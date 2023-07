Los mejores colchones económicos

Puedes conseguir un excelente colchón por menos de $600. Aquí está la prueba.

Aunque muchos de los colchones mejor calificados que hemos revisado cuestan $1,000 o más, también puedes encontrar uno de espuma o muelles internos sólidos por menos dinero.

By Tanya A. Christian

Updated by Justin Krajeski

Buenas noticias, compradores con un bajo presupuesto: según las rigurosas pruebas de colchones de Consumer Reports, no tienes que desembolsar miles de dólares por un colchón cómodo que te dure muchos años y te de una buena noche de sueño.

Si bien muchos de nuestros colchones mejor calificados cuestan $1,000 o más, una variedad de opciones menos costosas no se queda atrás en nuestras calificaciones.

Estás buscando comprar un colchón para el regreso a la escuela, ¿y muchas cosas más? Consulta nuestra guía de regreso a la escuela para ver las ofertas en computadoras portátiles, ropa de cama y otros elementos esenciales para las clases, el dormitorio y el apartamento.

Revisamos nuestras calificaciones de colchones para buscar modelos de tamaño queen de alto rendimiento que cuesten $600 o menos. Entre ellos encontramos un puñado de excelentes opciones que pueden ayudarte a recuperar tu sueño reparador. Algunos cuestan tan solo $300 por un tamaño queen, específicamente cuando están en oferta. (Debido a que los precios pueden fluctuar, ten en cuenta que los colchones que recomendamos a continuación se ajustan a la factura en el momento de la publicación).

Visita directamente…



Si estás buscando un colchón nuevo y quieres una inmersión más profunda en las consideraciones que debe tener que vayan más allá del precio, consulta nuestra guía de compra de colchones. Los miembros de CR también pueden acceder a nuestras calificaciones completas de colchones de más de 280 opciones, donde filtrar por tipo, precio, preferencia de firmeza y otros criterios que podrían ser importantes para ti.

Los mejores colchones de muelles económicos

Los colchones de muelles internos se componen de bobinas de acero rematadas con capas de acolchado hechas con relleno de fibra o espuma, y son excelentes para un poco de rebote. Estos cuatro ejemplos de muelles internos ofrecen un gran rendimiento a precios asequibles.

Los mejores colchones de espuma económicos

Los colchones de espuma se componen enteramente de capas de espuma. Estos cuatro brindan un gran apoyo y comodidad en general en las pruebas de CR.

Cómo elegimos los mejores colchones económicos

Consumer Reports evalúa los colchones de menor precio de la misma manera que probamos cualquier colchón: sometiéndolos a nuestras exhaustivas pruebas de laboratorio, así como preguntando a miles de miembros de CR qué tan bien les han servido sus colchones. En conjunto, esta información proporciona una buena idea de lo que ofrece un colchón para una variedad de tamaños corporales y posiciones para dormir. Ya sea que un colchón cueste $300 o $3,000, mantenemos los mismos estándares de rendimiento.

Ciertas cualidades son más importantes para algunas personas que para otras, y eso es especialmente importante para tener en cuenta al comprar un colchón barato. Por ejemplo, los modelos que cuestan $300 o $400 probablemente no promocionarán las mismas cosas que esperarías de un colchón de gama alta, como una cubierta gruesa y suave o múltiples capas de espuma. Si esas características te importan, considera reevaluar tu rango de precios.

Hemos comprobado si estos colchones incluyen algunos de estos “extras” en nuestras calificaciones integrales de colchones, pero no tienen un impacto en el puntaje general. Lo que sí influye en la valoración general de un colchón son las características que pueden afectar a la calidad de su sueño, las calificaciones de soporte y la durabilidad del colchón.

Los mejores modelos económicos obtienen buenos puntajes en estas áreas cruciales y al mismo tiempo mantienen un precio más bajo: alrededor de $600 o menos por un colchón tamaño queen. Si tu presupuesto es flexible, toma en cuenta nuestras selecciones de los mejores colchones del año.

Cómo CR prueba los colchones

Cada colchón que probamos tiene un puntaje general que está determinado por su desempeño en nuestras evaluaciones, desde la estabilización hasta la durabilidad. Para probar la estabilidad, dejamos caer un peso de 38.5 libras sobre el colchón y medimos las vibraciones en el punto de impacto y en todo el colchón. Esto nos dice con qué facilidad las personas que duermen en él deberían poder cambiar su peso sin molestar a su pareja. También probamos qué tan bien el colchón mantiene su forma con el tiempo al operar una máquina que mueve un rodillo de madera de más de 300 libras sobre la superficie de cada colchón 30,000 veces.

Las calificaciones de la comodidad del colchón y la satisfacción del propietario incluidas en el puntaje general se basan en datos de los resultados de la encuesta en casi 67,000 colchones. Recientemente, también comenzamos a examinar el impacto de un colchón en el medio ambiente y la salud, teniendo en cuenta una variedad de factores, incluidos los materiales y la construcción, la durabilidad, la satisfacción del propietario y el espacio de envío. Las recomendaciones Green Choice están designadas con un ícono de hoja verde en nuestras calificaciones integrales.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.