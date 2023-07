La guía de CR para sobrevivir al calor

Ante el aumento de las temperaturas, hemos recopilado las mejores maneras de mantenerse fresco y seguro, tanto dentro como fuera de casa, incluso en los días en los que hace un calor abrasador.

By Janet Siroto

A menos que hayas estado viviendo en una cueva profunda y fresca en algún lugar, probablemente sepas que nuestro mundo, o al menos muchas partes de él, está cada vez más caliente. El mes pasado fue el junio más caluroso en 174 años de seguimiento del clima, según la Administración Nacional Oceánica Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Y la NOAA dice que los primeros seis meses de este año se ubican como el tercer período más caluroso registrado. Los períodos de calor anormal parecen ser más comunes en estos tiempos. Los años 2014 a 2022 estuvieron entre los 10 más calurosos jamás registrados.

A nivel nacional y mundial, el aumento de los avisos de altas temperaturas es cada vez mayor. “Es evidente que ya estamos ante un incremento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor”, dice la doctora en salud pública Kristie L. Ebi, investigadora del clima y profesora del Centro para la Salud y el Medio Ambiente Global de la Universidad de Washington en Seattle. “Las proyecciones son que esto continuará en todo Estados Unidos”, añade.

A estas alturas, el calor -a menudo unido a la elevada humedad que puede aumentar el riesgo de condiciones peligrosas como el golpe de calor- quita la vida de hasta 1,300 estadounidenses al año. Enferma a decenas de miles más, a menudo los muy jóvenes, los muy mayores, los que ya están enfermos y los más pobres.

Aunque en tu localidad no se produzca una ola de calor que rompa récords, es posible que notes que hace más calor y hay más humedad que antes.

El cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de autos, fábricas y todo lo que quema combustibles fósiles tiene gran parte de la culpa. La industria del aire acondicionado también es un factor. Representa alrededor del 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático.

Además, como intentamos mantenernos frescos en un entorno cada vez más caluroso, la demanda de aire acondicionado está aumentando, y se prevé que se triplique en todo el mundo de aquí a 2050. Esto aumentará aún más las emisiones de las centrales eléctricas que suministran electricidad para hacer funcionar nuestros aparatos de aire acondicionado.

Es fundamental tomar medidas a escala mundial para controlar estas emisiones, así como seguir desarrollando métodos de arie acondicionado más eficientes. Pero ahora mismo puedes tomar medidas para aliviar el calor sin aumentar tus gastos en energía ni perjudicar al medio ambiente. Aquí hemos reunido consejos de expertos que te ayudarán a mantenerte seguro y cómodo en casa y durante las actividades al aire libre cuando suban las temperaturas.

Mantén tu hogar confortable

Una habitación fresca puede ser el mejor lugar para estar durante las olas de calor, especialmente en la mitad del día, cuando las temperaturas tienden a ser más altas. Algunas acciones sencillas, como cambiar las bombillas incandescentes que emiten calor por LED o CFL y limpiar o reemplazar los filtros del aire acondicionado de forma rutinaria, pueden ayudarte a mantenerte fresco sin aumentar tu uso de energía (y tus facturas). Si no puedes enfriar tu hogar lo suficiente, y especialmente si estás sudando mucho y/o te sientes confundido, intenta encontrar un cooling center (centro de aire acondicionado) cercano, que pueda brindarte el respiro que tanto necesitas del calor. Busca el más cercano a tu casa llamando al departamento de salud local o funcionarios del área.

Evita que el calor se acumule

Sella el aire caliente. Para evitar que el aire sofocante del exterior entre en casa, sella y coloca burletes en las puertas y ventanas. ¿No estás seguro de cuándo se reemplazó por última vez el aislamiento de tu ático o si es adecuado? Un contratista certificado o con licencia puede evaluarlo por ti.

Bloquea el sol. Cierra las persianas y cortinas, especialmente cuando les da el sol. “Hacerlo minimizará la entrada de calor del que tendrías que deshacerte más tarde”, explica el doctor Wendell Porter, profesor emérito de ingeniería agrícola y biológica en la Universidad de Florida en Gainesville. Las láminas reflectantes y de bloqueo solar pegadas en las ventanas o las cortinas solares de malla también reducen el calor y el deslumbramiento.

Sé inteligente con los electrodomésticos. Durante el calor del día, evita usar la secadora de ropa o el horno, y pon la configuración de agua fría en tu lavadora y la configuración de secado al aire en tu lavavajillas. Para cocinar, una olla de cocción múltiple, un microondas y/o un horno tostador no calentarán la cocina como lo hará tu horno convencional.

Considera tomar acciones más grandes. Plantar árboles de hoja caduca en el lado sur de tu casa proporciona sombra en verano. Pintar el exterior de un color claro reflejará el calor en lugar de absorberlo. Los materiales de revestimiento de “techo frío” pueden disipar el calor, pero son mejores en climas más cálidos, donde se necesita menos “ganancia de calor” del sol en el invierno.

Prueba con tácticas de enfriamiento de baja tecnología

Enciende un ventilador. Los ventiladores de techo, portátiles y de ventana generan brisas que aceleran la evaporación de la humedad, lo que te ayudará a sentirte más fresco. Un ventilador de techo, por ejemplo, puede hacer que la temperatura se sienta hasta 4°F más fría, dice el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés). En el pasado, grupos como la Organización Mundial de la Salud advirtieron que los ventiladores eléctricos no pueden refrescarnos adecuadamente cuando las temperaturas superan los 95°F. No obstante, una investigación que se publicó en The Lancet Planetary Health en 2021 encontró que los ventiladores pueden ofrecer un alivio el 95% del tiempo cuando la temperatura está entre 98.6°F y 102.2°F. Los ventiladores de ventana generalmente atraen el aire exterior y lo hacen circular, por lo que pueden ser más efectivos durante la noche.

Relájate por la noche. Las telas de ropa de cama naturales y permeables, como el algodón y el lino, permiten que el sudor se disipe en lugar de bloquearlo como lo hacen las fibras sintéticas como el poliéster y el nailon. Las personas que son calurosas al dormir podrían considerar la posibilidad de usar una almohadilla refrescante para el colchón o un colchón que retenga menos calor en las noches calurosas. (Consulta “Los mejores colchones para personas calurosas al dormir según las pruebas de Consumer Reports“).

Optimiza tu aire acondicionado

Colócalo correctamente. Pon unidades de ventana en aquellas que estén orientadas al norte o sombreadas. Una unidad a la que le da el sol tendrá que trabajar mucho más para enfriar la habitación. Mantén los objetos que emiten calor, como computadoras, televisores y lámparas, fuera de la línea de flujo de aire frío por esta misma razón.

Realiza un poco de mantenimiento. Aspira los filtros de la unidad de ventana cada dos semanas, lávalos con agua tibia y jabón al menos cada dos meses y reemplázalos cuando estén desgastados. Para un sistema de aire central, un contratista de aire acondicionado certificado y con licencia puede revisarlo todos los años para asegurarte de que tu sistema de aire acondicionado o bomba de calor esté funcionando bien.

Aumenta tu eficiencia en el hogar. Si quieres reducir el uso del aire acondicionado y seguir estando fresco, usa varios ventiladores al mismo tiempo. “Configura el termostato 1 o 2 grados más alto de lo que lo harías con un ventilador encendido”, explica Porter. “Cada grado más alto que tu A/C se ajuste a 78° F puede ahorrar hasta un 4% en tus costos de energía”, agrega.

Un termostato inteligente habilitado para WiFi, que te permite administrar tu aire acondicionado central a través de un teléfono celular, puede configurar diferentes temperaturas para diferentes habitaciones y horas del día. Algunos aires acondicionados de ventana con WiFi más nuevos también se pueden controlar con un teléfono o una tableta.

Compra de manera inteligente. Los aires acondicionados con la etiqueta Energy Star son los más ecológicos y con los que más energía ahorrarás. Además, busca una calificación de eficiencia energética estacional (SEER, por sus siglas en inglés) alta, que te indique qué tan eficiente es un sistema de aire acondicionado central. “En este momento, la calificación mínima es 14 y algunas llegan hasta 21”, comenta Don Brandt, un ingeniero de ventas de HVAC (siglas en inglés que significan calefacción, ventilación y aire acondicionado) recientemente jubilado que pasó 39 años en Trane Technologies. “Cuanto más alta sea la calificación, más probable es que gastes, pero cuanto mejor sea la unidad, más ahorrarás al año”.

Consulta alternativas al aire acondicionado. Los climatizadores de evaporación, que son los mejores para un clima seco, enfrían el aire exterior antes de introducirlo a tu hogar. Otra opción es una bomba de calor eléctrica de bajo consumo, que proporciona aire fresco en verano y calor en invierno. (Consulta nuestras calificaciones de confiabilidad de la marca de bomba de calor y la guía de compra).

Toma medidas inteligentes cuando estés al aire libre

Ya sea que estés cortando el césped o dando un paseo, ten especial cuidado cuando estés físicamente activo durante el calor del verano. “En los días muy calurosos y húmedos, la capacidad del cuerpo para disipar el calor disminuye”, asegura Thomas A. Waters, médico de urgencias de la Clínica Cleveland. “No creas que podrás simplemente superarlo por ti mismo”, aconseja el experto.

Evita los puntos calientes

Vístete para estar fresco. “La ropa holgada, ligera, de colores claros, de fibras naturales permeables al aire como el algodón y el lino, reflejan el calor en lugar de absorberlo y permiten que la transpiración se evapore, refrescándote. Pero para el ejercicio o el trabajo físico al aire libre en el calor, la ropa deportiva que absorbe la humedad (busca el término en las etiquetas de la ropa) es una buena opción”, cuenta Mike Szymanski, director de educación del Instituto Korey Stringer de la Universidad de Connecticut en Storrs. Este tipo de ropa tiene diminutas estructuras similares a las capilares que extraen el sudor de la piel hacia la superficie de la tela, refrescándote.

Evita las quemaduras solares. Una quemadura puede aumentar la probabilidad de deshidratación y enfermedades causadas por el calor, así que ten cuidado con la protección, incluso en días nublados. “Busca la sombra entre las 10 u 11 a.m. y las 5 p.m. cuando sea posible”, explica Szymanski. Cuando estés al sol, usa un sombrero de ala ancha y aplica protector solar con un SPF (siglas en inglés que significan factor de protección solar) de al menos 30; aunque SPF 50 es mejor. Vuelve a aplicarlo cada 2 horas e inmediatamente después de nadar o sudar.

Ten cuidado con los peligros de los autos calientes. El interior de un auto puede calentarse hasta 40°F en una hora, lo que provoca temperaturas peligrosas o incluso mortales. Nunca dejes a nadie, especialmente a los niños, que se calientan mucho más rápido que los adultos, ni a las mascotas, sin vigilancia dentro de un vehículo. Nota: Los coches nuevos de más de 15 fabricantes ofrecen recordatorios de ocupación del asiento trasero para reducir el riesgo de que alguien se quede en un vehículo en un día caluroso. Estos se convertirán en estándar en la mayoría de los autos para 2025. La función de “modo perro” de Tesla puede mantener el HVAC del vehículo en funcionamiento cuando está estacionado.

Aprovecha el poder refrescante del agua

Bebe bastante agua. Muchos de nosotros no bebemos suficientes líquidos cuando suben las temperaturas y la deshidratación puede aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor peligroso. “Cuando sabes que se acerca el calor, necesitas beber más de lo que crees que necesitas”, dice Wayne C. McCormick, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle. La cantidad de líquido que realmente necesitas ingerir depende de varios factores, como el clima, tu nivel de actividad e incluso los medicamentos que estás tomando.

Pero un vaso de agua cada 90 minutos mientras estás despierto es un buen comienzo. Si estás afuera en el calor trabajando o haciendo ejercicio, aumenta a un vaso cada media hora. Y si no estás orinando mucho (digamos, solo cada 4 horas), bebe más. (La sed no es realmente un indicador confiable porque cuando sientes sed, ya se está algo deshidratado).

¿Te resulta difícil hidratarte tanto como probablemente deberías? Configura alertas en tu teléfono como recordatorio. Beber pequeñas cantidades de líquidos a lo largo del día, agregar rodajas de cítricos a una jarra de agua y comer alimentos ricos en agua, como frutas, también puede ayudarte a obtener suficiente líquido cuando hace calor.

El alcohol deshidrata, así que mantén el consumo bajo cuando hace calor. “Las bebidas con cafeína pueden actuar como diuréticos, pero el impacto no es lo suficientemente significativo como para negar su poder hidratante”, dice el doctro Gordon Giesbrecht, quien dirige el Laboratorio de Ejercicio y Medicina Ambiental de la Universidad de Manitoba en Canadá.

Prueba con una botella de agua que sea mejor. Los líquidos fríos se sienten bien, y las investigaciones demuestran que también pueden ayudar a reducir la temperatura corporal central. (El agua fría, de 50°F a 60°F, pero no helada, es óptima para la hidratación, dice Szymanski. Pero si las bebidas muy frías no te dejan beber suficientes líquidos, bébelas a otra temperatura). ¿Para salir de casa? Ten una botella específica que mantenga tu agua fría. Marcas como Coleman, Hydro Flask, Klean Kanteen, Mira y Stanley, entre otros, afirman que ellos mantienen el agua fresca durante al menos 24 horas. Cuando sales a caminar, correr y andar en bicicleta, considera una mochila de hidratación, que tiene una bolsa de agua y una pajita incorporada para que puedas beber mientras te mueves.

Cambia aquello que te hace sudar. Si estás sudando demasiado durante una ola de calor, trabajando al aire libre o haciendo ejercicio, toma algo que contenga electrolitos. Estas sustancias, que incluyen sodio y potasio, son clave para ayudarte a retener líquidos y evitar la deshidratación mientras sudas. Las bebidas deportivas contienen electrolitos, al igual que una serie de suplementos de hidratación como polvos y tabletas que puedes añadir al agua corriente. Los suplementos de hidratación que puedes buscar incluyen Hydrant, LMNT, Nuun y Skratch Labs Sport Hydration Drink Mix.

Aprovéchate del agua. Darse un chapuzón en un día de calor abrasador brinda una dosis doble de alivio. Te sientes más fresco mientras nadas, y la evaporación del agua en tu piel después te enfriará aún más. Tomar un baño o una ducha fría, pasarse un paño húmedo por la piel, rociarse con agua fría de un espray o sumergir tu gorra en agua antes de volver a ponértela en la cabeza también puede reducir la temperatura de tu cuerpo. Para refrescarte rápido, ponte un paño húmedo y frío en los puntos de pulso como las axilas, la frente y la parte posterior del cuello. Esto ayuda a enfriar la sangre que circula por todo el cuerpo. “Pero ten cuidado con los baños de hielo o el uso de bolsas de hielo en los puntos de pulso durante períodos prolongados”, recomienda Waters en la Clínica Cleveland. “Es posible que te enfríes demasiado y te estremezcas, que es el intento de tu cuerpo de generar calor, lo contrario de lo que quieres”, añade.

Nota del editor: este artículo también fue publicado en la edición de agosto de 2022 de la revista Consumer Reports.

