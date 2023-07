Acusan a Itatí Cantoral de abuso excesivo de filtros en sesión de fotos ¡Parece adolescente!

Itatí Cantoral siempre ha mostrado ser una de las mujeres no sólo más talentosas del entretenimiento hispano, sino también de las que posee una belleza envidiable, por eso sorprendió a sus fans mostrando sus más recientes fotos con diversos filtros, o el menos de eso la señalan los usuarios de Instagram.

Esta vez la protagonista de “Hasta que el dinero nos separe”, se dejó ver de una forma espectacular, pues posó para una sesión de fotos en las que se le ve increíble en sus redes sociales.

Donde esta vez posó en las olas del mar con un traje de baño de ensueño, pero realmente lo que destacó fueron los filtros que utilizó ¿en su cara?

Así es, pues los fans de la criticaron fuertemente por compartir una serie de fotos en su cuenta oficial con exceso de filtros, pues afirman que “ni se parece” a como es ella.

¿Itatí Cantoral se hizo arreglitos?

En dichas Imágenes la hija del fallecido y reconocido compositor Roberto Cantoral, tuvo una sesión de fotos en la playa que dejó impactado a más de uno.

Con un bañador completo de color negro, pieza sofisticada con escote de gota y tirantes delgados, perfecta a cualquier edad, fue como Itatí posó en la playa.

“Part of that world” (Parte de ese mundo), fue la frase con la que la actriz y cantante publicó sus postales.

Quien apenas el pasado 13 de mayo cumplía 48 años de edad, se le ve en dichas postales desde la playa, con el mar al fondo.

Sus imágenes de inmediato se volvieron virales a tal grado que ya suman más de 24 mil likes y más de 450 comentarios, sin embargo, la mayoría de los mensajes fueron negativos.

Pues a pesar de que luce espectacular, su cara se ve con cambios significativos, y así lo revelaron sus 2.9 millones de seguidores. Pues a pesar de que presume su esbelta y curvilínea silueta, en esta ocasión lo que más llamó la atención fue su apariencia.

Los fans de la cantante y actriz se lanzaron en contra con mensajes como: “Eres mega hermosa! Pero esas fotos no eres tú”, “No es necesaria esa edición no era necesaria así. No las permitas”, “Demasiado filtro jajaja ni se parece”, “Pero abuso del filtro Itatí, parece una máscara de otra mujer”, “Tuve que ver el nombre para saber quién era y Doble… demasiados filtros”, “Se ve rara con tanto filtro”, “Demasiada edición”, “Mil filtros le quitan su belleza natural” y “Pensé que era un tbt y eran solo filtros”, entre otros.

Muchos de sus seguidores coincidieron en que además de ser una mujer tan bella no era necesario que abusara de esa forma con los filtros.

Pues incluso ha estado publicando en esa misma plataforma su próximo proyecto, el cual se encuentra en plena filmación, pues será un filme de la vida de la actriz del cine de oro, Lupe Vélez, en donde su apariencia es completamente distinta y hasta cierto punto normal, por lo que demuestra una vez más que sólo está usando filtros.

Aunque también se ven mensajes en los que la apoyan, en general los fans la criticaron por el exceso de filtros, ya que además de asegurar que “ni se parece”, también afirman que se ve mucho más joven, casi como una adolescente.

