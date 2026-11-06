“Voy a trabajar muy duro”: Nithya Raman se conmueve tras ganar la alcaldía de Los Ángeles

Los altos costos y la falta de vivienda, la seguridad pública y el desarrollo económico serán las cuatro prioridades en las que se enfocará Nithya Raman, elegida como alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles.

Durante su primer acto público tras ganar las elecciones la noche del jueves, Raman respondió a La Opinión sobre qué había conversado con sus colegas del Concejo -los 14 miembros respaldaron a Karen Bass- y se comprometió a trabajar con cada uno de ellos dejando de lado las divisiones surgidas durante la campaña.

“Todos nosotros, cada uno de los integrantes del Concejo municipal, estamos aquí porque amamos Los Ángeles”, dijo. “Somos conscientes de que debemos colaborar para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Cada conversación giró en torno a ese compromiso, tanto entre nosotros como con los habitantes de la ciudad. Trabajaremos juntos para mejorarla”.

Tras la concesión de Karen Bass este jueves, la concejala, una inmigrante de India, será la segunda alcaldesa consecutiva de Los Ángeles, ciudad donde se ha plasmado una victoria para el sector progresista de los Demócratas Socialistas de América (DSA).

El hecho de que los angelinos hayan votado por una inmigrante para ser su próxima alcaldesa en este momento preciso de la historia estadounidense, me resulta profundamente conmovedor Nithya Raman – Alcaldesa electa de Los Ángeles

Raman, quien representa el Distrito 4 del Ayuntamiento, repitió una hazaña similar a la que logró en 2005 Antonio Villaraigosa, quien se convirtió en el primer alcalde de origen mexicano en Los Ángeles luego de sorprender al titular James K. Hahn.

De acuerdo con los últimos datos publicados el jueves por la Oficina del Registro y Secretaría del Condado de Los Ángeles, Raman había obtenido 460,772 votos (52.7%), frente a los 413,519 votos (47.3%) para Bass.

Se espera que la ventaja de Raman continúe en ascenso gracias a su principal base de apoyo: jóvenes y progresistas, quienes votaron hacia el final del proceso electoral. Así lo hicieron el martes, y son precisamente esos votos los que está contabilizando el condado.

Nithya Raman hizo sus primeras declaraciones como alcaldesa electa la noche del jueves en el Original Farmers Market en el oeste de Los Ángeles. Crédito: Jae C. Hong | AP

“El sueño inmigrante”

La noche del jueves en el Original Farmers Market, en el oeste de Los Ángeles, la alcaldesa electa describió sus emociones momentos después que Bass había aceptado la derrota.

Emocionada y por momentos cerca del llanto, al grado de que se cubría el rostro, Raman dijo: “Esta ciudad nos ha dado tanto, a mí y a mi familia. Y esto ocurre en un momento en el que a nivel federal —durante los últimos dos años— hemos visto a un país que ha rechazado a los inmigrantes y, en muchos sentidos, al sueño inmigrante”.

Y continuó: “Yo misma soy una inmigrante en este país y esta es, en muchos aspectos, una ciudad de inmigrantes; ya sea que hayan llegado desde otras partes de Estados Unidos o desde cualquier otro lugar del mundo. Esta ciudad ha abierto sus brazos para que la gente venga a construir aquí sus sueños”.

A todos los angelinos les envió un mensaje: “Quiero decirles que voy a trabajar muy duro, y todo mi equipo también, para ganarme su confianza; para ganarme la confianza de todos en esta ciudad, para lograr que la gente vuelva a creer en Los Ángeles y vuelva a confiar en su ayuntamiento”.

La alcaldesa Karen Bass admitió con gracia su derrota y expresó apoyo a Nithya Raman, quien la sucederá en diciembre. Crédito: Jae C. Hong | AP

Bass: “La gente de Los Ángeles ha hablado”

Luego de confirmarse el triunfo de Nithya Raman, la alcaldesa Karen Bass concedió el resultado adverso y felicitó a su contrincante. Bass emitió el siguiente comunicado:

“Durante los últimos cuatro años, hemos enfrentado algunos de los retos más complejos que puede tener cualquier gran ciudad estadounidense. Tras la pandemia —cuando los campamentos de personas sin hogar ocupaban nuestras calles y los negocios intentaban reabrir—, logramos sacar a los angelinos de las calles, hacer que nuestros vecindarios fueran más seguros, construir más viviendas asequibles y crear nuevas oportunidades para las familias trabajadoras. Nos mantuvimos unidos frente a incendios forestales devastadores y protegimos a nuestras comunidades inmigrantes cuando Donald Trump envió tropas federales a nuestras calles para sembrar miedo e intimidación. Ese progreso nos pertenece a todos.

“Aunque este no es el resultado que esperábamos, la gente de Los Ángeles ha hablado. He llamado a la concejala Nithya Raman para felicitarla por su victoria, y me he comprometido a garantizar una transición fluida y ordenada. Seguir impulsando a esta ciudad es lo que Los Ángeles necesita de todos nosotros.

“Amo a Los Ángeles. Creo en Los Ángeles. Y seguiré trabajando para asegurar que la promesa de una vida mejor esté al alcance de todos. Gracias”.

LAPD y el factor Jim McDonnell

Hablando de la seguridad pública, que es una de las principales preocupaciones de muchos ciudadanos en este momento, el sindicato de policías del LAPD emitió un comunicado señalando que hay agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles —y otros miembros del cuerpo— que sienten angustia e incertidumbre ante la posibilidad de recortes importantes en el departamento bajo la administración de Raman.

¿Habrá recortes significativos en el LAPD? ¿Y sigue manteniendo su intención de destituir al jefe de policía, Jim McDonnell?, se le preguntó.

“Ya he hablado con la cúpula del LAPD. De hecho, he estado en contacto con el jefe [Jim] McDonnell; hablé con él hoy mismo. Fue una de las primeras llamadas que hice, porque la seguridad pública es el servicio más importante que la ciudad ofrece a sus habitantes; es, sin lugar a duda, el servicio fundamental”, respondió la alcaldesa electa.

La mujer de 45 años indicó que desea asegurarse de que, independientemente de lo que ocurra durante este periodo de transición, “estemos preparados para prestar ese servicio al nivel que esperan los angelinos cuando yo asuma el cargo a mediados de diciembre”.

Víctor Manuel Gómez, vendedor de nieve artesanal, consideró que Nithya Raman debe concentrar su atención en el alto costo de la vivienda.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Angelinos piden que cumpla su palabra

“Nithya se comprometió con nosotros a que no permitiría que la compañía Lineage vuelva a reabrir, y meteremos presión para que cumpla su palabra”, dijo Eloísa Galindo, una de las mujeres que ha denunciado a dicha empresa desde el incendio del 17 de junio.

“No vamos a parar en nuestra demanda de justicia”, dijo. “Ella nos dio su palabra; estuvo reunida con nosotros en una junta especial y nos aseguró que haría todo lo que está en sus manos para ayudarnos”.

Su compañera de lucha social, Tomasa Martínez, miembro de la Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE), brincaba de contenta porque Raman se convirtió en la nueva alcaldesa de Los Ángeles. Ella hizo campaña en favor de Raman en Boyle Heights.

“Ella se acercó a nosotros y nos preguntó qué necesitábamos, y se ofreció para ayudarnos cuando los niños y toda la gente de Boyle Heights se estaba enfermando por respirar el aire tóxico que salía de Lineage”, comentó Martínez. “Ella nos aseguró que regresaría a Boyle Heights para que los dueños de la compañía Lineage se fueran del vecindario”.

“Ya voté por ella. Ya ganó y espero que haga algo por vendedores ambulantes”, comentó Simón Rodríguez, un mexicano de Puebla de 54 años que vende elotes en las calles. Faustino Mirario, de 64 años, residente del Este de Los Ángeles, mencionó que aunque no conoce a Nithya Raman votó por ella.

“Me gustaría que haga mejoras en las calles del Este de Los Ángeles. Dan tristeza por tanta basura que tira la gente”, se quejó. “Hay muchos baches y agujeros desde la calle Soto hasta el bulevar Washington”.

Evelyn Hernández, empleada de la Birriería “El Chingón”, ubicada sobre la calle Soto y la calle 4th en el Este de Los Ángeles, expresó que el principal problema que debería atacar desde el inicio de su gobierno Nithya Raman sería el de los desamparados.

Otro vendedor ambulante, Juan Gallegos, de 26 años, quien ofrece vasos de yogurt en el negocio llamado Barranco’s, se sumó a la petición porque se arregle el tema de las personas sin hogar. “Hay mucha gente en la calle”, dijo. “También esperaría que el ICE ya no tenga tanta presencia porque la gente tiene miedo de salir”.

Por su parte, Víctor Manuel Gómez, de 66 años, originario de la Ciudad de México y vendedor de nieve artesanal, consideró que Raman debería concentrar su atención en el alto costo de la vivienda en Los Ángeles. “Yo pago ya $3,200 por una casa de tres recámaras donde vivimos seis personas, pero está muy difícil reunir el dinero cada mes para poder pagar el alquiler”, dijo. “Ya deberían hacer algo para que todos paguemos menos”.