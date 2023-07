Cómo el clima caluroso afecta la batería de tu automóvil y qué hacer al respecto

Consejos para garantizar un arranque confiable, incluso durante las olas de calor

El calor del verano es más difícil para las baterías de los automóviles que el frío del invierno. Puede parecer contradictorio, pero las temperaturas más altas tienen un mayor impacto en la química que genera la energía interna.

Y no solo se trata de la temperatura del aire. Las altas temperaturas del verano aumentan el calor debajo del cofre y aceleran el deterioro de la batería. Como resultado, muchos automovilistas se quedan varados en las orillas de carreteras durante el verano. La AAA indica que respondió a 2 millones de llamadas de servicio relacionadas con las baterías durante el verano del 2022.

“La inspección rutinaria es tan importante para la batería como lo es para el resto del automóvil”, dice John Galeotafiore, quien supervisa las pruebas de baterías de autos de Consumer Reports.

Para evitar quedarse varados, los propietarios deben ser proactivos en el mantenimiento y reemplazo de la batería de su auto dice.

Las baterías de los automóviles suelen durar de tres a cinco años, según la AAA, variando desde 58 meses o más en las regiones más al norte de los Estados Unidos, hasta menos de 41 meses en las regiones más al sur. Las inspecciones deben ser parte del mantenimiento de rutina del propietario, pero es especialmente importante revisar antes de realizar un viaje largo por carretera.

Durante una inspección, el mecánico debe revisar la carga de la batería, el estado de los terminales y qué tan segura la batería está montada en el compartimiento del motor. La AAA indica que la vibración excesiva puede acortar la vida útil de la batería. Afortunadamente, la mayoría de las baterías ya no requieren verificar los niveles de electrolitos, lo que ahorra un paso.

Galeotafiore recomienda hacer una prueba de la carga de la batería de tu automóvil anualmente después de los 2 años si vives en un clima más caluroso o después de los 4 años si vives en un clima más frío. Esto pone a prueba la capacidad de la batería para mantener su carga mientras se usa, y los resultados pueden indicarte cuándo es hora de empezarla con una nueva.

La edad de la batería también es un buen indicador de cuándo es hora de considerar un reemplazo. La fecha de fabricación se puede encontrar en la etiqueta pegada en la parte superior o lateral de la batería. Una batería fabricada en julio del 2023 tendrá un código numérico de 7/23 o un código alfanumérico de G3 o G-3. A corresponde a enero, B corresponde a febrero y así sucesivamente. (la letra I se omite). Cuando llegue el momento de reemplazar tu batería, compra una que tenga menos de 6 meses de antigüedad, de preferencia 3 meses o más nueva.

Encontrar la batería adecuada

Consumer Reports prueba un total de 150 baterías cada año en su laboratorio (incluyendo cinco ejemplos de cada modelo evaluado), cargándolas y descargándolas miles de veces para determinar cuánto durarán. Si vives en una zona calurosa o tienes preocupaciones específicas sobre el rendimiento durante el verano, presta atención especial a la puntuación de vida útil de la batería en nuestras calificaciones.

La vida útil de la batería se mide mediante la descarga y carga repetida a una temperatura de prueba superior a 167° F durante 15 semanas o hasta que el rendimiento disminuya a niveles que no son aceptables. Esto simula las temperaturas durante el verano que una batería puede experimentar dentro del compartimento del motor. (Aquí puedes obtener más información sobre cómo probamos las baterías de los automóviles).

Las baterías de autos vienen en muchos tamaños. Entre las que hemos probado, existe una diferencia significativa en cuanto cuál es la de mejor rendimiento de un año a otro y de un tamaño a otro. Esto hace imposible el poder dar recomendaciones por marca o modelo. Esto también significa que no debes asumir que comprar el mismo modelo de la batería que estás reemplazando te dará los mismos resultados.

Hay una tendencia clara: muchas de las que obtuvieron las calificaciones más altas son las costosas baterías de fibra de vidrio absorbente (AGM por sus siglas en inglés), conocidas por tener una vida útil larga y por ser capaces de tolerar descargas profundas. Esto ocurre cuando la batería se ha descargado significativamente a 10.5 voltios o menos, como cuando las luces se quedan prendidas durante la noche.

“Si vives en un área con temperaturas extremas y estás buscando una batería que no requiera mantenimiento, considera comprar una AGM”, dice Galeotafiore. “Si bien las baterías AGM también pueden verse afectadas por las altas temperaturas, en nuestras pruebas suelen obtener un mejor rendimiento en general que otras baterías selladas”.

Y añade, “Hemos visto que la mayoría de las baterías AGM sobresalen en nuestras pruebas de vida útil enfocadas en el calor, las cuales se basan en 15 semanas de pruebas continuas a más de 160 grados”.

Pero incluso las baterías AGM presentan desafíos. Las baterías AGM funcionarán bien en el calor, pero su vida útil se verá afectada debido a las altas temperaturas, dice Jeff Barron, gerente del laboratorio de investigación de Interstate Batteries.

Barron indica que mientras que algunas baterías tradicionales, conocidas como de “celda inundada”, pueden reabastecerse de agua (con agua destilada) para prolongar su vida útil, las baterías AGM están selladas.

Además de las inspecciones de rutina, Barron les aconseja a los propietarios de autos que mantengan sus baterías completamente cargadas y que eviten dejar su vehículo estacionado sin manejarlo durante períodos largos de tiempo. Esto es especialmente cierto para las baterías AGM. Si debes guardar un vehículo por semanas o más, un cargador de batería puede ayudar a garantizar que la batería esté lista para arrancar el vehículo cuando sea necesario. Asegúrate de que tu cargador sea compatible con la batería de tu automóvil.

Algunas baterías de celda inundada están disponibles en versiones para el Norte y para el Sur, cada una diseñada para los desafíos específicos de los diferentes tipos de climas. Las baterías del norte ayudan con la corriente o amperaje de arranque en frío (un indicador de qué tan bien la batería arranca un motor durante condiciones de frío extremo), mientras que las baterías del sur tienen una mayor proporción de electrolito a plomo lo cual aumenta su durabilidad en el calor.

La mayoría de las tiendas tienen las baterías adecuadas para el área donde se encuentran. Una batería normal, sin un enfoque de la región en su diseño, puede funcionar bien en una zona templada entre climas extremos, como los estados del Atlántico medio.

En algunos casos, los propietarios pueden reemplazar una batería AGM por una de celda inundada para aumentar su vida útil en climas calurosos, dice Barron, pero es mejor consultar primero a un mecánico. Muchos autos ahora vienen con baterías AGM para respaldar una gama cada vez mayor de componentes eléctricos, y el sistema de carga puede configurarse específicamente para las necesidades de carga de la batería AGM.

Los automóviles y sus baterías son cada vez más capaces y sofisticados. Esto puede complicar la tarea, que alguna vez fue simple, de reemplazar la batería.

Barron señala que algunos modelos recientes de Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz y otros requieren que la batería sea registrada por el automóvil para optimizar la carga y el uso. Esto generalmente requiere una herramienta de escaneo mecánico, un dispositivo profesional que se conecta con el sistema informático del automóvil. Incluso los vehículos más antiguos pueden requerir cierto nivel de reprogramación por parte de un mecánico cuando se cambia la batería para asegurarse que todos los sistemas funcionan. Al final, esto significa que muchos a quienes les gusta trabajar por cuenta propia, descubrirán que necesitan la ayuda de un profesional.

“Para obtener el mejor rendimiento a largo plazo cuando reemplaces tu batería, revisa las calificaciones de CR, consulta el manual del propietario y habla con un técnico profesional”, dice Galeotafiore.

Consejos para limitar el daño por el calor



Maneja el coche regularmente para asegurarte que no se descargue. Esto significa hacer viajes de 20 minutos o más que pueden recargar la batería. Si el vehículo va a estar estacionado durante períodos prolongados, como por más de una semana, considera utilizar un cargador de batería o un cargador inteligente para mantener la carga de energía en la batería.

El calor puede dañar la batería incluso cuando no estás conduciendo. Estaciónate en la sombra o dentro de una cochera cuando sea posible.

Evita usar la batería para encender luces, equipo de sonido o accesorios cuando el motor esté apagado, porque todas estas actividades harán que la batería se descargue.

Mantén los bornes de la batería limpios, eliminando suciedad, mugre y corrosión.

