Peso Pluma rechaza el regalo de un fan y las redes estallan con críticas | VIDEO

Peso Pluma no deja de dar de qué hablar en redes sociales, aunque en esta ocasión se trata de una fallida interacción con un fan que desató una ola de opiniones divididas. ¿En qué consistió dicho encuentro? Aquí te contamos los detalles.

A través de Tik Tok comenzó a circular un video que mostró al intérprete de “Ella Baila Sola” durante una de sus presentaciones palenque; sin embargo, el momento se vio opacado por una incómoda interacción entre uno de sus fans y los elementos de seguridad del cantante.

Y es que mientras Peso Pluma cantaba a todo pulmón, un miembro del público logró colarse hasta el centro del escenario en un intento de hacerle llegar un obsequio que se presume era un reloj. No obstante, el artista hizo caso omiso.

Fue el usuario “@rudyvazquez32” quien aseguró se trataba de una pieza de la marca Rolex: “@Peso Pluma rechaza rolex de un millon de dolares”, es la descripción con la que se acompañó el polémico video.

@rudyvazquez32 @Peso Pluma rechaza rolex de un millon de dolares @The_panin.14 🥷 @bandamax_02 @Video Rola Vr @ElGordoyLaFlaca ♬ sonido original – rudy vazquez

Así reaccionó el público al supuesto “rechazo” de Peso Pluma a un fan

Como era de esperarse, el audiovisual no tardó en viralizarse dentro de la plataforma y atraer la atención de aquellos internautas que se mostraron en contra de la actitud del joven de 24 años.

Eso sí, no faltaron aquellos fanáticos que salieron en su defensa contra los detractores: “Tampoco es como que peso pluma no se pueda comprar uno”, “Dónde está el valuador checándolo jaja de dónde sacas ese precio”, “¿Lo rechaza o simplemente no se da cuenta?” y “Yo pienso que lo uso por qué cuesta mucho y le da lástima recibir algo tan caro”, se lee en la red.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que ocasionó este video, Peso Pluma se ha mantenido con bajo perfil, demostrando que prefiere enfocarse en seguir acumulando éxitos en el ámbito musical.

Seguir leyendo:

• Peso Pluma revela la cómica historia detrás de su corte de cabello

• Captan a Peso Pluma muy cariñoso con Nicki Nicole en Disneyland… ¿y Dania Méndez? | VIDEO

• Karol G y Peso Pluma alborotan el Instagram con adelanto de canción