Maripily Rivera en tanga roja de encaje y en topless presume su abdomen de acero

La puertorriqueña Maripily Rivera ha vuelto a dar de qué hablar. Esta vez elevó la temperatura en Instagram presumiendo cómo hace para mantener su abdomen de acero, pero lo hizo luciendo una pieza de lencería y sin nada de ropa en sus pechos.

María del Pilar Rivera-como verdaderamente se llama- mostró cómo su esteticista le realizaba un drenaje linfático en combinación con una madero terapia en su abdomen para mantenerlo definido y libre de grasa.

En las imágenes que compartió en su perfil de la red social de la camarita se observa a la actriz e influencer acostada en una camilla usando una tanga roja de encaje y con sus manos cubriendo sus senos mientras le realizaban el tratamiento de belleza.

En el video se le escucha decir a la empresaria que su figura está hecha de: “Dieta, ejercicio y drenaje (linfático)”.

En la publicación de Maripily muchos internautas han reaccionado con opiniones encontradas. Algunos aplauden su figura y otros critican a la puertorriqueña que en el pie del clip aseguró que estaba “consintiendo” su cuerpo.

“Esta mujer tiene el mejor cuerpo de las redes !! Good job!!!”; “Nada que ver, me gusta mi cuerpo femenina”; “Vanidad de vanidades! El día que una figura pública como esta llegue a su vejez y ya no existan más tratamientos cosméticos se van a volver locas”; “Para mí eso no se ve femenino. Todo en exceso no se ve bien, ella es muy bella, pero se está dañando”; “Las que critican ya desearan tener un cuerpazo de esos”; “No me gusta es muy exagerado”; “Así es el mío pero con fibrosis Jajajaja” y “Muy exagerado y no hay que salir así casi desnuda Pero bueno hoy en día eso es lo vende” se logra leer entre los cientos de comentarios

