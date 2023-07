Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de julio de 2023

PISCIS

Es momento de cambiar de actitud y ver la vida de manera positiva, cambia esos aspectos que no te gustan y ve por tus sueños y metas sin importar lo que él mundo piense o diga. Ten cuidado con amores de una noche que pudiera afectar tu vida y tu entorno. Hay una perosTus números de la suerte son el 15, 45 y 67. Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le trabajes será en la medida que lo logres. Cuidado con una persona de piel blanca pues te meterá en problemas. Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien mal, no te mortifiques solo ignora a esas personas que no vale la pena que te amargues el rato. Posibilidades de realizar un viaje a finales de mes pero deberás de cuidar tus finanzas para evitar atrasos y complicaciones. Hay una amistad tuya que no se ha sentido bien en los últimos días y ha teñido conductas depresivas, deberás brindarle tu apoyo de la mejor forma para evitar cualquier situaciones que se pueda salir de control. Hay oportunidades de cambios de casa o de vehículo que te van a beneficiar mucho solo checa que todo esté en regla para que no se salga nada de control. Viene un divorcio dentro de la familia o separación, no te metas sino te piden tu opinión para evitar conflictos.

ACUARIO

Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tiznada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. Ten mucho cuidado con lo que necesitas para ser feliz. Es momento de creer en ti y en tu forma de ir por eso que te mueve, no des explicaciones a quien no te las pide. Te viene un cambio laboral e invitación para salir fueras de la ciudad y con grandes ganancias. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha lo que llega a ti. La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar cariño por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Amistad dejará de buscarte y se alejará de ti. No dejes que ya nada te afecte disfruta lo que estás viviendo. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Cuidado con metas absurda que no cumplirás y que solo te harán gastar. Debes aprender a cuidar tu imagen ante los demás porque dejará mucho que desear.

SAGITARIO

Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tu. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Mucho crecimiento en cuestión profesional, estás por iniciar un curso o algo profesional lo cual a la larga te dejará grandes ganancias. Es momento de creer en ti y de ir por eso que mueve tu mundo. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día y podrías ir a parar en el hospital. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera, pero el éxito va radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. No te limites en lo que te gusta y te agrada pues son tus gustos y a ti te corresponde hacerlos realidad.

ESCORPION

Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos pero si con palabras. Cierra ciclos que no te lleven a ningún sitio y céntrate en tus proyectos y metas. Cuidado con golpes y caídas de última hora y con enfermedades en rodillas. Vienen momentos muy buenos en tu vida. Cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y provocarte cierta inestabilidad en tu vida y serios problemas. Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, llévate las cosas tranquilas y no corras por nadie.

LIBRA

Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal esto, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes.

VIRGO

Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Algunas veces caes en el aburrimiento y no hayas ni qué fregados hacer, si tienes pareja ten cuidado con eso pues podrían estar cayendo en la monotonía y les será difícil salir de ahí al punto que puede terminar todo de la tostada. Un viaje se planeará sin embargo podría no llevarse a cabo debido a cuestiones que tienen que ver con los dineros. La noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida te pondrá feliz y llenará de buenas vibras y energía. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa. Noticias de trámites que hiciste o harás saldrá a tu favor y todo resultará de la mejor manera. Es momento que veas por tu felicidad, a la fregada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas. Es momento de cambiar tu forma de ser y cada día ponerte más perra para que nadie se pase de listo o contigo. Ponte perra si quieres lograr metas y proyectos porque estás en una etapa muy buena para que todo resulte como quieres y esperas.

LEO

Persona de piel blanca te va a meter en problemas muy fuertes. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tontería y media que no necesita. A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimo los cuales no podrían beneficiarte del todo. Vienen situaciones algo complicados las cuales no te permitirán avanzar en ningún sentido. Amores que te marcarán están muy próximo. Cuidado con cambios en el terreno de la economía pues no te beneficiarán del todo. Momento de cerrar ciclos y de comenzar de cero en todas las etapas de tu vida. Vienen días de mucha incertidumbre en cuestiones familiares que tendrás que atender a la brevedad para que resulten como esperas.

CÁNCER

Si tienes una relación, cuida mucho el tacto que tienes con él o ella pues cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja, a veces piensa en mandarte a la tiznada pero hay cosas muy positivas y valiosas en ti, en la intimidad logras dejar bien cenada a tu pareja, no necesitas mucho para enamorar a alguien. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Debes aprender a decir que no y no siempre estar para todo mundo pues solo te llevarás grandes sorpresas. Vienen noticias de un dinero que habías estado esperando hace tiempo. Amores de una noche se aproximan y podrías quedar embarazada. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día en estas fechas. Hay cambios que necesitas hacer en tu vida para tu bien. Cuidado con amores prohibidos y que no te pertenecen pues podrías terminar enamorado o enamorada.

GÉMINIS

Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Trata de respirar unos segundos cuando estés molesto o molesta pues sueles ser muy impulsivos y decir cosas que en realidad no sientes, pero salen de ti por coraje. Te llegan noticias de ex amores que te dejarán frío, no vuelvas a lo mismo y mejor aprende a decir que no y desprenderte de esas personas que a la larga no te aportan nada a tu vida. Ten cuidado con arreglo de documentos pues no te van a salir como quieres y esperas. Es posible que en esta semana te enteres de un engaño o rompimiento de relación en algún momento de tu familia.

TAURO

Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. En el amor a veces caes gordo, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, cuando aprendas a vivir de diferentes modos en pareja, no necesitarás alguien más para llenar vacíos y huecos. Trata de no confiar en nadie en estos días pues podrías ser víctima de engaños o fraude inclusive hasta por amistades o miembros de tu familia. Te llegarán noticias que te dejarán mucho qué pensar en todos los aspectos de tu vida. Ten cuidado con cambios de humor repentinos, andarás en un tono muy bipolar que despotricarás en contra de todo el mundo y sobre todo de quien no lo merece.

ARIES

En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas son porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Te transformas en el mismo demonio cuando te traicionan, sin embargo, tienes un corazón muy noble que siempre actuará para ser justo. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste. Cuida más tu autoestima y tu manera de actuar o ver la vida porque te has vuelto muy pesimista con el paso del tiempo y eso a la larga te ha afectado o dañado demasiado.