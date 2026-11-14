Demócratas recuperan Alaska tras 28 años y asestan otro golpe político a Trump

Alaska tendrá un gobernador demócrata por primera vez en décadas. El exlegislador estatal Jonathan Kreiss-Tomkins, de 37 años, ganó la elección a la gubernatura y derrotó a tres candidatos republicanos, incluida Bernadette Wilson, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump.

El resultado rompe una larga etapa sin que los demócratas consiguieran elegir a un gobernador en el estado. El último había sido Tony Knowles, elegido en 1998 y quien dejó el cargo en 2002.

La victoria de Kreiss-Tomkins también representa un nuevo revés para los republicanos en las elecciones de medio mandato, marcadas por importantes triunfos demócratas en distintas contiendas estatales.

El costo de vida marcó su campaña

Conocido como JKT, el político construyó su candidatura alrededor de las preocupaciones cotidianas de los habitantes de Alaska. Entre sus principales propuestas estuvieron mejorar la asequibilidad, garantizar el financiamiento de las escuelas públicas y exigir que las empresas productoras de petróleo y gas paguen el impuesto corporativo sobre la renta.

También propuso una moratoria para nuevos centros de datos hasta que existan reglas claras para su construcción y operación.

Durante la campaña, cuestionó la gestión del gobernador republicano saliente, Mike Dunleavy, a quien responsabilizó del deterioro de servicios estatales. Uno de sus principales señalamientos fue la situación del sistema de transbordadores, fundamental para conectar comunidades del sureste de Alaska que carecen de carreteras.

Una victoria respaldada por ambos partidos

Uno de los elementos que distinguió su candidatura fue el respaldo de figuras de distintas corrientes políticas. La senadora republicana Lisa Murkowski expresó su apoyo a Kreiss-Tomkins días antes de la elección, al destacar su disposición para escuchar distintas posiciones y construir acuerdos.

También recibió el respaldo de tres exgobernadores, entre ellos el demócrata Tony Knowles, el independiente Bill Walker y el republicano Frank Murkowski.

El gobernador electo prometió integrar un gabinete con demócratas, republicanos e independientes. Su toma de posesión está prevista para el 7 de diciembre.

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