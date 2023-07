Otro medicamento para retrasar la progresión del alzhéimer podría ser aprobado en EE.UU. este año

A finales de este año podría aprobarse un medicamento contra el alzhéimer que retrasa la pérdida de memoria y la capacidad para realizar las tareas diarias. Se trata del donanemah de Eli Lilly que ya completó el Programa de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Más de 6 millones de estadounidenses tienen alzhéimer, y al menos un millón de ellos están en las primeras etapas sintomáticas, donde estos medicamentos dieron mejores resultados. El fármaco funciona eliminando las acumulaciones de una proteína llamada amiloide, muy característica de la enfermedad, su acumulación impide la correcta conexión entre las neuronas.

El ensayo mostró que los pacientes que toman donanemab tienen un menor riesgo de tener un deterioro cognitivo leve. Incluso la medicina puede ser utilizada para tratar la demencia leve y la moderada, con pacientes que requieren desde asistencia con algunas actividades diarias o en el cuidado personal básico.

Lilly evaluó a los pacientes en función de sus niveles de otra proteína asociada al alzhéimer, llamada tau. Con la aplicación del medicamento, se observó una desaceleración del 35% en la progresión de la enfermedad en niveles bajos y medios. En el caso de niveles altos el beneficio fue del 22% frente al placebo.

Costo del tratamiento

Los medicamentos no son baratos, un medicamento con similar función llamado leqembi cuesta 26.500 dólares por año, antes del seguro. Después de su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) desbloqueo una cobertura de Medicare más amplia.

Sin embargo, los investigadores señalan que no todos los pacientes gozan del beneficio. Esto se debe a los grandes costos que deben pagar por partes del tratamiento, o las pruebas complementarias que el seguro no cubre. Lilly aún no ha revelado el precio del donamemab, es lo usual cuando el medicamento aún no está aprobado.

Incluso con incógnitas sobre la magnitud del beneficio, costo, seguridad y complejidad de la administración, para algunos pacientes representa una esperanza.

La inflamación del cerebro está dentro de los riesgos

Aunque los estudios son prometedores, los medicamentos siempre tienen un porcentaje de riesgo. Por ejemplo, está el caso de aducanumab, un medicamento que fue rechazado por los reguladores europeos. Las preocupaciones de seguridad y la falta de evidencia de que fuera lo suficiente efectivo, hizo que no pudiese distribuirse.

En el caso de donanemab causó inflamación del cerebro en hasta un tercio de los pacientes del ensayo. El efecto secundario fue resuelto sin causar mayores daños, sin embargo, dos voluntarios, y posiblemente un tercero, murieron como resultado de la inflamación.

Sigue leyendo:

• Descubren nuevos casos de VIH ligados a faciales de vampiro en Estados Unidos

• Usar psicodélicos para la depresión es permitido en Australia: qué debes saber

• Qué pasa en tu cuerpo cuando te sumerges en agua con hielo, según un médico internista