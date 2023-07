Cómo detectar las reseñas falsas en línea

Estos consejos te ayudarán a reconocer las que son legítimas

By Consumer Reports

¿Alguna vez te has preguntado si esas reseñas radiantes de cinco estrellas que ves para los productos que se venden en línea son reales? Es difícil saberlo con seguridad. De hecho, una investigación realizada por Fakespot, un sitio web que analiza reseñas de productos en línea, encontró que el 42% de las reseñas de Amazon no son legítimas. ¿Cómo saber si las reseñas que ves en los sitios de compras electrónicas en internet son auténticas y si puedes confiar en ellas cuando estás a punto de tomar una decisión acerca de los productos que quieres comprar?

Samantha Gordon, editora de CR Deals, te dice cómo reconocer lo que es real y lo que es falso.

Ten en cuenta el periodo de tiempo que se registra en las revisiones. Si notas una serie de reseñas positivas publicadas durante el mismo día, “algo sospechoso podría estar ocurriendo”, dice Gordon. Las reseñas falsas se pueden agrupar de esta manera, así que probablemente lo mejor sea ignorarlas. Ten cuidado con las frases idénticas en varias reseñas. Esto podría ser otra indicación de que las reseñas no son reales. Por ejemplo, si ves varias reseñas de diferentes usuarios, pero todas usan la frase “¡Wow, este producto me cambió la vida!” es posible que no sean auténticas. Busca el sello de Compra Verificada en Amazon. Cualquier usuario de Amazon puede dejar una reseña de un producto, incluso si no lo compró en Amazon. El sello de compra verificada en una reseña indica que Amazon confirmó que quien dejó la reseña pagó por el producto y lo compró a través de Amazon. También puedes filtrar las reseñas para ver sólo aquellas que son una compra verificada. Haz clic en el nombre del usuario que dejó la reseña para ver su historial. Si estás interesado en una reseña específica, puede que te ayude revisar más de cerca al usuario que la escribió. Hacerle clic a su perfil debe permitirte ver otros artículos que ellos mismos revisaron, lo que puede darte más pistas para ver si esa persona es en realidad legítima. Si dicho usuario siempre da cinco estrellas y usa un lenguaje similar para diferentes reseñas, es posible que sean falsas o pagadas. Si aún no estás seguro, usa Fakespot. Este sitio web utiliza un algoritmo para evaluar la calidad de las opiniones de los clientes sobre los productos que se venden en los principales minoristas, incluidos Amazon, Best Buy, Walmart y más. Simplemente copia la dirección URL de cualquier producto en el “analizador” de Fakespot. Esto te dará el porcentaje de revisiones del producto que son probablemente legítimas.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de agosto del 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.