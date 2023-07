María José recorrerá Estados Unidos con su gira Libertad y habla de su trayectoria y disciplina

Exclusiva

La cantante mexicana María José, quien se popularizó en el grupo Kabah, estará presentándose por varias ciudades delos Estados Unidos con una gira que decidió llamar “Libertad“. Justo conversamos con ella en una entrevista exclusiva y nos dio todos los pormenores.

Comenzamos preguntándole cómo se hace para salir de una agrupación tan importante como esa y tener una carrera como solista exitosa. Logrando sold out absolutos y estando en la boca de todos por lo mismo.

María José. Foto: Mezcalent.

“Cuando sales de la universidad sales con tu diploma y todo, pero no eres nadie. Es lo mismo. Cuando sales de Kabah, es lo mismo. Tienes que empezar de cero y eso es lo más importante. Tienes que ser muy humilde porque muchas veces tu vida dentro de un grupo no es tu vida fuera de grupo“, asegura María José.

Agrega: “Tienes que saber a dónde quieres llegar. Tienes que labrarte un camino. Estar consciente que las equivocaciones son parte del camino. No hay nada como tropezarse, levantarse, volver a tocar piedra. Hay gente que lo logra, hay gente que no lo soporta, que no tolera la gira en solitario. Es una carrera dura. No para que aquellos débiles de corazón, pero sí para la gente que le gusta trabajar”, habla de la industria musical después de todos estos años de experiencia.

María José admite que las generaciones han cambiado y que los que rodean los cuarenta tienen otra forma de trabajar muy distinta a los jóvenes de hoy, dice sin quitarle crédito a nadie. Todo lo contrario. Está consciente que ellos deben trabajar más hoy en día. Dice que la juventud de ahora debe medirse por likes y cantidad de vistas en las redes sociales. Como ella misma afirma: “Siento que tengo un camino ya labrado” y ciertamente, es así.

No cualquiera realiza una gira por las principales ciudades de México y también de los Estados Unidos, mercado que es difícil de conquistar por demás. Ante esto le preguntábamos por cuál considera ella, que son las fortalezas que la han llevado y mantenido en el éxito.

María José habla del futuro musical

A los artistas que le siguen y los que ya están disfrutando de su éxito les envió un mensaje contundente: “Que estudien, que le echen ganas. Los contenidos sí, muchas veces nos llevan a lugares increíbles, mismos que su música también nos puede llevar… Los hemos visto siempre en todos los formatos desde miles de épocas pasadas, no solo ahora… Les digo que se preparen porque necesitamos contenido de calidad”.

Ante la pregunta de si cree que artistas y que hay fenómenos sociales por separado, afirmó que siempre han existido. “Hemos visto One Hit Wonder de toda la vida, o vemos gente que se hace muy famosas por andar con alguien, o han hecho una canción increíble y después ya nada… Artistas que los descubrieron sin serlo y lo escogen de alguna forma y funciona. Siempre ha habido de todo y nunca dejará de pasar”, agregó una de las cantantes de pop más importantes de México.

María José. Foto: Mezcalent.

El aprendizaje de María José en sus 20 años de carrera artística

“Yo pienso que el que no haya aprendido en pandemia, pues pobrecito de su alma. El aprendizaje más grande que he tenido es que no estamos siempre y que los sold out tal vez no estén siempre. Que mi vida no está comprada, ni garantizada. El éxito no está comprobado, ni garantizado. Estamos aquí ahora y eso es lo que más hemos podido disfrutar”.

En cuanto a qué la mantiene en el tapete, afirmó: “No soy una estrella, soy una persona que canta y que tiene una compatibilidad con la gente que vive una vida como cualquier otra persona, pero nada más que, pues, canto”, al tiempo que ríe pícaramente. La cantante goza de un excelente humor.

Se confesó muy amiguera, cosa que no existe mucho dentro de la industria del entrenamiento. Asegura que la madurez y la experiencia te enseñan mucho a identificar quién puede ser tu amigo o no, quién puede ser tu compañero de trabajo. “No te tienes que blindar sino todo lo contrario, a veces el blindarte no te protege. El blindarte te excluye y sentir de repente ese ataque te hace más fuerte. Al menos así me enseñaron a mí. Yo soy una mexicana con la falda y los pantalones bien puestos”.

Asegura que un artista y cualquier ser humano debe enamorarse de sí mismo, debe defender sus pensamientos, sus acciones y sus ideas y sobre todo, su carrera. Está convencida, dice que nadie lo va a hacer como si fuese uno mismo.

María José habla de su gira Libertad

Así como el disco, el nombre del tour se basa en su experiencia de la pandemia: “Estuvimos presos de nuestra propia incertidumbre”. Admite que la parte más afectada para los humanos en la pandemia después de la física, obviamente, fue la emocional. Y que por eso tuvo que trabajar mucho su parte interna. Laboralmente, María José fue de los artistas que no dejó de trabajar en este tiempo.

Dice que el ser humano es la especie más vulnerable y se sorprende de cómo algo que ni siquiera es tangible pudo acabar con tanto. “Quiero que la gente deje todo afuera… Dejen toda su basura afuera y entran al concierto y lo gocen y que la basura que dejaron afuera, de verdad la dejan afuera y no se la vuelvan a regresar a casa”, agrega.

María Jodé tiene una Playlist en Spotify del repertorio de Libertad

Haciendo gala de lo workaholic que admite ser, nos contó también en esta entrevista exclusiva que tiene una playlist que pueden ir escuchando para llegar más preparados al concierto. Pero además reveló que un medley completo que en pop y en regional mexicano. La cantante piensa consultar con sus fans en cuanto a esto.

Antes de cada presentación, María José preguntará a su público si quieren ver el medley en regional o en pop y ella los complacerá. Confesó que está abierta a hacer colaboraciones de lo que sea con solo del regional mexicano, que por cierto ya la hemos visto con mariachi varias veces, si no con salsa reggaetón, cumbia lo que sea. Ella es abierta, pero no al punto de grabar un disco completo. Tiene muy claro que el género que conoce la perfección es el pop, de ahí su éxito y mantenimiento en una industria tan difícil como la música

La propia cantante nos recordó en su momento que en el programa de talentos La Voz Azteca cantó con Christian Nodal la canción Adelante Corazón. Asegura que lo conoció justo cuando comenzaba su romance con Belinda.

Fechas y Ciudades de Libertad

María José presenta su Libertad U.S. Tour. FOTO: Cortesía.

