Megan Fox modela un vestido de malla con abertura que deja su torso al descubierto

Megan Fox ha vuelto a acaparar las miradas compartiendo en Instagram fotos en las que luce al máximo su escultural figura. Ahora la sesión fue en la playa al atardecer y ella usó un ajustado vestido de malla transparente, cuya abertura al frente dejaba ver su torso y el sostén de su bikini. La frase que escribió junto a las imágenes fue: “Cliodhna, reina de las almas en pena”.

Hace algunos días la actriz obtuvo más de tres millones de likes en esa red social por unas fotografías en las que se le ve junto a un lago, usando un vestido mojado con el que presumió sus atributos. Durante varios meses ella estuvo ausente de sus redes sociales, pero ahora las ha retomado de lleno, al grado de publicar varias veces a la semana. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Luego de varios conflictos con el cantante Machine Gun Kelly, Megan está intentando salvar su relación; mientras tanto, ha sacado a relucir su faceta de modelo en imágenes que la muestran en el bosque y usando un vestido lleno de agujeros. Ella también decidió borrarse un tatuaje que decía “Brian”, en referencia a su ex esposo Brian Austin Green, y ahora está lista para regresar al cine, en la cuarta cinta de la saga de “The expendables”. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

