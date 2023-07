Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de julio de 2023

PISCIS

Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues te has perdido en tu camino en los últimos días. Ten cuidado con buscar en otros lugares lo que tienes en casa, en este mes el amor se manifestará más que nunca y un lazo muy fuerte nacerá con el ser amado, pero necesitarás ser muy precavido para no volver a cometer los mismos errores. No discutas con quien no entiende de razón y no le harás cambiar de opinión pues solo terminarán de pleito. Basta ya de deprimirte sin motivo, de esperar lo mismo que entregas a los demás. Estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera. Te vienen oportunidades buenas en lo laboral y en el amor sin emabargo hay cuestiones negativas que no te permiten avanzar pues cargas con karmas de tu pasado que a la larga pesarán mucho en tu vida. Cuida mucho cuestiones que tengan que ver con tu economía pues vienen gastos fuertes que podrían ocacionarte problemas económicos a final del mes.

ACUARIO

Momentos importantes se aproximan pues en casa todo llegará a la normalidad, estarás algo nervioso o nervioso por cierta noticia laboral o sentimental que estás esperando, todo saldrá de la mejor manera. Si ya tienes pareja los celos, la inseguridad y una tercera persona pondrán en un hilo lo que tanto les ha costado construir. Ten presente que la cuestión de los negocios se ve inicierta, debes de ver en qué apuestas y en qué no, sino es seguro lo que harás no te arriesgues aún pues no son buenos tiempos para hacerlo. Si tienes pareja ponte las pilas y no trates de buscar en otras personas lo que ya tienes con el o con ella, algunas veces sientes que te falta algo y llegas al punto de darle entrada a otras personas a tu vida olvidando que quien más debe de importar es quien está a tu lado.

CAPRICORNIO

Cambios de humor muy fuertes que comenzarás a controlar por el bien tuyo y de quienes te rodean. Traes un carácter que ni tu mismo te soportas. Quien piensas cuando te vistes es quien tiene el derecho a desnudarte, nadie más. Podrías comenzar a sentir ciertos celos y sentimientos desconocidos por tu pareja en estos días; ten cuidado con lo que quieres, buscas y necesitas, No confundas tus sentimientos y trata de ser más oportuno con tus cometarios pues podrías quedar en mal con una persona que te interesa mucho. Te vienen cambios en muchas áreas de tu vida, la suerte estará de tu parte en juegos de azar y una posibilidad en un viaje se hará presente, ten mucho cuidado hacia dónde te diriges, la vida podría cambiar tu camino debido a la llegada de una persona. Podrías perder una gran amistad por tu falta de tiempo y dedicación, a veces inviertes demasiado tiempo en cuestiones tan tontas que no te dejan nada.

SAGITARIO

Te vienen cambios importantes pues necesitarás más que nunca un abrazo o sentirte querido o querida, trata de controlar tus ansias y sentimientos y darte cuenta que la soledad no es un problema sino una aventura para conocerte mejor. Amistad con la que tuviste enfrentamientos regresa y las cosas mejorarán mucho. No dejes que el trabajo te quite tu vida, tus amistades y tu familia, date el tiempo para organizarte y poder con todo lo que se te presenta, al final el trabajo seguirá y quizás sea ya tarde para acercarte a tus seres queridos, vivir o disfrutar tu vida. Familiar lejano ha pensado mucho en ti y tu familia, tendrás noticias pronto del o ella. Recuerda que no eres el centro del universo y eso a la larga podría ocasionarte problemas con tu familia y con las personas que son importantes para ti.

ESCORPION

Algunas veces tu carácter que te cargas es tan fuerte que explotas y sin darte cuenta destruyes todo lo que hay a tu paso, siempre te gusta tener la razón en todo y defiendes tus ideas a más no poder. Encontrarás personas que te harán ver tu suerte pero agradecerás eso pues sabrás qué tipo de personas no quieres en tu vida. Una noticia inesperada te podría arruinar tu día, es posible que te sientas cansado o cansada de amores baratos y comiences a dudar de que la felicidad llegará a ti, es algo normal pues atraviesas una etapa de grandes cambios en los cuales has recordado mucho tus fracasos amorosos. Es momento de que te pongas las pilas y comiences a trabajar para ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, no te dejes caer por nadie ni permitas que quienes te rodean te dañen.

LIBRA

Es posible que seas victima de fraude y mentiras por parte de personas que significan mucho para ti. No te limites en nada ni te quedes con ganas de nada, la vida es corta y mientras tú te lamentas por lo que no tienes y te hace falta otros disfrutan con pequeñas cosas sin costo alguno. Entras en un ciclo lleno de luz, nuevas oportunidades y mejoras económicas. Si tienes algo de tu pasado que no te deja avanzar en las próximas semanas comenzarás a soltar todo eso y comenzarás una vida bastante plena. Si tienes pareja, prepárate pues viene una ola de bendiciones las cuales los harán estar más unidos que nunca. Tu caracter, tu fuerza y tu tenacidad serán las claves perfectas para que logres cada una de tus metas y tus sueños se hagan realidad, comenzarás a ver de otra manera la vida y la felicidad te va alcanzar donde sea que te encuentres, no vuelvas a dudar de ti ni de tu capacidad para cumplir tus sueños, aprende de cada una de tus caídas y no vuelvas a perder el valor por nadie, tienes todo para consolidar algo firme en lo sentimental y laboral el problema es conformarte con cualquier cosa.

VIRGO

Te cuesta mucho trabajo perdonar errores pero cuando te enamoras de verdad vale tu orgullo. Procesos legales que te van a salir a favor siempre y cuando trabajes firmemente en ellos. Ten cuidado con poner tu corazón en alguien que no sabe cuidarlo, sueles exponerlo mucho y por eso terminas sufriendo. Ya no seas tan aprensivo o aprensiva con tus amistades, algunas veces se hartan de tus celos sin fundamentos. Noticias de personas de tu pasado podrían ponerte de mal genio. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no seas tan alzado o alzada con quien no lo merece. Cuídate de infecciones, los juegos de azar te vienen perfectos pues traerás mucha suerte. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir de tras de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres.

LEO

La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos y deberás de ser muy inteligente para aceptar esa oportunidad que te harán crecer económicamente y personalmente. Si ya tienes pareja disfruta el momento, sal de la monotonía, pues seguir ahí podría fregar la relación. Te vienen movimientos importantes en lo laboral pues una oportunidad de negocio estará en tus manos. Grandes movimientos y cambios en tu vida están llegando, comienzas a desprenderte de una persona que te lastimó mucho y afecto tu vida en gran medida, nuevas oportunidades comenzarán a llegar, recuerda que este es tu año para consolidar muchas cosas en tu vida. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan. No bajes la guardia ni tampoco esperes que las cosas te lleguen de la nada, busca los caminos correctos y a las personas correctas que te harán lograr tus metas y tus objetivos.

CÁNCER

Un trámite está por ser liberado en próximas semanas. Podrías recibir noticia de persona del pasado la cual significó mucho para ti, si ya no te duele y ha sanado de esas heridas no habrá problema alguno en volver a lidiar con esa persona, sus actitudes y forma de tratarte podrían confundirte mucho pero en la medida que pasen los días sabrás si vale la pena arriesgarte o no volver a comer de esa sopa. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Cuida tu carácter pues podrías explotar y dañar a personas que son muy importantes para ti. Hay cambios importantes, se ven mejoras laborales y nuevos compañeros de trabajo de los cuales aprenderás grandes cosas. Rompimiento de relación de una amistad y posibilidad de mejorar en los terrenos de la economía, no gastes dinero que no tienes o te verás afectado en poco tiempo. A finales de mes una noticia buena a tu vida que te va alegrar mucho, siéntete bien y disfruta cada cosa que llega pues no se volverá a repetir.

GÉMINIS

Recuerda lo que te ha costado aceptarte y quererte, no permitas que alguien te venga a poner peros o cambie tu forma de ser porque le disgusta, mucho te ha costado a ti aceptarte como para permitir que alguien no te acepte. Traerás un humor que ni tu santa madre te aguantará pero eso se deberá a que ciertas cuestiones no te saldrán como tú querías o pensabas. Grandes movimientos y cambios en tu vida están llegando, comienzas a desprenderte de una persona que te lastimó mucho y afecto tu vida en gran medida, nuevas oportunidades comenzarán a llegar, recuerda que este es tu momento para consolidar muchas cosas en tu vida. Te deprimirás antes de ir a dormir al pensar sobre lo que te falta por hacer y lo que no lograste. Deja de preocuparte por el futuro y el pasado, aprende a vivir tu presente que es lo único seguro que tienes. Hay muchos cambios en tu vida y posibilidades de emprender nuevos negocios sin embargo traerás dos personas muy pagadas que te quitarán las ganas e intenciones de crecer; aprende a guardarte todo en el buche y no decir nada o de lo contrario estas personas te seguirán salando cada uno de tus planes.

TAURO

Reencuentro con ex pareja o ex amor, dicho reencuentro te dejará muy pensativo o pensativa. Si bien es cierto que has aprendido amarte y quererte en soledad la vida te dará una sorpresa en próximas fechas con la llegada de una persona de piel blanca. Pon mucha atención a tus sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales sucederán en un corto plazo y tienen que ver con los dineros o cambios de domicilio. Se visualiza un pleito familiar que podría ponerte de mal humor, no reacciones tan rápido, date la oportunidad de meditar y contar hasta diez antes de soltar el poder de tu palabra. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no por amor, sino por el hueco que dejó en tu vida pues ese tiempo que invertías en esa persona ha quedado en el aire y necesitaras con quien llenarlo. Es probable que sientas un poco de intranquilidad y coraje por ciertas personas al ver las injusticias que cometen, no te enfades ni te cargues pleitos que no son tuyos y no te corresponden, déjalos que se hagan garras y que resuelvan su vida a su manera.

ARIES

Deja de pensar en quien ya se fue, no vale la pena que te dañes tanto con esos pensamientos, sino quiso quedarse que le vaya bien y ojala que alguien soporte sus fallas como tú lo hiciste. Recuerda de qué estas hecho y no pierdas tu humildad para agradar a quien no le importas y nunca le importarás. Amistad que solo te lleva chismes podría meterte en problemas. Una situación mejorará mucho el ambiente familiar. Aprende a ser feliz con lo que tienes y disfruta cada minuto pues cuando quieras podría ser tarde. Días grises pero también llenos de sol, no caigas de nuevo en la tristeza, el amor ya no constituirá una prioridad. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida. Cuida tus cambios de humor pues podrías dañar a personas que significan mucho para ti. Si tienes pareja se ven enfrentaciones y disgutos, suelen traer cosas del pasado que no han logrado superar.