Cómo utilizar la permetrina en la ropa de forma segura

Este insecticida puede ayudar a prevenir algunas picaduras de mosquitos y garrapatas, pero debes utilizarlo correctamente.

La ropa tratada con permetrina – diseñada para matar o inhabilitar a los insectos al contacto – está a disposición del público desde 2003

By Catherine Roberts

Updated by Justin Krajeski

Para prevenir las picaduras de insectos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan tratar la ropa con un pesticida llamado permetrina. Los pesticidas matan o deshabilitan a los insectos por contacto, mientras que los repelentes ayudan a mantenerlos alejados. Usar insecticidas en aerosol es otra estrategia importante, al igual que mantener el jardín poco atractivo para los mosquitos y las garrapatas.

La ropa tratada con permetrina fue ideada por primera vez por los militares hace unas décadas; ha estado disponible al consumidor desde 2003, y existen algunas formas de utilizarla.

Puedes comprar ropa profesionalmente tratada por fabricantes, especializados en ropa deportiva y para actividades al aire libre.

Una de las empresas como, Insect Shield, tratará tu ropa con permetrina si la envías por correo.

Puedes hacerlo tú mismo: El spray de permetrina está disponible al consumidor, puedes comprarlo y aplicarlo a tu propia ropa y equipo.

“Si se usa adecuadamente funciona realmente bien”, dice Thomas Mather, PhD, director del Centro de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Universidad de Rhode Island, acerca de cómo tratar la ropa con permetrina por tu cuenta. Y asegura que la clave está en utilizarla correctamente. Lo cual no todos lo hacen.

Si bien el tratamiento profesional de tus prendas con permetrina significa que tu ropa estará protegida por más tiempo y más a fondo, también tratar tu ropa con permetrina es algo que puedes hacer tú mismo, para protegerte de las garrapatas y los mosquitos si sigues los consejos que te damos a continuación.

¿Qué eficacia tiene el tratamiento de la ropa con permetrina?

Varios estudios han descubierto que la ropa tratada con permetrina puede ayudar a protegerte contra las picaduras de mosquito, aunque los resultados pueden variar dependiendo de diversos factores, como el tipo de mosquito, la forma de tratar y lavar la ropa y el nivel de resistencia a los plaguicidas entre los mosquitos.

Consumer Reports también ha evaluado varias marcas de ropa tratada con permetrina para determinar su eficacia para prevenir picaduras de mosquitos. Dos de las marcas que evaluamos en 2016 impidieron que los mosquitos picaran, pero otras dos marcas no. Rociamos una camisa con un repelente a base de deet, el cual impidió que los mosquitos picaran y también evitó que aterrizaran, algo que no consiguió ninguna de las prendas tratadas con permetrina.

La permetrina es “muy irritante para los mosquitos”, afirma Joe Conlon, experto en entomología de la Marina y anteriormente asesor técnico de la Asociación Estadounidense de Control de Mosquitos. “Es como si aterrizaran en una red eléctrica”.

La ropa tratada con permetrina también ”noqueó” a los mosquitos, es decir, los mosquitos quedaron incapacitados o murieron tras entrar en contacto con la ropa. Sin embargo, las camisetas que rociamos con deet no provocaron ningún efecto, ya que ningún insecto se paró sobre ellas.

¿Y las garrapatas? Las pruebas de Consumer Reports no han evaluado la eficacia de la ropa tratada con permetrina contra las garrapatas. Pero otras investigaciones muestran que la permetrina puede ser eficaz contra las garrapatas. En un estudio de 2020 realizado a personas que trabajan al aire libre en Rhode Island y Massachusetts, hubo un total de 60 picaduras de garrapata en 2 años entre los 40 trabajadores que usaron ropa tratada con permetrina; en comparación con 166 picaduras de garrapata entre los 42 trabajadores que no usaron ropa tratada con permetrina.

Los fabricantes de permetrina en aerosol para ropa señalan que, dado que el aerosol está pensado solo para telas y no para la piel, es necesario utilizar también un repelente de insectos en la piel expuesta, para una protección completa. Los expertos de Consumer Reports están de acuerdo con esto.

¿Cómo tratar la ropa con permetrina?

Lo más importante que debes recordar cuando rocíes tu ropa con permetrina es que debes seguir las instrucciones de la etiqueta del producto. Si no lo haces, podrías estar violando la ley federal, dice Conlon. (Como la permetrina es un pesticida, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) regula su uso).

También es importante seguir las instrucciones de la etiqueta para asegurarte que estás utilizando el pesticida de la forma más segura posible, dice Michael Hansen, PhD, científico senior de Consumer Reports. “Es un compuesto que altera el sistema endocrino”, asegura. Esto significa que “si entra en tu organismo, puede tener efectos sobre el sistema hormonal”.

Los CDC señalan que la permetrina y otros compuestos químicos similares pueden causar graves problemas de salud a personas expuestas a dosis elevadas. “No debes inhalarla ni aplicarla directamente sobre la piel”, afirma Hansen. Hansen también señala que algunos estudios recientes sugieren que la permetrina y otros piretoides sintéticos también pueden estar relacionados con efectos nocivos en dosis más bajas.

Sin embargo, si sigues las instrucciones de la etiqueta, la dosis de permetrina que recibes al usar ropa tratada, se considera segura, incluso para las mujeres embarazadas. (Concentraciones más altas de permetrina son utilizadas en medicamentos para tratar tanto los piojos como la sarna).

Consideraciones de seguridad al usar la permetrina

Rocía solo tu ropa: Ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo: El spray de permetrina es solo para ropa y equipo. No lo apliques sobre la piel. Y cuando rocíes la ropa, limítate a prendas exteriores. La Agencia de Protección del Medio Ambiente dice que no debes tratar la ropa interior con permetrina.

Rocía la ropa cuando no la lleves puesta: Cuelga la ropa en ganchos, al aire libre y rocíalas mientras están colgadas. No apliques la permetrina en la ropa cuando la lleves puesta, y no apliques la permetrina en un lugar cerrado, donde podrías correr el riesgo de inhalarla.

Nunca rocíes permetrina cerca de los gatos: Mantén a tus amigos felinos alejados de la zona mientras estés tratando la ropa, porque es muy tóxica para los gatos. Según Sawyer, que fabrica productos con permetrina, la ropa tratada no es peligrosa para los gatos cuando está seca.

Rocía lo suficiente, pero no demasiado. Mather dice que frecuentemente la gente comete el error de rociar rápidamente la ropa con permetrina, incluso cuando la llevan puesta. Pero se necesita una aplicación un poco más intensa para una protección total. Mather asegura que se debe rociar lo suficiente para que la ropa se humedezca (debe verse un poco más oscura) y nunca rociar la ropa que se lleva puesta. No es necesario empaparla hasta el punto de que escurra al exprimirla, pero sí necesitas aplicar una capa abundante.

Las etiquetas de los productos pueden darte una buena idea de la cantidad que debes utilizar. Por ejemplo, la etiqueta del aerosol de permetrina de Sawyer dice que una botella de 4.5 onzas sirve para tratar una camisa, un par de pantalones y un par de calcetines.

Deja que la ropa se seque completamente. Antes de ponerte la ropa, debe de estar totalmente seca. Esto tomará algunas horas, dependiendo de la humedad del día.

Vuelve a tratar la ropa cuando sea necesario. Los fabricantes de ropa profesionalmente tratada afirman que sus productos siguen siendo eficaces después de varias lavadas. Pero la ropa que tratas tú mismo necesita volver a tratarse con más frecuencia. Por ejemplo, Sawyer dice que hay que volver a tratarla después de 6 semanas o 6 lavadas. Incluso la ropa o el equipo que no se lava necesita un nuevo tratamiento; Mather comenta que rocía su propio calzado y el de su familia mensualmente.

Usarla frecuentemente. Mather señala que algunas personas reservan su ropa tratada con permetrina para campamentos o excursiones más intensos. Pero las garrapatas no viven solo en bosques densos. Si vives en una zona donde las garrapatas son comunes, él recomienda que uses tus prendas tratadas incluso durante actividades cotidianas, como la jardinería o sacar a pasear al perro.

Considera la posibilidad de tratar otros artículos. Conlon dice que el equipo de campamento, como tiendas de campaña, mochilas y botas de montaña, también son buenos candidatos para el tratamiento con permetrina.

Lava la ropa tratada por separado. Sawyer recomienda lavar a mano y secar al aire libre, o utilizar el ciclo suave de la lavadora y la secadora para conservar mejor la capa de protección.

Solo utiliza permetrina aprobada para ropa. Así como la etiqueta lo indique. Puedes caer en la tentación de comprar un plaguicida con permetrina (o productos químicos afines) destinado a usos agrícolas y diluirlo hasta una concentración del 0.52%, la norma del sector para la ropa. Esto no solo es ilegal, sino también arriesgado, porque podrías cometer un error y acabar con una concentración incorrecta. No hay garantía de que funcione igual de bien, dice Mather, porque los productos con permetrina utilizados para ropa están formulados con ingredientes que ayudan a que se adhiera al tejido de la tela. Los productos agrícolas pueden no tener esos ingredientes.

No dependas solo de la permetrina. Utilizar ropa tratada con permetrina es una medida útil para prevenir las picaduras. Pero no es la única. Dado que la permetrina solo actúa sobre la ropa, si sólo confías en ella, es posible que dejes mucha piel expuesta y vulnerable a la picadura de un insecto (por ejemplo, si llevas pantalones cortos y mangas cortas en lugar de pantalones largos y mangas largas). Para proteger la piel expuesta, utiliza un repelente de insectos eficaz, como los que contienen entre un 25% y un 30% de deet, un 20% de picaridina o un 30% de aceite de eucalipto limón. Asegúrate de aplicarlo bien y recuerda que también puedes usar repelente en la ropa si prefieres omitir la permetrina.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.