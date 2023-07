Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de julio de 2023

PISCIS

Piscis, estarás conectada con tus emociones y las de los demás. Aprovecha esa empatía para brindar apoyo a quienes lo necesiten. Es posible que te sientas más soñador/a de lo habitual, pero asegúrate de mantener los pies en la tierra para hacer realidad tus objetivos. Si ya tienes una relación ponte las pilas y no busques en otro lado lo que ya tienes con esa persona. El pasado te atormentará en estos días y recordarás mucho a una persona que ya no está contigo, no es tiempo para esas cuestiones teniendo la vida que tienes y las posibilidades que el mundo te ofrece. Es momento que cambies tu manera de pensar y ser y dejes de atontarte tanto sobre todo en el terreno del amor, la caricia no es amor, deja de andar aflojando tan pronto o solo conseguirás que te sigan viendo la cara. Ya no temas a decir lo que sientes, muchos de tus males se deben a que te guardas todo y después tú mismo o misma te andas ahogando con tu fregado veneno.

ACUARIO

Acuario, tu mente estará llena de ideas innovadoras. Es un buen momento para trabajar en proyectos grupales y colaborativos. Abraza tu originalidad y comparte tus pensamientos con los demás. Mantén tu mente abierta y dispuesta a aprender de nuevas experiencias. Disfruta más a tu pareja y dale vuelo a la hilacha que es tiempo de ser feliz y hacer de tu vida una fiesta. Es posible que por las noches te deprimas o te sientas mal al recordar lo que fue, es normal, pero cuando le sientas sabor a lo que te rodea te darás cuenta de que lo mejor que paso es lo que vives ahora. Que tu edad no sea impedimento para divertirte con tus amistades o pareja en turno, no des explicaciones más que a tu familia y busca a toda costa lograr tu felicidad. Aprende a convivir y estar más tiempo con tu familia. La vida te mostrará lo bueno buena que eres y lo tonto o tonta que has sido al desperdiciar todo este tiempo.

CAPRICORNIO

Capricornio, este mes es tiempo de enfoque y determinación. Trabaja duro para alcanzar tus metas, pero no te aísles demasiado. Aprovecha tus habilidades de liderazgo y busca el apoyo de aquellos que te rodean. Cuida de tu bienestar emocional y físico. Una pérdida de objeto en estos días. Cambios en situaciones familiares podrían ponerte de malas. No te desesperes, los tiempos de Dios te anunciarán cuando es el mejor momento. No temas a cumplir ese sueño o mostrar tus sentimientos, las personas que de verdad lo valoren sabrán admirar tu valor y reconocer tu esfuerzo. Amistad se alejará poco a poco. Empezarás a ver la luz en un proyecto que has estado planeando, el problema es que te desesperas mucho y quieres que las cosas salgan rápido y en caliente, debes aprender que cualquier proyecto lleva su tiempo y lo que pronto comienza pronto termina.

SAGITARIO

Sagitario, tu espíritu aventurero estará vibrante. Es un buen momento para viajar, aprender y expandir tus horizontes. Sin embargo, evita ser impulsivo/a o descuidado/a con tus responsabilidades. Busca el equilibrio entre la diversión y el trabajo. Un viaje se aproxima y una cita exprés con persona que conocerás por red social. A medida que pasen los días comenzarás a darte cuenta lo importante que es esa persona para ti, te darás cuenta de que volviste a enamorarte aun cuando pensaste que jamás volvería a pasar, volviste a creer y confiar y caer en eso de lo que tanto renegaste. La vida te volverá a poner en jugada, pero va a depender de ambos que eso logre crecer y funcionar, tus desconfianzas podrían alejar a la persona amada y no es para menos, traes problemas de tu pasado que te hacen desconfiar de todo mundo y ya solo esperas el golpe. Trata de no amar tanto para evitar salir lastimado o lastimado. Pon atención a tus sueños pues te mostrarán el camino correcto a seguir. No temas en las noches, tus miedos algunas veces te hacen cometer errores y ver cosas donde no las hay.

ESCORPION

Escorpión, tu intensidad emocional estará alta. Aprovecha esa pasión para enfrentar desafíos y transformar aspectos de tu vida que necesiten cambios. Pero evita los celos o las actitudes posesivas. Canaliza esa energía en proyectos creativos o personales. Quizás podrías ser víctima de tus propias palabras pues eso que dijiste en lo que no caerías o no comería terminará siendo tu pan de cada día. Aguas con lo que piensas o dices pues las cuestiones negativas suelen cumplirse antes que lo positivo. Viene un chisme quizás te ponga de mal humor, que te valga, deja que el mundo ruede, aprende a preocuparte por tu persona y no por palabras tontas de gente que carece de vida. Una persona muy importante para ti comenzará a alejarse poco a poco debido a que vio cosas en ti que no le apreciaron, no te preocupes al final solita va a regresar arrepentido o arrepentida al darse cuenta lo valioso o valiosa que eres.

LIBRA

Libra, este mes será sobre relaciones y equilibrio. Busca la armonía en tus interacciones y toma decisiones justas. Es posible que tengas que tomar algunas decisiones difíciles, pero confía en tu intuición y haz lo que sientas es correcto. Una llamada o mensaje podría hacerte el día a mediados de semana. Vienen grandes cambios en tu manera de pensar y ver la vida pues comenzarás a madurar rápidamente y sabrás qué es lo que quieres y necesitas a tu lado. Los mejores días para buscar o cambiar de empleo son el martes y el viernes. Si sientes soledad y necesidad de paz interior bárrete con una veladora blanca y reza dos padres nuestros, enciéndela y déjala consumir. Ten cuidado con la alimentación pues podrías estas expuesto a infecciones. Es momento de aprender de cada caída para no volver a cometer los mismos errores. Ten cuidado con cambios en el amor de último momento pues te podrían afectar más de lo que te imaginas.

VIRGO

Virgo, tu enfoque estará en los detalles y la organización este mes. Es un buen momento para trabajar en proyectos prácticos y mejorar tu entorno. Sin embargo, no te exijas demasiado ni te preocupes en exceso. Permítete relajarte y disfrutar también. Algunas ocasiones te pones triste al no tener algo estable o que los problemas con tu pareja en caso de tener no terminan, te has preocupado tanto por cuestiones sin importancia al punto que has olvidado de vivir tu propia vida. Ten cuidado con mostrarle tus sentimientos a quien no le importa conocerlos, no esperes por nadie ni te detengas a darle tu atención a quien no te la pide. Una amistad podría comenzar a desarrollar sentimientos por ti. No te tenses tanto por tu trabajo, al final todo saldrá bien. Aguas con comentarios negativos de amistades pues podrían hacerte sentir culpable de una situación en la que no tienes nada que ver.

LEO

Leo, este mes es tu momento de brillar. Tu carisma y confianza estarán en su punto máximo. Usa esa energía para avanzar en tus proyectos y metas. No olvides ser generoso/a y escuchar a los demás. Reconocer sus talentos también te traerá satisfacción. Eres una persona de cuidado y las personas que te conocen lo saben, tu venganza siempre será un plato que te gustará disfrutar lentamente y bocado tras bocado, no sueles esperar a que el karma actúe te gusta actuar a ti y ayudarle hacer su trabajo, ten cuidado pues podrías cometer errores y terminar arrepintiendo de dañar a quien más amas o significa mucho para ti. Cuida mucho una información que solo debe de pertenecerle a la familia, no la comentes con otras personas que no sean de ese círculo o podrías meter en chismes a tu familia. Los cambios lunares podrían traerte bien bipolar, trata de calmarte y tomar un poco de te pa los nervios, no pienses ya tanto en cosas tontas que no existen y quizás nunca sucedan, preocúpate más por tu bienestar y disfrutar cada día como si fuera el último. Una amistad va a salir del closet, te vas a enterar que se la come bien doblada.

CÁNCER

Cáncer, tus emociones estarán a flor de piel. Es importante que cuides de ti mismo/a y de tus necesidades emocionales. Busca momentos de tranquilidad y reflexión para encontrar el equilibrio. Aprovecha esta sensibilidad para conectar más profundamente con los demás. Te vas a enterar de una fiesta a la cual no serás convocado o convocado. Toma el toro por los cuernos y ve tras ese proyecto que has descuidado, deja la flojera para cuando te mueras y los pretextos para gente cobarde tú tienes el poder y la inteligencia para lograr lo que te propongas. Ya sufriste, ya le lloraste, te humillaste e hiciste lo que estuvo en tus manos para ser feliz con la persona que querías, si las cosas no funcionaron no hay problema pues la vida no se va a detener hasta que te sientas mejor, ponte las pilas y pon todo de tu parte para salir adelante y lograr cada una de tus metas y proyectos. Te esperan amores del pasado que regresarán, unos con la cola entre las patas y otros queriendo solo caricia fácil contigo para después botarte a la china como ya lo hizo anteriormente.

GÉMINIS

Géminis, tu mente estará inquieta y curiosa este mes. Es un buen momento para comunicarte, socializar y hacer nuevos amigos. Pero, cuidado, podrías sentirte disperso o superficial. Concéntrate en tus responsabilidades y evita distracciones para lograr un balance. No confundas tus sentimientos con esa amistad, estás algunas veces tan necesitado o necesitada de cariño y amor que cualquier muestra de cariño hacia tu persona sueles confundirla con amor. Tu inteligencia y capacidad perruna te va a llevar al éxito, sabes muy bien lo que quieres sin embargo has dejado pasar oportunidades muy fuertes las cuales te iban ayudar a dejar las necesidades financieras que has padecido. Pon un alto a esas amistades de tu pareja en caso de tenerla pues le están diciendo muchas cosas sobre ti buscando crear conflicto entre ustedes. Amistad se irá de la ciudad. Una situación te va a hacer entender quién de verdad merece estar en tu vida y quién no. Problemas de insomnio, a causa de una persona que se te ha metido en tu mente.

TAURO

Tauro, trata de buscar la estabilidad y el confort. Enfócate en consolidar tus proyectos en lugar de iniciar cosas nuevas. Aprovecha tu paciencia y determinación para avanzar hacia tus metas, paso a paso. Cuida tus finanzas y no te excedas en gastos innecesarios. A medida que vayan pasando los días entenderás una verdad que te fue revelada hace poco y quitarás un gran peso de tus hombros. Un embarazo en la familia por parte de prima o hermana se visualiza en próximas semanas. No temas para enamorarte, si te lastimaron en el pasado no tiene porqué repetirse, ten presente que los caminos de Dios son perfectos y si varias personas de tu pasado no llegaron a tu presente se debe a que no tenían nada más bueno que ofrecerte. Es posible que caigas en una tentación humana que no podrás evitar, sin embargo, esas equivocaciones y errores te ayudarán a no cometer otros.

ARIES

Eres puro fuego, Aries. Tu energía y pasión estarán por las nubes. Aprovecha esa chispa para perseguir tus objetivos y enfrentar cualquier desafío. Ten cuidado con tus impulsos, ¡no te dejes llevar demasiado! Es un buen momento para tomar decisiones atrevidas, pero asegúrate de pensarlas bien antes de actuar. Un amor del signo de agua podría ser la salida que necesitas para encontrar esa paz y tranquilidad que has necesitado en los últimos días. Tu bondad no siempre definirá tu pasado, has cambiado mucho en estos últimos años y muchos de los golpes que te dio la vida te hicieron más noble pero también desconfiado o desconfiada, te cuesta mucho creer en el amor y eso se debe a tanta traición y piedras que pusieron en tu camino. Cuídate mucho de tomar cosas muy heladas pues se visualizan enfermedades respiratorias como gripa o resfriado. Es momento de comenzar a pensar un poco más en ti antes de querer resolverle la vida a otras personas. Ten cuidado con golpes o caídas los cuales estarán a la orden del día.