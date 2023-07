Los Aptos están listos para conquistar el mundo

A Juan Ortega no le gustaba la música en español que sus papás escuchaban todo el tiempo.

Lo raro era que en las quinceañeras, fiestas y reuniones de familia, bailaba y cantaba esas canciones feliz de la vida.

“Bueno, no sabía que me gustaba, pero cuando me empecé a meter [a cantar] me sabía todas las canciones”, dijo Juan sobre cómo descubrió su afición por los temas en castellano. “Ahora escucho todo lo que escuchan mis papás: Hombres G, Luis Miguel, Maná”.

Juan es el fundador y vocalista de Los Aptos, una banda que mezcla la música sierreña con el pop, el indie y otros ritmos de moda, y que nació en una ciudad que la inmensa mayoría de los estadounidenses jamás ha oído nombrar: Fort Wayne, en el estado de Indiana.

En realidad, fue el grupo T3R Elemento el que inspiró a Juan a cantar en español. Esta agrupación originaria de Los Angeles, todo un fenómeno del corrido y del estilo sierreño, se hizo de millones de seguidores con las interpretaciones que subía a las redes sociales. Juan pensó, “Yo también puedo hacer eso”.

Y así, a pesar de haber crecido con el inglés como idioma principal, y de tener una gran influencia del pop anglo gracias a sus primas que adoraban a artistas como los Jonas Brothers y Justin Bieber, Juan comenzó a cantar en español y a subir primero covers y después temas originales a sus redes sociales, donde se hizo de miles de seguidores; pero antes aprendió a tocar la guitarra con tutoriales de Youtube.

“Empecé a ver videos en mi cuarto y me aprendía las canciones, hasta que comencé a hacer mis propios temas”, dijo el artista, que tiene 20 años.

Él sabía que quería ser cantante desde que iba de vacaciones a Monterrey, México, de donde son sus padres, y disfrutaba las reuniones familiares comiendo carne asada y cantando con guitarras.

Ahora, Los Aptos está promocionando su álbum, “Descifrar”, un disco con 11 cortes donde colaboran artistas como DannyLux, Cuco y Conexión Divina. Esta producción, dijo el vocalista, presenta por fin el sonido que él quería que tuviera la banda.

“Tiene influencias del sierreño, pero con elementos de todo, pop, indie, americana, porque somos muchachos que crecimos en Estados Unidos, pero con raíces en México”, señala.

A estos chicos les espera una agenda bastante ajetreada. Este fin de semana tocarán primero en el SOB’s de Nueva York y luego en Los Angeles, donde encabezan el cartel del festival Viva Pomona, que tendrá lugar el fin de semana. En agosto estarán en el no menos importante Lollapalooza en Chicago y en septiembre viajarán a Ciudad de México para actuar en el Festival Arre HSBC, el primero de música tradicional mexicana.

Foto: María Angela Batiz

En detalle

Qué: Los Aptos en el Festival Viva Pomona

Dónde: The Glass House 200 W. 2nd St., Pomona

Cuándo: sábado a partir de las 4 pm

Cómo: boletos $30-$35

Informes: theglasshouse.us