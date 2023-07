‘Al expresidente Fox no se le puede tomar en serio’, dicen migrantes

No cayeron nada bien entre los migrantes las declaraciones que hizo el expresidente de México, Vicente Fox en las que pide que de ganar su candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, quite todas las prestaciones sociales y le devuelvan la pensión a los mandatarios mexicanos que eliminó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ojalá y Xóchitl nos cumpla de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo prestaciones sociales. ¡A trabajar cabrones! como dice Xóchitl”, dijo el expresidente Fox en una entrevista para un medio mexicano.

Y aseguró que al quitar el presidente López Obrador la pensión vitalicia a los expresidentes, está batallando para sobrevivir económicamente.

“Me ha costado trabajo la pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos, talento y recursos humanos. Los seguros médicos mayores andan sobre $100,000 pesos mensuales a mi edad. Ahora tengo que pagarlo yo. Los expresidentes deben tener tranquilidad. No hay que mandarlos a la hoguera”.

La eliminación de las pensiones vitalicias millonarias de los expresidentes de México fue una promesa de campaña del presidente López Obrador, que cumplió apenas llegó al cargo.

En una conferencia de prensa en 2018, el presidente AMLO dijo que los expresidentes ganaban hasta 600 mil pesos mensuales; y en conjunto hasta 5 millones al mes.

Contaban además con todo un equipo de personal bajo su mando por alrededor de 50 a 100 elementos del ejército.

En suma, los últimos cinco expresidentes del país, le salían al país en pensiones anuales, 228 millones 119 mil 331 pesos al año. Felipe Calderón recibía 54 millones 262 mil 111 mil pesos; Vicente Fox, 48 millones 942 mil 394 pesos; Luis Echeverría, 44 millones 185 mil 832 pesos; Ernesto Zedillo 37 millones 847 mil 184 pesos y Carlos Salinas de Gortari, 42 millones 881 mil 810 pesos. Cabe decir que estos dos últimos renunciaron a la pensión.

Los programas sociales que Fox quiere que se eliminen

El presidente de México paga a todos los adultos mayores de 65 años, una pensión por 4,800 pesos cada dos meses, sin importar su estatus económico; las pensiones para personas con discapacidad son de $2,950 pesos cada dos meses; y las becas para los jóvenes Construyendo el Futuro son de $6,310 pesos cada mes.

Comunidad mexicana en el exterior: Fox, es una vergüenza

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo que el expresidente Vicente Fox es un descarado que no sabe ni tan siquiera el significado de creer en principios.

“Según Fox se le debe de restituir la pensión alimenticia a los expresidentes de la nación, empezando por él, que se pinta de pobrecito y no puede pagar sus gastos”.

Y por otro lado – comenta Gutiérrez – Fox quiere que las personas de la tercera edad se pongan a trabajar porque son “huevones” y no merecen apoyos en la tercera edad.

Señala que, de acuerdo a los valores de Fox, los expresidentes de México son personas honorables y trabajadoras, mientras que los mayores de edad son huevones y como son chusma, que se frieguen.

“En la cultura política mexicana, todo mundo sabe que los expresidentes acumulan excesivas fortunas a la sombra del poder. Así que es una locura que se haga pasar como un anciano necesitado que requiere que le restituyan la pensión vitalicia para salir de la supuesta indigencia en la que ha caído”.

Concluyó diciendo que esa petición de Fox es deshonesta, incoherente y atenta contra todo principio democrático. “Es tanto su odio hacia el presidente de México que se ciega y hace declaraciones aberrantes que son una agresión al pueblo de México. Es un vulgar ranchero que nunca debió ser presidente porque además no cumplió con ninguna de sus promesas”.

‘No le creemos’

Javier Martínez, presidente de la Organizaciones Unidas de Jalisco (OUJAL), definió al expresidente Fox como un mentiroso, quien traicionó a la comunidad migrante.

“Nos dijo que no se podía dar pensiones a los adultos mayores porque quebraría México, pero ha quedado demostrado que sí se pudo y hay más dinero en la calle y el peso se ha recuperado frente al dólar”.

Agregó que no le creen ese cuento de que no tiene dinero.

“Le quedó mucho de cuando fue presidente y está involucrado en negocios de venta de cannabis. Su retórica la manejan otros políticos y opositores para decir que el gobierno actual regala dinero, pero saben que todo eso genera bienestar social, negocio, y se fortalece la economía interna”.

Hizo ver que Fox debe aprender a vivir como cualquier ciudadano sin privilegios. “Qué experimente cómo vive el resto de la comunidad. Aunque no creemos que pase por dificultades económicas, porque robó mucho”.

Se necesita auditar

El diputado panista migrante, Raúl Torres, dijo que el expresidente Fox tiene su propia visión así como cada actor político.

“Lo más importante es hacer una auditoría y dar seguimiento a los programas federales de prestaciones. Más allá de quitar programas, no basta con la idea de un lado y otro que pueden estar en contra sino auditar.

“Necesitamos saber dónde han estado los programas en los cinco años que lleva este gobierno para darles un seguimiento. Por ejemplo, la gente a la que se le han dado las becas, dónde están ahora y si necesitan un tema de emprendimiento o acompañamiento de negocios.

“Tenemos que auditar los programas, no solo es darlos por dar ni quitarlos por quitar. Si no hay auditoría, no sabemos medir qué programas sirven y cuáles no”.

No le hagan caso

Tanto los padres de Aniceto “Cheto” Polanco como los de su esposa cobran la pensión para adultos mayores en el estado de Guerrero, México.

“No tienen idea de cómo ayuda esa pensión a nuestros padres en México. Yo tengo la tranquilidad de que si por alguna razón me quedara sin trabajo aquí en Estados Unidos, por lo menos mi ama y mi apa tendrían un dinero para comer”.

Así que dijo que los adultos mayores en México no son ningunos huevones. “La pensión de AMLO ayuda demasiado a los ancianitos. Antes estaban abandonados. En mi pueblo todas las personas de la tercera edad están felices con su dinero de la pensión. Ven a AMLO como un salvador”.

Agregó que el expresidente Fox no es una persona digna de hacerle caso. “Él que se tiene que poner a trabajar es él; y que vaya a atenderse a los hospitales generales como lo hace el pueblo. Lo van a tratar muy bien”.

Pero lo mejor dijo Polanco es ignorar a Fox.

“Está loco de tanta marihuana que ha consumido. Sus comentarios no pueden tomarse con seriedad”.