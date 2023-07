Padre de cuatro niñas muere ahogado en el río Kern: su familia necesita tu ayuda

Lo que prometía ser un día refrescante y feliz para los Mejía, se convirtió en el día más triste de sus vidas cuando el padre de familia, Fernando Mejía, perdió la vida minutos después de sumergirse en las aguas del río Kern, en la ciudad de Bakersfield.

?Unos amigos con los que salimos con mucha frecuencia, nos invitaron a ir a pasear al río Kern. Llegamos como a las 12:30 de la mañana. Como no habíamos comido, me puse a hacer de comer. Después de que comió, mi esposo se fue con nuestra hija mayor a meterse al río. Fue la última vez que lo vi con vida?, relata a La Opinión, la esposa de Fernando, Bilma Ruano.

Fernando tenía solo 38 años cuando encontró la muerte en las aguas del río Kern. Había nacido en Guatemala, pero al cumplir 18 años, emigró hacia Estados Unidos.

Él y Bilma eran padres de 4 niñas de 14, 12, 10 y 3 años de edad. Fernando vivía al lado de su familia en Anaheim. Se dedicaba al landscaping (diseño de jardines).

La desgracia se presentó el domingo 16 de julio cuando estaban en el Kern River Campground.

?Llegamos a un lugar a la orilla del río Kern donde la gente acampa por días. Mi hija mayor y mi esposo fueron los primeros que se animaron a meterse al río. Mi esposo entró caminando. Mi hija se quedó afuera, y todavía le preguntó a su papá, si estaba hondo?.

Fue cuestión de segundos, cuando Fernando tras comenzar a nadar, pidió auxilio.

?Hubo gente que se metió a auxiliarlo, pero no pudieron hacer nada. Yo empecé a escuchar gritos de que alguien se estaba ahogando. Oí como que era un niño, pero luego vi a mi hija, que gritaba, ¡my dad! ¡my dad!?.

Fue entonces cuando Bilma tomó conciencia de que se trababa de su esposo, quien se estaba ahogando en el río.

Nadie pudo hacer nada para salvar a Fernando. Su cuerpo fue recuperado horas más tarde.

?Ahora nos dicen que si no vimos los volantes que advertían que era peligroso meterse al río. A nosotros nadie nos dijo nada. Era la primera vez que mi esposo iba a ese río. No es justo. Fernando murió por una negligencia. Si saben que no se puede nadar en ese lugar, deben advertirlo?, dice Bilma anegada en llanto.

Y cuestiona por qué no ponen un salvavidas, porque el río Kern está abierto al público si se están perdiendo vidas. ?Es un lugar que se llena de gente, y uno no sabe los peligros que encierra ese río?.

Bilma dice que la muerte de su esposo representa un trauma para toda la familia. ?

No teníamos ni una hora de haber llegado al río, cuando mi esposo falleció ahogado?.

Al devastador impacto de la pérdida de su compañero de visa, se suma la desgracia financiera porque Fernando era el principal proveedor de la familia. Bilma se dedica al cuidado de sus menores hijas.

?Uno no está preparado para estas cosas. Perdimos al ser más importante de la casa: el padre de mis hijas. En septiembre nuestra hija mayor cumple 15 años, y mi esposo y yo planeábamos hacerle una gran fiesta, pero ahora su padre no está y eso no podrá ser?.

Bilma hace un llamado a la comunidad para que los apoyen financieramente; y así poder enfrentar los gastos funerarios de su esposo.

?Su muerte salió de la nada, cuando él estaba luchando a brazo partido por su familia. Cualquier donativo lo vamos a recibir con un corazón agradecido?.

A las familias les piden que no vayan al río Kern, y mucho menos se metan a sus aguas, porque pueden perder sus vidas en segundos.

Kermés para Fernando Mejía

Este sábado 22 de julio y domingo 23 de julio, a partir de las 9 de la mañana, habrá una kermés para recaudar fondos para los gastos funerarios de Fernando Mejía. Se llevará a cabo en el 325 ½ de E Wilhelmina Street en Anaheim, California, código postal 92805.

Según información del Departamento del Sheriff del condado de Kern, hasta mayo, se llevaban contadas 325 personas muertas en el río Kern. Se trata de un conteo que se lleva a cabo desde 1968.

La recomendación del sheriff es mantenerse alejados por completo del río Kern, más ahora que ha alcanzado niveles históricos.

?La gente necesita respetar el agua. Usar salvavidas, no juguetes de alberca que compran en Walmart, y mantener un ojo en sus niños?, recomendó el sargento Zack Bittle del equipo de rescate y búsqueda de la Oficina del Sheriff del condado de Kern.

Un lugar muy atractivo para inmigrantes

En julio del año pasado, La Opinión informó de la muerte por ahogamiento en el río Kern de Byron López, originario de Guatemala con apenas 21 años; una semana antes, otros dos muchachos inmigrantes de Guatemala habían fallecido ahogados en el mismo peligroso afluente.

Para entonces se tenía un reporte de 317 personas ahogadas en el río Kern entre 1968 y julio de 2022.

Un río especialmente peligroso

Entre los 12 ríos más peligrosos de California, el río Kern ocupa el primer lugar en sus 142 millas de largo, y muchas veces es imposible recuperar los cuerpos.

En su página web kerncounty.gov, el condado de Kern, mantiene una advertencia, publicada en abril, en la que señala que el río Kern es especialmente peligroso, ya que sus niveles de agua están en su punto más alto.

Dan los siguientes consejos:

Usa un chaleco salvavidas si estás cerca del río Kern y se consciente del movimiento rápido de las corrientes bajo la superficie. Aún usando un chaleco salvavidas, puedes ser llevado bajo el agua y quedar atrapado entre las rocas y árboles.