Pelea del Canelo Álvarez contra David Benavídez podría darse pronto: “Estamos más cerca”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará el próximo mes de septiembre contra Jermell Charlo en una pelea de ‘campeón vs. campeón’, aunque la fanáticada realmente estaba interesada que su segundo rival del 2023 fuera el pugilista en ascenso David Benavídez.

Bautizado como el ‘monstruo mexicano’, a sus 26 años Benavídez figura como el contendiente más duro en la división de supermediano, donde reina de forma indiscutible el Canelo Álvarez.

Antes de anunciarse el Canelo vs. Charlo, hubo varios intentos de conciliar ambas partes y entregarle al público lo que quería. Una de las principales trabas para que este combate de ensueño de joven en ascenso vs. veterano es que Saúl Álvarez tiene como regla no enfrentarse a boxeadores mexicanos o de ascendencia azteca, siendo Benavídez nacido en Estados Unidos pero su padre de México.

Pero esta pelea podría estar más cerca de lo que parece. Según Stephen Espinoza, ejecutivo de Showtime y voz autorizada del boxeo, dio pistas de conversaciones de los representantes del Canelo y quienes le manejan la carrera a David Benavídez.

“Estamos más cerca de esa posibilidad hoy, que lo que estábamos hace un par de meses”, indicó Espinoza al medio K.O. Artist recientemente.

Desde hace más de un año que el ‘bandera roja’ ha estado públicamente retando a Álvarez, de 32 años, a que se suba contra él en un ring de boxeo, algo que en palabras de Espinoza es una afrenta contra el tapatío que no suele huir de grandes retos, algo que se comprobó cuando subió a la categoría semipesada a intentar destronar a Dmitry Bivol.

“No quiero poner palabras en la boca del Canelo, pero la motivación claramente parece ser el hecho de que hay muchas peleas apetitosas, realmente interesantes. Por eso decidió ir con varias peleas con la compañía y no solo por una”, explicó Stephen Espinoza.

David Benavídez busca un reto mientras aguarda por el Canelo Álvarez

Mientras que espera porque el Canelo Álvarez acepte su viejo reto, David Benavídez ya negocia para su próxima pelea. El mexicano Jaime Munguía para el indicado y las últimas informaciones señalan que las primeras conversaciones ya se dieron.

El propio monstruo mexicano lo aseguró hace unas semanas en una entrevista para Fight Hype: “Queremos pelear contra Jaime Munguía. Él subió a las 168 libras y creo que sería una gran pelea”.

Consciente de que las negociaciones pueden fallar, Benavídez no ve como rival menor a David Morrell, aunque admite que no es su principal objetivo.

