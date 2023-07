Arturo Vidal arremete contra su exDT Jorge Sampaoli: “Me tocó como entrenador un perdedor”

Luego de su estreno como jugador del Atlético Paranaense, Arturo Vidal, arremetió contra su exentrenador en el Flamengo, Jorge Sampaoli, a quien acusó de ser un “perdedor que no sabe apreciar a sus jugadores”.

Después de su estreno en la victoria de 2-0 del Rojinegro contra Bahía, en el partido donde Vidal jugó 28 minutos, el Rey Arturo habló de lo contento que se siente con su nuevo equipo y no pudo evitar sacar sentimientos que tenía contra su exestratega, el argentino que lo dirigió en el Flamengo la campaña pasada.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó como entrenador un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores, pero quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los próximos partidos y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ser ganador”, expresó en charla con TNT Sports.

Cabe recordar que Vidal y Sampaoli también coincidieron en la selección chilena, entre el 2012 y el 2016, periodo en el que ganaron dos veces la Copa América y fueron al Mundial de Brasil 2014; en ese tiempo no hubo ninguna fricción aparente entre ellos.

Con la selección chilena Arturo Vidal y Jorge Sampaoli alcanzaron los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, durante su paso por el Mengao, El Rey Arturo tuvo una etapa irregular, donde Sampaoli lo utilizó muy poco.

Arturo Vidal llegó al Flamengo en el 2022 en medio de una gran expectativa, después de un exitoso paso por clubes de talla mundial como el FC Barcelona, la Juventus y el Bayern de Múnich, entre otros.

Con el Mengao, el chileno disputó 51 partidos, en los cuales anotó 2 goles, mandó 3 asistencias y ganó dos títulos: La Copa Libertadores y la Copa de Brasil, ambos en sus ediciones 2022.

Sigue leyendo:

· Arturo Vidal se convirtió en el jugador chileno con más títulos en la historia

· Muere don Erasmo Vidal, padre del Rey Arturo

· Jorge Sampaoli tiene un altercado con un reportero en plena conferencia de prensa