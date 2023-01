Itatí Cantoral posa con arriesgado traje de baño de tiro alto y deja ver su escultural silueta a los 47 años

Itatí Cantoral atrajo todas las miradas con una serie de fotografías en las que apareció posando con un arriesgado traje de baño de tiro alto con el que dejó ver nuevamente la escultural silueta que mantiene a sus 47 años, en donde también demostró que el amor por su trabajo es el secreto para lucir radiante y espectacular.

No cabe duda que la villa de las telenovelas atraviesa una de las mejores etapas de su vida, pues además del éxito profesional que ha logrado en más de tres décadas de trayectoria artística, cuenta con el amor de sus hijos, Roberto y José Eduardo, producto de su relación con el también actor Eduardo Santamarina; así como María Itatí, su hija menor.

Pero actualmente no solo es reconocida por su talento en cine, escenarios teatrales y la pantalla de televisión, pues también ha dejado ver que a sus 47 años goza de una deslumbrante belleza. Muestra de ello fue la serie de fotografías que compartió con cerca de 3 millones de seguidores de Instagram.

Y es que la estrella de telenovelas como ‘Muchachitas’, ‘María la del Barrio’ y ‘La mexicana y el güero’, por mencionar solo algunas, expuso su belleza posando con un arriesgado traje de baño de una sola pieza de tiro alto en color negro, con el que terminó causando revuelo por mostrar sus curvas sin pudor alguno.

Junto al mensaje: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo qué haces”, la actriz mexicana logró acaparar miradas al por mayor, pues en unas cuantas horas la publicación superó las 100 mil reacciones en forma de corazón, así como miles de mensajes en los que famosos como Lucero, Andrea Legarreta, Eugenia Cauduro y Grettell Valdez, entre otros, expresaron admiración por lucir como una auténtica diosa ante la cámara.

Sin embargo, en esta ocasión también dividió opiniones, pues no faltaron los detractores que aseguraron que las imágenes tienen exceso de filtros y Photoshop, pues aunque Itatí es una de las celebridades más bellas, en esta ocasión se les pasó la mano.

“Muy falsas las fotos, eres hermosa natural”, “Sí se ve muy bien para su edad. Pero la foto esta demasiado arreglada”, “Te he visto varias veces y no estás así”, “Todo bien pero no exageres con el filtro”, “Mucho Photoshop”, “Qué bella, sale sobrando el filtro todos lo usamos pero se pasaron”, “Está bella pero mucho filtro”, “Con filtro todos somos bellos”, son solo algunos comentarios que le hicieron llegar.

Poco antes, la también cantante sorprendió a sus fanáticos posando con un sensual vestido traslúcido con el que dejó a la vista su mínima ropa interior.

