Karen Bass atribuye su derrota ante Nithya Raman al descontento de los votantes

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, intenta encontrar una explicación más amplia a su derrota electoral frente a Nithya Raman. La demócrata considera que su salida del gobierno municipal forma parte de una ola nacional de votantes que buscan cambios y han comenzado a castigar a sus gobernantes en las urnas.

Bass hizo estas declaraciones durante la inauguración de un nuevo centro de alojamiento provisional para personas sin hogar en North Hills. Fue su primera aparición pública ante la prensa desde que reconoció su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

La funcionaria, de 73 años, sostuvo que el resultado de Los Ángeles no fue un hecho aislado, sino parte de un fenómeno político que se repite periódicamente.

“Esto sucede cada cinco o seis años, cuando los votantes llegan a un punto en el que simplemente quieren que todo sea nuevo. Y creo que lo que pasó aquí fue parte de eso”, afirmó.

Raman derrotó a Bass con el 55%

La victoria de Nithya Raman, concejal de Los Ángeles y antigua aliada política de Bass, puso fin a la posibilidad de que la alcaldesa gobernara durante un segundo mandato.

Según los resultados más recientes citados por Los Angeles Times, Raman obtuvo cerca del 55% de los votos, frente al 45% de Bass. La nueva alcaldesa asumirá el cargo el próximo 14 de diciembre.

Para Bass, expresidenta de la Asamblea de California y antigua integrante de la Cámara de Representantes, el resultado representó su primera derrota electoral en una trayectoria política de más de dos décadas.

“Obviamente, me decepcionaron los resultados, pero los resultados son los que son”, reconoció.

La derrota llegó después de una campaña marcada por los cuestionamientos a su gestión, particularmente por la respuesta a la crisis de personas sin hogar y las críticas a los servicios municipales. También enfrentó el desgaste político provocado por los incendios de enero de 2025 en Pacific Palisades y las dudas sobre la respuesta de las autoridades.

La crisis de personas sin hogar pesó en la campaña

Uno de los principales proyectos de Bass fue Inside Safe, un programa que traslada a personas sin hogar desde campamentos callejeros hacia hoteles, moteles y otros espacios de alojamiento temporal.

Aunque la iniciativa consiguió alojar a más de 6,000 personas, su efectividad fue cuestionada durante la campaña. Cifras de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles indicaron que cerca del 43% de quienes participaron habían regresado a las calles para el 1 de septiembre.

Raman, quien respaldó inicialmente los esfuerzos de Bass, terminó criticando el programa por sus costos y resultados. Durante la contienda propuso dar mayor impulso a los subsidios de alquiler y otras alternativas para conseguir viviendas permanentes.

Pese a los cuestionamientos, Bass defendió su gestión y aseguró que su administración estableció la primera estrategia municipal integral para atender los campamentos de personas sin hogar.

Bass celebra el avance demócrata nacional

Aunque lamentó el resultado en Los Ángeles, la alcaldesa saliente dijo sentirse satisfecha con los resultados de las elecciones intermedias de 2026 en el resto del país.

Los demócratas consiguieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, un resultado que Bass consideró importante para equilibrar el poder del presidente Donald Trump.

“El hecho de que ahora los demócratas controlen tanto el Senado como la Cámara de Representantes significa que podremos controlar al presidente, algo que era necesario”, señaló.

Al ser cuestionada sobre sus próximos pasos después de abandonar la alcaldía, Bass aseguró que tiene muchas ideas, aunque descartó que esté pensando en volver a competir por un cargo público.

“Nunca hay que decir nunca”, respondió. “Ahora mismo, no puedo ni imaginarlo”.

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