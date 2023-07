5 formas de maximizar el espacio de almacenamiento en un dormitorio universitario

Los expertos comparten consejos de organización y elementos básicos que los universitarios deben conocer

By Anna Kocharian

Un dormitorio típico está equipado con tres elementos principales: una cama, un escritorio y una cómoda. En estos lugares designados a cada estudiante con tantas limitaciones, encontrar espacio de almacenamiento adicional puede ser un desafío. Ten en cuenta que si compartes tu cuarto, las cosas se pondrán aún más acogedoras. Ya sea que estés comenzando tu primer semestre en la universidad o seas un veterano experimentado acompañando a universitarios durante años, hay una o dos cosas que aprender cuando se trata de organizar y comprar lo necesario para un dormitorio.

Las compras para el regreso a las clases pueden ser abrumadoras, especialmente si tienes que hacer espacio para colocar todo lo que compraste. Por eso, para ayudar a los estudiantes universitarios y a sus familias a identificar los artículos imprescindibles, recurrimos a expertos en organización para que nos den su opinión sobre los elementos esenciales de almacenamiento y organización en dormitorios, e incluimos sugerencias útiles de productos que debes tener.

Planifica

“Antes de ir a clase, piensa detenidamente en lo que realmente se necesitará y utilizará”, dice Karin Socci, fundadora de The Serene Home, un servicio de organización profesional. “Si el artículo no es algo que usas en casa, como ropa elegante, artículos deportivos o libros, es poco probable que lo necesites en la universidad”, añade la experta.

En lugar de empacar juegos adicionales de toallas y ropa de cama, adopta la costumbre de lavarlos regularmente y reutilizar el mismo juego o intercambiar los dos. Y si estás buscando comprar una cafetera u otro electrodoméstico pequeño (como un secador de pelo), comprueba si tu compañero de cuarto quiere comprar ese artículo juntos, sugiere Socci.

Usa cada centímetro del armario

Si bien el armario puede ser una fuente principal de almacenamiento en un dormitorio, este espacio es limitado. ¿Quieres saber una manera fácil de ahorrar espacio? Omite las perchas voluminosas. Una organizadora profesional certificada, Mackenzie Scott de Mission 2 Organize, recomienda perchas delgadas, ya sean de fieltro o de plástico, para maximizar la capacidad del clóset.

Cuando cuelgues artículos, agrupa las piezas más largas y deja las más cortas al otro extremo para crear espacio para estantes o unidades de almacenamiento independientes. Scott recomienda un sistema de cajones de plástico que pueda albergar de todo, desde ropa hasta zapatos.

Además, asegúrate de aprovechar todo el espacio vertical disponible. Por ejemplo, usa el área sobre el espacio para colgar con cestas donde guardar artículos livianos como calcetines o ropa interior, aconseja Scott.

La lista de compras

Para comprar canastas:

Walmart Canasta tejida Honey-Can-Do Task-It en gris, juego de dos, $12 en Amazon

Para comprar perchas delgadas:

Amazon Basics Slim Hangers, juego de 50, $29 en Amazon

Rebrilliant Velvet Hangers, juego de 50, $33 en Wayfair

Para comprar contenedores de almacenamiento:

Life Story caja de plástico transparente apilable para almacenamiento de zapatos

Contenedor con tapas, juego de 10, $29 en Target , paquete de 20 por $48 en Amazon

Cómoda Sterilite ancha de 3 cajones con ruedas, $20 en Walmart , $25 en The Container Store

Eleva la cama

Fuera del clóset, la segunda mejor opción para almacenamiento es debajo de la cama. Si bien las canastas y los contenedores pueden deslizarse fácilmente por debajo, los elevadores de cama son una excelente manera de agregar algunas pulgadas adicionales de espacio libre. Este básico para dormitorio está disponible en una variedad de tamaños y puede estar hecho de madera, polipropileno o acero de carbono (una opción más resistente si buscas algo más alto). Pero su funcionalidad no se detiene ahí.

“Muchos elevadores de cama vienen con tomas de corriente integradas, lo que puede ser una gran opción para facilitar el acceso a un enchufe desde la cabecera”, comenta Scott.

La lista de compras

Para comprar elevadores de cama:

Elevadores de cama Honey-Can-Do, juego de cuatro, $16 en Home Depot , $14 en Walmart

Para comprar almacenamiento debajo de la cama:

Sterilite 60 qt. contenedor de almacenamiento debajo de la cama Clear View, $ 25 en Target

Haz que los elementos esenciales del baño sean portátiles

Vivir en un dormitorio generalmente significa tener que usar un baño común. “El mejor método para compartir el baño es conseguir un carrito, especialmente si el área del lavabo está al final del pasillo o no está unida a la habitación”, afirma Scott. Hará que sea más fácil llevar artículos esenciales de un lado a otro y permitirá que estos productos estén bien organizados.

Un caddie facilitará el transporte de lo esencial. Se puede usar de forma similar para el maquillaje al crear una canasta o estuche que contenga todos los productos para que puedas sacarlos, usarlos y guardarlos de nuevo, agrega Scott.

La lista de compras

Para comprar carritos de baño:

Madesmart Soft-Grip Tote, $13 en Target , uno similar por $14 en Amazon

Para comprar canastas: Amazon, Target, Wayfair

Organiza el escritorio

Un escritorio organizado es esencial para crear un lugar de trabajo productivo, especialmente, porque ese espacio probablemente se usará mucho. Considera tu forma de estudiar y si realmente te funciona bien el desorden visual, dice otra organizadora profesional, Tana Ching. Si estás de acuerdo con estar rodeado de montones de libros de texto y blocs de notas, recomienda agrupar los materiales por tema y etiquetarlos claramente. Si prefieres que las cosas estén fuera de la vista, opta por un archivador portátil para mantener todo organizado sin tener que abarrotar tu escritorio.

“Trata tu escritorio como un bien inmueble de primera”, dice Socci. Cuanto más desordenado esté tu escritorio, más difícil será encontrar las cosas que necesitas. “Crea una carpeta para cada asignatura y otras para diversas actividades sociales, y sé diligente al archivar las cosas electrónicamente”. Por ejemplo, los programas de estudios en papel se pueden escanear y almacenar digitalmente en tu computadora portátil o computadora de sobremesa.

Para comprar soportes para archivos visita las tiendas: Ikea, Target, Wayfair

Por último, pero no menos importante, recuerda que no tienes que llevarte todo contigo de inmediato, aconseja Scott: “Viaja ligero para el otoño, y si descubres que realmente necesitas artículos adicionales, cómpralos durante tu primera escapada a casa o cuando llegue el momento”.

