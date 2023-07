Chyno Miranda sorprende regresando a los escenarios cantando junto a Nacho

El cantante Chyno Miranda por sus problemas de salud no se presentaba en ningún escenario desde los Premios Juventud 2021, ocasión en la que estuvo junto a Nacho, su compañero del recordado dúo ‘Chino & Nacho’. Ahora, en su natal Venezuela, reapareció cantando en un show acompañado de su amigo.

Ocurrió en Lechería, estado Anzoátegui, en Venezuela, donde se llevó a cabo un concierto playero privado en el que Chyno y Nacho cantaron sus grandes éxitos.

El show ha causado gran emoción en los fans que aplauden la recuperación que ha tenido Chyno tras haber tenido problemas de salud ligados a una neuropatía periférica que le ocasionó una complicación tras sufrir COVID-19 en 2020, y una adicción a drogas que lo llevaron a ser recluido en centros de rehabilitación que desencadenaron una enigmática polémica.

En redes sociales han mostrado empatía con el hecho de que Nacho le haya dado su mano al compañero con el que triunfó con canciones como ‘Mi Niña Bonita’, ‘Me Voy Enamorando’, ‘Andas En Mi Cabeza’, entre otros.

“Que bueno que está mejor y que cante junto a Nacho es lo máximo”; “Nacho amigo incondicional, te felicito, eres de los verdaderos amigos para las buenas y para las malas bendiciones. Chino usted va para arriba otra vez como todo un guerrero venezolano”; “Chino y nacho manía mi dúo favorito”; “Ellos separados no funcionan, pero chino es la Britney de Latinoamérica”; “Nacho demostrando una vez más su gran calidad humana, no le ha dado la espalda a chino, por el contrario, lo anima. Admiración hacia ellos, nacho por ser tremenda persona y chino por luchar y seguir adelante. Artistas A1”; “Gloria a Dios por Chino que continúe recuperando” y “Qué bueno no lo dejen caer cuiden de el que mucho daño le hicieron ya ayúdenle de corazón”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post que realizó el programa ‘El Gordo y La Flaca’ sobre el regreso de Chyno a los escenarios.

En el evento Chyno estuvo acompañado de su novia Astrid Falcón, a quien se le vio disfrutando del evento en primera fila en compañía de la futura esposa de Nacho, la periodista y modelo Melany Mille.

¿Regresó la Chyno y Nacho Manía?

En 2020 ya los cantantes habían lanzado canciones juntos luego de años de haberse separado, pero por la pandemia y los problemas de salud de Chyno, no pudieron hacer giras ni dar más noticias sobre su posible nueva unión.

A comienzos de este mes, Chyno subió un post a su Instagram con Nacho, en el que dio señales de que el dúo podría estar de vuelta, o al menos que el apoyo de su amigo lo estaría motivando para terminar de recuperarse y volver a la industria de la música.

“Mi gente!!!!! No hay mejor terapia que la felicidad. Juntos de nuevo. Bendiciones para todos!!!🙏 #chynoynachomania”, escribió en ese momento Jesús Miranda-como es su nombre de pila-.

Ahora este fin de semana dio el gran paso de presentarse en un show, junto a su compañero Nacho, ¿será que su presentación del sábado 15 de julio es un paso a una gira juntos?

Nacho reveló el sexo de su sexto bebé

En el evento que representó el regreso triunfal de Chyno a los escenarios, Nacho junto a Melany Mille revelaron el sexo de su segundo hijo juntos, y el sexto para el cantante.

En el evento que fue grabado, probablemente pasar ser lanzado en YouTube, el artista y su pareja, acompañados de su hija Mía, conocieron que viene en camino otra niña. @pedrodoumat Es oficial Nacho Va a tener otra niña en La Familia #venezuela #nacho ♬ Me Voy Enamorando – Remix – Chino & Nacho



