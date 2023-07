Issabela Camil furiosa revela que alista demanda contra los que difaman a Sergio Mayer | VIDEO

Las polémicas en contra de “La Casa de los Famosos México” parecen no llegar a su fin y es que mientras los fans especulan de supuestos fraudes y favoritismos, los familiares de los participantes también han aprovechado para alzar la voz y mostrar su descontento. El claro ejemplo de ello es Issabela Camil, quien usó sus redes sociales para advertir que ya prepara una demanda en contra de una exparticipante y además del posible creador de un mural controversial.

Ante la decisión de la esposa de Sergio Mayer, que tomó estas drásticas decisiones para proteger la integridad del exTimbiriche, los fans no dejaron de aplaudirle y recordarles que lo que hace es digno de admirar, en especial por los ataques contra él que han escalado hasta niveles críticos, eso sin mencionar las difamaciones que han surgido por su participación en “La Casa de los Famosos México”.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, la famosa lanzó un fuerte mensaje para defender al “Tata”, como también conocen al cantante, actor y político; según explicó, el inicio de la demanda será por un polémico mural que se volvió viral en redes sociales y en el que se aprecia una glorificación a Poncho de Nigris y una victimización a Mayer, pues el primero sostiene una espada a punto de lastimar al otro.

“Esta rabia que traen es un mar horrendo de difamaciones y de cosas feas; no nos dejemos polarizar por eso. Nosotros somos amor, valentía, representamos a Sergio que es justamente eso y lo hemos visto en la casa”, afirmó en un video que los fans aplaudieron.

En ese mismo sentido, Issabela Camil también precisó que hay muchas incógnitas en “La Casa de los Famosos México”, pues recordó un video que también desató la polémica en el que se escucha decir a Jorge Losa decir que “le pidieron votar por Sergio” a lo que ella cuestionó quién lo pidió. Entre esta dura crítica detalló que existe un “mural de tan mal gusto” del que “estoy viendo con mis abogados ese tema”, no sin antes precisar que también se lanzó en contra de Sofía Rivera Torres y sus fuertes declaraciones en contra del “Tata”.

“Un mural de tan mal gusto que yo estoy viendo con mis abogados ese tema, como vi con mis abogados lo de Sofía y tuvimos éxito. Yo por aquí ataco lo que me corresponde para mantener la justicia presente en ese programa, en mi vida, con mi familia y la imagen de Sergio”, agregó al recordar que aún es tiempo de salvar a su esposo de la eliminación de este domingo en la que el tata está nominado junto a Nicola Porcella y Apio Quijano.

Luego de dar a conocer que ya prepara la demanda por este controversial mural en donde la víctima es Sergio Mayer, los fanáticos del tata y de Issabela Camil los llenaron con comentarios de apoyo como “bravo, no que no Sofía”, “toda una dama y merece respeto”, “es un mujeron y por algo está con Segio, dicen que detrás de un buen hombre hay una extraordinaria mujer”, “en las galas solo lo dejan mal a él y no se vale” y “el tata se queda”.

