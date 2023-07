Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de julio de 2023

ARIES

Personas del pasado retornan y te pondrán algo tenso o tensa, debes de cuidar mucho la cuestión de lo que cuentas o podrías meterte en problemas. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Dos noticias inesperadas podrían aparecer en cualquier momento, no comentes nada y aprende a escuchar un poco más para tomar tus propias conclusiones de lo que esté pasando. Te vienen cambios muy buenos en tu estado de ánimo, mejorarás mucho y te va a ir excelente en todo lo que te propongas. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, quita todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños metas y anhelos. Posibilidades de encamarte con una amistad, ten mucho cuidado pues podrías enamorarte mucho de esa persona al punto de dar y apostar todo por él o ella.

TAURO

Días estarás en un tono que no te soportas y otros entenderás que tu estado de ánimo muchas veces depende de una persona, sabe que no es lo correcto, pero te encanta vivir de esa manera. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes, hazlo y siempre confía en ti y en tu capacidad de lograr tus metas y proyectos. Dejarás de creer en muchas personas pues solo te demostrarán que no son de confiar y que no las necesitas en tu vida, ciertas decepciones se avecinan, pero te ayudarán a no perder el tiempo con quien no te merece y a mandar a la shingada a personas falsas e hipócritas. Te vienen mejoras en lo económico y un acostón con vecino o vecina, lo disfrutarás al 100. Cuidado con pérdidas de objetos estarán a la orden del día.

GÉMINIS

Tu gran corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu manera de ser no la cambies por nada pues esa será la que atraiga a ti al ser amado. Noticias inesperadas mediante mensaje o llamada en los próximos días que te harán sonreír. Cuidado con cambios de humor de última hora que podrían dañar a tu familia. Ten mucho cuidado con esperar algo de quienes te rodean pues te llevarás grandes decepciones y las cosas no te saldrán como quieres y esperas. Viene un viaje importante que deberás de realizar pero que no podrían salirte las cosas como esperas. Cuidado con golpes o caídas y con una traición que llegará por parte de una amistad.

CÁNCER

Se vienen noticias muy importantes en el terreno de los dineros que deberás de cuidar mucho si quieres que todo te salga como esperas. Agua con amores de una noche y que no se ven con buena fe para ti. Ponte perra y expresa lo que sientes a quien le guste bien y a quien no que vaya a incomodar a su santa madre. Cuidado con noticias de última hora en el terreno de los negocios. Quizás cometiste muchos errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras y está bien, eso te ha ayudado a ser más perra que bonita, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser y actuando con las personas de acuerdo a cómo ellas actúan contigo. Un familiar podría meterte en chismes, no hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más culeis.

LEO

Quizás no fuiste lo que esa persona quería que fueras, pero al final no venciste a complacer a nadie más que a ti mismo o misma. Cuidado con cambio de casa y vehículo pues no se ve un buen escenario. Aprende a creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te dé tu gana, vienen amores muy buenos e importantes, pero si te aplicas podrías sacar mucho provecho de cualquier situación sentimental y hasta económica. Cuidado con dar más oportunidades a quien no las merece no se ha esforzado por conseguirlas, el karma estará más fuerte que nunca y con él podrían llegar graves problemas. Cuidado con noticias que llegarán a tus oídos las cuales no serán ciertas por ningún motivo. Aprende a mantenerte con la boca callada cuando no pidan tu opinión porque por tu boca será que cometas los mayores errores.

VIRGO

No temas en decir lo que sientes, aprende a ponerle un alto a personas mediocres que solo buscan opacarte o hacerte sentir que no vales nada cuando vales más de lo que se podrían imaginar. Podrían meterte en un problema una persona que retorna de tu pasado, ten mucho cuidado y no caigas en equivocaciones tontas. Sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición. Aprende a decir que no y no siempre estar para todo mundo. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la hueva y la falta de confianza en ti y en tus proyectos y sueños. ¡Posibilidad de reencuentro con familia y un sueño que está por anunciar un asunto importante en tu vida el cual te dejara Helada! Cuidado con lo que comes esto días puedes ir a orar al hospital por infecciones.

LIBRA

Vienen días muy buenos para ti y quienes te rodean, no permitas que amores del pasado sigan presentes y te hagan sentir o pasar un mal momento. Cambio de última hora y persona del pasado te pedirá disculpas. Ten cuidado con noticias que vienen del extranjero, hay proyectos que no te saldrán como quieres, esperas y has deseado. Números de suerte para este día son el 11, 23 y 56. Viene una pachanga en puerta en la cual te la pasarás a toda mauser, disfrútala al máximo y no te quedes con ganas de nada. Vienen grandes avances en cuestión de los dineros, no inviertas en algo que te da buena espina, sé más inteligente y lograrás muchas cosas inclusive más de las que imaginas. Es momento que pierdas el miedo y mandes bien lejos a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos.

ESCORPION

Cuídate mucho de caídas y enfermedades que estarán a la orden del día. Cambio de opinión o planes de última hora que podrían alterarte o ponerte un poco mal. Si esa persona con la que estas sientes que te hace más humano estas con la persona correcta, lucha y trata de que todo mejore si habían pasado por momentos complicados, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Aprende a despedirte de esas personas que no te aportan nada y que solo te dan dolores de cabeza. Cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día.

SAGITARIO

Un sueño se hace realidad y una persona del pasado retornan para querer volver a ser protagonista en tu vida. No todo es lo que parece así que trata de no hacerte ideas tontas y aprende a disfrutar el momento. Cuídate de un golpe o caída y de una noticia falsa. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían terminar en embarazo. Cuídate mucho de una persona de tu pasado pues vendrá a incomodar tu presente y llenarte de obstáculos tu vida y hasta la de tu propia familia. Ten cuidado con amistades de tu trabajo pues te podrían meter en chismes que afecten tu reputación. Una mujer de piel blanca te va a meter en líos. Momento de incertidumbre se aproxima a tu vida y cambios muy favorables que tendrás que atender a la brevedad. Cuidado con noticias en el terreno de los dineros no se ven favorables.

CAPRICORNIO

Viene un proyecto muy bueno en el cual vas a requerir salir o mudarte a otra ciudad. No seas tan manipulador con tu pareja en caso de tener ya una, aprende a darle su lugar y respetar su libertad porque cuando te toque a ti no te va a gustar que te exijan o digan algo. Bájale a tu necesidad de pareja, no hay necesidad de llegar a ese punto, la vida te dará a quien te corresponda en el momento indicado. Cuidado con dolores de cabeza que podrían provocarte ciertos problemas de salud a la larga. No descuides la parte de tu economía porque en un futuro próximo podrías enfrentar algunos problemas económicos de los cuales te será muy complicados salir. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día, no te dejes influenciar por personas que te rodean porque buscarán hacerte pasar un mal momento con quien no lo merece.

ACUARIO

Amores de una noche y posibilidad de reencuentro amoroso con una persona de tu pasado que significó muchísimo para ti. Es momento de poner toda tu vida en una balanza para saber si lo que ha hecho hasta hoy realmente ha valido la pena y los riesgos. Es momento de tomar decisiones importantes en tu vida pues ciertos proyectos comenzarán a cuajar de la mejor manera y forma. Te enteras de que le están poniendo los cuernos a una amistad y no sabrás si contarle o no. Ten mucho cuidado a golpes y caídas que van a estar a la orden del día. Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando en tontería y media que ni al caso. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla de harina, has descuidado mucho tu puercazo y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico pues necesitas verte muy perra.

PISCIS

Ten cuidado con lo que salga de tu boca pues podrías cometer ciertos errores los cuales te lamentarás en un futuro cercano pues darás opiniones que nadie te ha pedido. Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias. Grandes cambios vienen fuertes a tu vida, cierre de ciclos importantes y posibilidad de realizar algunos viajes en los cuales te la pasarás de lo mejor. Amor de una noche y posibilidad de encantamiento. No permitas que nadie te robe pues se ven robos en tu casa a causa de personas a quienes les darás entrada a tu vida. Una noticia de ex amor se ve presente y algunos cambios en tus actitudes que dejarán mucho que desear. Ten cuidado con accidentes y con hacerte ideas tontas que no existen. Te llegan noticias de expareja las cuales te pondrán algo pensativo.