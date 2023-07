Jaime Lozano cumple insólita petición de una reportera y bailó tema de Taylor Swift en el Sofi Stadium

Tras ganar la Copa Oro 2023 con México en el Sofi Stadium, el seleccionador Jaime Lozano derrochó su don de gentes y accedió a una inusual propuesta en medio de una entrevista con una reportera en la zona mixta del recinto deportivo y bailó un tema de la cantante estadounidense Taylor Swift.

La periodista abordó al estratega preguntándole por un ‘trend’ viral que colgó hace tiempo en sus redes sociales moviéndose al ritmo del tema “Shake It Off”. Lozano no solo contó la intrahistoria de cómo se dio ese episodio, sino que de manera educada y simpática decidió replicarlo ante la insistencia de la comunicadora. “No sé si sabes que hubo un videoclip que se volvió viral con un baile con tu hija. Lo tenemos acá, la gente pide a gritos si puedes festejar repitiéndolo”, expresó la reportera.

“Lo practiqué mucho, y mi esposa está de testigo. Estábamos en Nueva York, en unas vacaciones con mi hija, y ya me había dicho que quería hacerlo, y ese es el único que hice, porque no soy mucho de redes, y no soy mucho de bailar. Nunca he sido alguien bueno, pero si me pones la música, bueno, no me va a salir”, dijo el DT. Posteriormente y con un poco de pena, el ‘Jimmy’ replicó la coreografía mientras de fondo sonaba la canción.

Tras la solicitud de la entrevistadora, Lozano se convirtió en una de las tendencias en redes sociales tras la victoria en la final de Copa Oro 2023 gracias a un golazo en solitario de Santiago Giménez.

Jaime Lozano en el Sofi Stadium de Los Angeles tras ganar a Panamá en la final. Foto: Etzel Espinosa

“Qué clase de Ted Lasso tenemos en México”; El ‘Jimmy’ se acaba de ganar su renovación”; “Soy Swiftie por ti, ‘Jimmy’. Te amo con toda mi alma”; “Tiene ritmo. Muchas gracias por compartir”; “Súbanse a la ‘Lamborjimmy”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Este ‘trend’ fue colgado por el director técnico en su cuenta de Instagram el pasado 29 de abril de este año durante unas vacaciones en familia en Nueva York. El clip se volvió aún más viral cuando Lozano fue nombrado como seleccionador interino de México.

En el video se puede ver al ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020 bailar junto a su hija en la habitación de un hotel, uno de los singles de Taylor Swift. “Lo que hacemos por los hijos”, escribió en ese momento. El audiovisual obtuvo más de 120,000 likes.

