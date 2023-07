En México, ‘la lucha es de los de arriba contra los de abajo’

“Diles que se están afectando ellos mismos. Que han sido engañados por los medios de ‘desinformación’ corporativos y que atacando a la actual administración es como atacar a la mayoría de los mexicanos y a México. Escribe también que atacar a López Obrador es afectar a su propia familia, así sea de la clase trabajadora, amigos y comunidades de clase media o de bajos recursos que en los últimos 40 años fueron afectados y condenados a una pobreza de la que es casi imposible salir honradamente. No por nada la gente decía: ‘el que no transa, no avanza’”.



Las palabras de Don Isidro Mora, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, son el eco del clamor de millones de mexicanos que, como él, tuvieron que abandonar su país hace varias décadas ante los atropellos cometidos por parte de un modelo económico que prometía una derrama sustancial hacia todas las capas sociales de arriba hacia abajo; algo que no solamente no ocurrió, sino que privilegió aún más a las clases que literalmente ya lo tenían todo. El neoliberalismo, en ese sentido, fue el principal generador de pobres y creador de migrantes involuntarios que vieron en el norte su única tabla de salvación.

Hoy, a sus 63 años, instalado desde entonces en la ciudad de Los Ángeles, Don Isidro recuerda, con su mirada perdida en la Placita Olvera, un hecho doloroso ocurrido a su hijo del mismo nombre tras dejar su país cuando se acabaron las opciones: “Yo perdí a mi hijo de 17 años cuando intentamos cruzar el Río Bravo. Yo sí alcancé a cruzarlo, pero a él se lo llevó la corriente”.

Don Isidro no ha podido volver a México por la falta de documentos en Estados Unidos, aunque no deja de enviar su dinero a su esposa y a sus tres hijos restantes, todos ya adultos.

Él recuerda que en los años 90, en la época de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, perdió el trabajo y, luego de la desesperación por no encontrar otro empleo, decidió venir a Estados Unidos con su hijo menor. Pero su pequeño no pudo llegar a la orilla por más que le gritó.

“Se les olvida el dolor causado por sus decisiones de privatizar todo, correr a la gente y dejarla sin fuentes de empleo”, explica Don Isidro. “Nosotros no fuimos los únicos, fueron miles de familias afectadas, mientras que a los gobiernos del PRIANRD nunca les importó”.

Agrega que lo peor “es que todavía quieren regresar al poder, como si no hubiera sido suficiente todo el dolor y la pobreza causada”.



Por su parte, Don Rutilo Macías, uno de los amigos de Don Isidro de más avanzada edad, explica que, en Iztapalapa, Ecatepec, Nezahualcóyotl o cualquier otro lugar con altos niveles de pobreza e índices de marginación, tener una educación universitaria ya no significaba subir en la escala social.

“Antes decían —comenta Don Rutilo—, ve a la escuela para que te vaya bien en la vida. Pero no es cierto, por lo menos no si has nacido pobre y te graduaste en los últimos 40 años”.



Explica también que su hijo se graduó en los años 80 de Administrador de Empresas y luego encontró trabajo en Aseguradora Mexicana (Asemex), pero al ser privatizada en los 90, perdió su empleo y ya nunca se pudo recuperar.

“Si hubiera seguido en ese empleo, él ya estaría cerca del retiro y con una buena jubilación. Pero ya nunca se pudo acomodar bien, intentó venirse a Estados Unidos, pero lo agarraron dos veces y mejor decidió quedarse en México. Hoy, a los 55 años, todavía tiene que trabajar casi 12 horas diario de vendedor para poder sobrevivir”.

Agrega que su hijo ha trabajado toda su vida y no es ningún “huevón”, como lo dice el expresidente Vicente Fox. “Ese señor es un ignorante, no sé cómo llegó al poder. Eso sí, él sí quiere su pensión millonaria de regreso. Qué poca m…”.

El problema con su hijo es que, aunque llegue a la edad de retiro, no tendrá una pensión asegurada, ya que ha trabajado de forma independiente; sin embargo, espera que con la ayuda social del presidente López Obrador y lo que él pueda seguir enviando para su familia, su situación no sea tan complicada.

“Esos políticos —del PRIANRD— no saben cómo afectaron a millones de familias, y todo por la ambición de robar y dejar robar a manos llenas”, explica Macías. “Yo dejé de ver a mi familia, me perdí los cumpleaños de mis hijos y ahora de varios nietos, todo porque en esa época los gobiernos robaban y dejaban robar a las empresas extranjeras. Pero, ¿y el resto de los mexicanos qué?”

Añade que incluso los calificativos de vendepatrias y corruptos para los de la oposición en México se quedan cortos, si se contabiliza el daño que hicieron al pueblo de México, no sólo económicamente, sino sobre todo el dolor causado por la muerte generada por la violencia y la desigualdad.

“Ojalá nunca vuelvan”, dice categórico.

Luego de una amplia charla en la Placita Olvera, en el centro de Los Ángeles, lugar donde pasaron un buen rato disfrutando de los bailables y la gente que iba y venía, los inmigrantes dijeron que esperan que los mexicanos hayan despertado y en las elecciones del 2024 no le den un solo voto al PRIANRD.

En su conversación, estos dos inmigrantes mostraron tener claro que la lucha por el poder en México no es de derechas o izquierdas, liberales contra conservadores, sino que la verdadera lucha y la que siempre ha existido, dijeron, es la lucha de los de arriba contra los de abajo. “No hay más”, aseguraron.

Después de más de tres décadas fuera de México, ni Don Isidro ni Don Rutilo pierden la esperanza de regresar con su familia.

Agustín Durán es editor local del periódico La Opinión, en la ciudad de Los Ángeles.