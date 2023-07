Cómo proteger a tus hijos de las llamadas quemaduras de margarita por contacto con cítricos como lima y limón

Los cítricos y el sol no se deben mezclar cuando la piel está de por medio

El jugo de limón en contacto con la piel puede causar una reacción fototóxica cuando se expone a la luz solar.

By Perry Santanachote

La escena que vemos es lo suficientemente dulce y placentera: tus pequeños instalan un puesto improvisado y exprimen limones en jarras para su negocio de verano: un puesto de limonada. Lo que estos jóvenes emprendedores y sus padres quizás no sepan es que pueden tener un pequeño problema en sus manos cuando se mezclan los cítricos y el sol.

Si los niños ayudan a preparar las bebidas, o se excitan con el consumo de azúcar de su propio suministro, y se sientan al sol, la piel que estuvo en contacto con los jugos de cítricos puede quemarse, ampollarse y decolorarse.

La reacción se llama fitofotodermatitis, comúnmente conocida como quemadura de margarita, y se desarrolla cuando la piel entra en contacto con furocumarinas, una clase de sustancias químicas en algunas plantas y frutas, y luego se expone a los rayos ultravioleta A de la luz solar.

Las limas y los limones son los más comunes, pero Shehla Admani, MD, dermatóloga pediátrica de Stanford Medicine Children’s Health en California, dice que el apio, las zanahorias, el perejil, los higos y los mangos también contienen furocumarinas.

Cómo se ve una quemadura de margarita

“Puede ser tan leve como un poco de enrojecimiento, como una quemadura solar intensificada, o hasta tan grave como una ampolla”, explica Robert Sidbury, MD, jefe de la división de dermatología del Seattle Children’s Hospital y profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

A diferencia de una quemadura solar, Sidbury expresa que las quemaduras de margarita a menudo se ven muy asimétricas. “Por lo tanto, si alguien está haciendo limonada y el jugo gotea o se derrama sobre sus manos o cuerpo y está bien en todas partes, pero tiene esta reacción llamativa en esas zonas en particular, eso es fitofotodermatitis”, dice. “Y un niño está mordiendo un trozo de apio, puede estar alrededor de la boca donde este vegetal estaba rozando”.

La quemadura de margarita y los niños

“Si bien la fitofotodermatitis puede afectar a personas de todas las edades, los niños se ensucian más cuando comen y es más probable que tengan contacto con estos alimentos en su piel”, comenta Admani. “También suele ocurrir con más frecuencia que los adultos se retiren de la exposición a la luz cuando sienten molestias, en comparación con los niños, que a menudo continúan jugando o son tan pequeños que no pueden verbalizar el malestar ni apartarse del entorno”.

Otro desafío con la fitofotodermatitis y los niños es que el patrón y la coloración de las quemaduras a veces pueden confundirse con abuso infantil.

“La parte complicada es que cuando la fitofotodermatitis se cura, se vuelve hiperpigmentada y adquiere un tono grisáceo que casi parece un hematoma”, dice Sidbury. “Ahora, imaginemos a un padre haciendo limonada, y luego levanta a su bebé, y su bebé tiene una quemadura en forma de huella de mano en la espalda que se cura con este tipo de marca de color café grisáceo”. Él cuenta que los médicos siempre deben preguntar por antecedentes de fitofotodermatitis si descubren marcas como esta, pero ese no es siempre el caso. Los padres deben estar preparados para explicar la situación.

¿Qué tan comunes son las quemaduras de margarita?

“Es lo suficientemente común como para que cada dermatólogo que lo encuentre sepa lo que es”, dice Sidbury. “Pero no es tan común como para que todos los pediatras sepan identificar este problema, así que, si ese es el caso, entonces ciertamente tampoco todos los padres lo saben”.

Cómo tratar una quemadura de margarita

Si lo notas en el momento, Sidbury dice que hay que protegerse del sol y te laves inmediatamente. Sin embargo, la mayoría de las veces, las personas no se dan cuenta hasta que haya pasado un día. En ese punto, es solo una cuestión de control del dolor sintomático.

Tylenol o Motrin según sea necesario para el dolor

Compresa fría para la piel

Hidrocortisona de venta libre para la inflamación

Si al menos el 30% del cuerpo está afectado, o te preocupa que las heridas abiertas de la piel se infecten, consulta a tu pediatra, médico de atención primaria o un dermatólogo.

Las mejores maneras de prevenir las quemaduras de margarita

“La máxima prevención es evitar las sustancias relevantes”, asegura Sidbury. “Un buen protector solar de amplio espectro protege contra los rayos UVA, pero casi nadie, incluido yo mismo, usa protectores solares perfectamente todo el tiempo”.

Los niños siempre necesitan usar protector solar cuando están afuera por muchas otras razones; aunque esto no evitará necesariamente las quemaduras de margarita, por lo que aún debes tomar precauciones y evitar o eliminar estos residuos de jugos cítricos en primer lugar.

Evita las quemaduras causadas por cítricos cuando te expones al sol

Recuerda estos consejos de prevención antes de salir a divertirte bajo el sol para asegurarte de que las quemaduras de margarita no estropeen tu verano.

Lávate las manos y otras partes expuestas de la piel inmediatamente después de manipular o comer cítricos, apio, zanahorias, perejil, higos, mangos y paletas heladas.

No te untes con productos personales para el cuerpo que contengan cítricos o determinados aceites vegetales.

Usa pantalones y mangas largas en áreas boscosas y en el jardín porque ciertas plantas, como la flor de la zanahoria silvestre, también contienen furocumarinas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.