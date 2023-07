Estrella del Cine Mexicano acusa a Bárbara Torres de provocar su despido | VIDEO

La carrera de la actriz argentina Bárbara Torres se está viniendo a pique tras su participación en “La casa de los famosos”, pues no dejan de salir testimonios que la ubican como una persona horrible con sus compañeros de trabajo.

En esta ocasión fue el turno de la actriz del cine mexicano, Rosita Pelayo, quien fue una estrella de diversas épocas del cine. Quien en esta ocasión decidió romper el silencio y detalló los maltratos que recibió por parte de Torres.

Al grado de que reveló que fue despedida del matutino “Sale el Sol” sin explicación alguna, todo cuando la actriz argentina se incorporó al equipo de producción.

Pelayo reveló en entrevista para “De primera mano” sobre la terrible experiencia que tuvo al trabajar al lado de Bárbara Torres y no dudó en confirmar los malos tratos revelados por otras celebridades a la fallecida Talina Fernández, quien se habría negado a colaborar de nuevo con la argentina debido a su actitud, misma que le ganó fuertes críticas en el reciente reality show.

“Un productor dejó a Bárbara comisionada para dirigir en un programa como ‘Sale el Sol’. Pero, ¿qué tenía ella que decir? (…) n día me dijo que mis cápsulas eran muy ‘oscuras’, luego las criticaba porque presentaba mucho color. No le gustaba lo que yo hacía. A su punto de vista, no estaba bien lo que yo hacía. Nunca me dieron una explicación sobre mi despido”

ROSITA PELAYO