Melania Trump recibió $155,000 dólares de fondos recaudados para la campaña anterior del expresidente

Existe evidencia de que, en 2021, del súper PAC de fondos Make America Great Again, Again, los cuales estaban destinados a la campaña de Donald Trump para impulsarlo a ganar las elecciones presidenciales, se extrajeron $155,000 dólares para cubrir los honorarios de su esposa Melania después de que presuntamente se presentó en un evento para dirigir un mensaje.

El periódico The New York Times informó que en un inicio no se reveló que dicho pago fuera para la exprimera dama, pues la cantidad el dinero mencionado formó parte de los gastos asociados con la “Agencia de gestión de diseñadores”, donde se incluye a Melania Trump como cliente.

Sin embargo, el pago se alinea con una recaudación de fondos que el político republicano realizó en su propiedad de Mar-a-Lago.

Asimismo, también se descubrió que Save America, un comité político formado después de las elecciones de 2020, le pagó miles de dólares a una estilista que trabajaba para Melania Trump en 2022, lo cual también resulta extraño, pues los gastos de la esposa del magnate no debieron ser cubiertos por dicha organización.

Otro dato que llama la atención es que después Trump ganó la contienda electoral que lo llevó a la Casa Blanca, Make America Great Again, Again, dejó de operar y en 2022 transfirió cerca de $10,000,000 de dólares a Make America Great Again Inc., organización que en la actualidad es el principal super PAC afiliado a la candidatura del millonario neoyorquino para el próximo año.

Donald Trump ha prescindido de su esposa Melania en los actos de campaña dirigidos a regresar a la Casa Blanca. (ALEX EDELMAN/AFP via Getty Images)

Algo por demás significativo es que, a diferencia de la campaña anterior llevada a cabo por el expresidente, la figura de Melania Trump esta vez ha sido prácticamente nula, esto quizá como una estrategia para que no surjan los cuestionamientos acerca del pago que recibió hace tres años y que todavía no se logra esclarecer.

Lo cierto es que éste y otros asuntos podrían convertirse en un problema para el expresidente quien, de entrada, en los próximos meses deberá compadecer en un juicio donde se le acusa de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos.

A pesar de ello, hasta el momento ningún escándalo ha logrado mermar la popularidad de Trump quien sin tener a Melania apoyándolo públicamente se mantiene al frente en las encuestas que miden la preferencia del electorado.

