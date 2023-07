Andy Ruiz hace una extraña predicción sobre su posible pelea con Deontay Wilder: “Vas a tener diarrea”

Andy Ruiz usó nuevamente sus redes sociales para provocar y hacer una extraña predicción sobre Deontay Wilder. El mexoamericano aseguró que The Bronze Bomber tendrá diarrea antes de subirse al ring en la posible pelea entre ambos que aún no terminan de confirmar.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ruiz aseguró que no tiene miedo y que tampoco se trata de dinero, sino de volver a ganar y ser campeón. Por ello, instó otra vez a Wilder a ser razonables y que acepte la propuesta del 50-50 en la repartición de la bolsa.

“¿Qué quieres decir con miedo, hermano? No le tengo miedo a nadie, la única persona a la que le tengo miedo es al hombre de arriba. Quieres hablar de dinero, quieres hablar de respeto, que me vas a volar los sesos. Hermano, vas a tener diarrea antes de subirte al ring“, dijo.

“Hagamos que esto suceda. Estoy tratando de entender esto. Estoy tratando de humillarte, hombre. Seamos justos, seamos razonables. Digámosle a Al Haymon que corte el cheque y mostrémosle a todos de qué se trata. Estoy aquí para ganar, cariño. No se trata del dinero, estoy aquí para ganar, volver a ser campeón. Consigámoslo. Pero recuerda, vas a tener diarrea antes de subir al ring”, añadió.

En las últimas semanas, los pesos pesados se han estado provocando tras no ponerse de acuerdo en las negociaciones para que se realice la pelea. De acuerdo con el padre de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50%. Por ello, el equipo de The Destroyer aseguró que firmarán el contrato solo si la repartición de las ganancias es equitativa para ambos.

El excampeón del CMB expresó que Ruiz no tenía nivel para compararse con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Desde entonces los ataques de ambas partes no han cesado y todavía no hay certeza de si el duelo se realizará.

Deontay Wilder noqueó a Robert Helenius en el primer round en su última pelea sobre el ring en octubre de 2022. Foto: Al Bello/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

