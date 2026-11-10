¿Cuándo toman posesión el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles?

Después de confirmarse sus triunfos en las elecciones de mitad de mandato, el 3 de noviembre de 2026, Xavier Becerra y Nithya Raman deben esperar unos días más para tomar sus cargos como gobernador de California y alcaldesa de Los Ángeles, de forma respectiva.

Xavier Becerra relevará del cargo al también demócrata Gavin Newsom, gobernador de California desde el 7 de enero de 2019; en tanto que Nithya Raman se convertirá en la segunda mujer en ocupar la alcaldía de Los Ángeles, responsabilidad que ostenta Karen Bass desde el 12 de diciembre de 2022.

En California, las fechas de toma de posesión dependen de los cargos. Los nuevos miembros de la Legislatura de California entran en funciones en diciembre, mientras que el gobernador y otros funcionarios constitucionales deberán esperar hasta enero de 2027 para asumir sus responsabilidades.

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Primera cita: 7 de diciembre de 2026

Los primeros en comenzar con sus responsabilidades serán los nuevos integrantes del Senado y de la Asamblea de California, que iniciarán sus periodos desde el lunes 7 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el artículo IV, sección 2, de la Constitución de California, los mandatos de los senadores y miembros de la Asamblea comienzan el primer lunes de diciembre siguiente a su elección.

Nuevo gobernador, el 4 de enero de 2027

El demócrata Xavier Becerra tomará juramento como gobernador de California el lunes 4 de enero de 2027, como lo establece el artículo V, sección 2, de la Constitución estatal.

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La norma establece que el gobernador comience con su mandato a partir del lunes siguiente al 1 de enero posterior a las elecciones.

Otros funcionarios constitucionales de California también asumen sus cargos el lunes 4 de enero de 2027, entre ellos están el vicegobernador, el secretario de Estado, el contralor, el tesorero, el fiscal general y el comisionado de Seguros.

¿Y la alcaldía de Los Ángeles?

Nithya Raman no tendrá que esperar al próximo año para tomar el mando para encabezar la ciudad de Los Ángeles.

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La Carta Municipal es la que establece la fecha para la toma de posesión de la alcaldía de Los Ángeles, y que no sigue necesariamente el calendario general de otros cargos en California.

Nithya Raman se hace cargo de la alcaldía de Los Ángeles a partir del 14 de diciembre de 2026. Crédito: Jae C. Hong | AP

Según la sección 205(c) de la Carta Municipal de Los Ángeles, el mandato de la alcaldesa comienza el segundo lunes de diciembre siguiente a la elección.

De esta manera, Nithya Raman asumirá de forma oficial la alcaldía de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2026, fecha en que comenzará su mandato de cuatro años.

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En esa misma fecha también inician los mandatos para el fiscal municipal, el contralor y los miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles, cuyos mandatos correspondan a este ciclo electoral.

Funcionarios en los condados de California

Los funcionarios electos en las votaciones de mitad de mandato del 3 de noviembre comienzan sus respectivos mandos al mediodía del lunes 4 de enero de 2027.

El Código de Gobierno de California, en su sección 24200, establece que, salvo excepciones previstas por la ley, los funcionarios electos de los condados comienzan con sus respectivas funciones a las 12:00 p.m. del primer lunes después del 1 de enero siguiente a la elección.

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Los cargos locales tienen fechas diferentes para asumir sus responsabilidades. No todos los funcionarios municipales, escolares o de distritos especiales tienen el mismo calendario, debido a que los cargos tienen fechas de tomas de posesión establecidas por leyes específicas.

4 de diciembre de 2026 : los funcionarios electos bajo la Ley Uniforme de Elecciones de Distritos (Uniform District Election Law) comienzan sus funciones al mediodía del primer viernes de diciembre, de acuerdo con la sección 10554 del Código Electoral.

: los funcionarios electos bajo la Ley Uniforme de Elecciones de Distritos (Uniform District Election Law) comienzan sus funciones al mediodía del primer viernes de diciembre, de acuerdo con la sección 10554 del Código Electoral. 11 de diciembre de 2026 : los nuevos integrantes de ciertas juntas directivas de distritos electorales comienzan sus periodos el segundo viernes de diciembre, conforme a la sección 5017 del Código de Educación.

: los nuevos integrantes de ciertas juntas directivas de distritos electorales comienzan sus periodos el segundo viernes de diciembre, conforme a la sección 5017 del Código de Educación. Cargos municipales: la fecha puede variar según la ciudad y sus disposiciones legales o carta constitutiva, por lo que se necesita consultar con la oficina del secretario municipal correspondiente.

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