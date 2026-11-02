Trump asegura que candidato independiente al Senado por Alaska está desaparecido

El presidente Trump afirmó que Daniel J. Sullivan Jr., candidato independiente al Senado por Alaska, está desaparecido y acusó al aspirante de estar involucrado en un presunto delito electoral, mientras su administración enfrenta un revés judicial en un intento por intervenir en la certificación de los resultados de la contienda.En un mensaje publicado este domingo 1 de noviembre en Truth Social, el mandatario republicano aseguró que nadie ha podido localizar al candidato, ni siquiera las autoridades, y lo vinculó con una supuesta estrategia para perjudicar al senador republicano Dan S. Sullivan, quien busca conservar su escaño frente a la demócrata Mary Peltola.

“¡El falso Daniel J. Sullivan Jr. ha DESAPARECIDO! Nadie puede encontrarlo, ni siquiera las fuerzas del orden. Sabe que ha cometido un delito”, escribió Trump. El presidente también arremetió contra el abogado Marc Elias y el activista Norm Eisen, a quienes acusó de abusar del sistema legal estadounidense y participar en acciones que, según él, perjudican al país.

La polémica gira en torno a la presencia de dos candidatos con nombres muy similares en la boleta electoral: el senador en funciones Daniel S. Sullivan y Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que aparece como independiente.

TRUMP: Claims Daniel J. Sullivan, Jr., has disappeared and law enforcement cannot find him; accuses Marc Elias, Norm Eisen, Reid Hoffman and Neville Roy Singham of criminality pic.twitter.com/XNfPzLWPrz — Trump Truths (@trumptruthsbot) November 1, 2026

Investigación apunta a una presunta estrategia para dividir el voto republicano

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció el jueves una investigación para determinar si la campaña de Peltola incurrió en irregularidades civiles o penales al supuestamente promover candidaturas de personas con nombres similares al del senador republicano. La medida se produjo después de que The New York Times difundiera una investigación basada en presuntos mensajes de texto entre integrantes del equipo demócrata, en los que se discutía la posibilidad de reclutar aspirantes que compartieran el nombre del legislador.

Según el periódico, Daniel J. Sullivan Jr. habría sido identificado después de participar en las primarias republicanas y posteriormente aparecer en la papeleta como candidato independiente. Peltola ha rechazado cualquier participación en esas gestiones y sostiene que ni sus colaboradores ni sus asesores intentaron reclutar al aspirante para confundir a los electores. Sullivan Jr. también ha negado que su propósito sea provocar equivocaciones, aunque ha expresado su preferencia por una victoria de la demócrata.

En esta imagen combinada, se muestra al senador Dan Sullivan, republicano por Alaska (i), y a un candidato en la contienda por el Senado en Alaska, Dan Sullivan (d). Crédito: Mark Thiessen/Becky Bohrer/ Archivo | AP

Jueza bloquea intento federal de intervenir en la elección

En otro frente, la jueza federal Sharon Gleason desestimó el domingo una demanda del gobierno de Trump que buscaba impedir que Alaska certificara los resultados si los votos para Sullivan Jr. podían modificar el desenlace de la contienda. La magistrada consideró que la administración federal carecía de legitimación para presentar el recurso y advirtió que separar las papeletas podría vulnerar el derecho al voto secreto.

“Estados Unidos no presenta ningún plan viable sobre cómo se propone separar las papeletas emitidas a favor de Daniel J. Sullivan el día de las elecciones”, escribió. El Departamento de Justicia anunció que apelará y defendió su intervención bajo el argumento de proteger la integridad electoral. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que respaldó a Alaska en el litigio, celebró el fallo.

La disputa adquiere relevancia nacional porque el resultado podría influir en el control del Senado. Los demócratas necesitan ganar al menos cuatro escaños netos para obtener la mayoría.

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