo muy tontas las dos, tanto Margarita como Rosita, porque yo les puedo dar la oportunidad, llámenle a Andresito, entréguenle su parte, si no le quieren dar tierra arréglense con él y váyanle pagando a crédito para que ya se les quede a todos, porque si no se les va a caer todo”, mencionó el abogado y empresario durante una entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’.

Palazuelos también dejó muy claro que él no tiene ningún interés económico, pese a que en una versión previa del testamento del actor era uno de los beneficiarios, y que está apoyando a la familia por el cariño que le tiene a sus hijos y a Sandra Vale, exesposa del actor.

También aseguró que el bufete de abogados de su padre ya se encuentra trabajando en el caso y les dio una fecha límite para que puedan solucionar el asunto sin necesidad de llevarlo a los tribunales. “Si en agosto no tenemos resultados vamos por ellos, va a haber litigio y si las emplazo bien las voy a traer ahí durante 5 o 6 años”, comentó.

El también actor mostró su molestia por la forma en la que fue despedido Andrés García, ya que por su gran trayectoria considera que se merecía “algo grande” y no haber sido velado en la casa de su ahora viuda y confesó que quiere que “el futuro de Andrés y el cuidado de su imagen esté en buenas manos, no en manos de esta señora, porque no le dio ni siquiera un velorio digno. Él siempre quería algo grande, él era una leyenda”.

