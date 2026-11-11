Bass reafirma que la democracia prevaleció en Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass aseguró que la democracia prevaleció en Los Ángeles en la votación de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, en la que perdió la oportunidad de reelegirse tras ser derrotada por la concejala Nithya Raman.

En sus primeras declaraciones públicas desde el día de votación, Bass habló sobre el proceso electoral que se celebró hace una semana, en el que se convirtió en la primera alcaldesa de Los Ángeles en funciones en ser derrotada por su rival en las urnas desde que Jim Hahn perdió ante Antonio Villaraigosa en 2005.

“Los votantes tomaron una decisión y la democracia prevalece. Le deseo lo mejor a Nithya Raman porque siempre he estado, y seguiré estando, centrada en la ciudad de Los Ángeles y en lo que ayudará a que la ciudad prospere”, declaró Karen Bass.

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Bass hizo sus declaraciones tras visitar el lugar donde ocurrió un incendio en una instalación industrial en Vernon, que estalló el lunes y se reavivó este martes.

Hasta la mañana de este miércoles 11 de noviembre, una semana después de las elecciones, Raman, proclamada como vencedora en la elección por la alcaldía de Los Ángeles, registraba 608,897 votos (54.81%), mientras que Bass tenía 502,000 sufragios (45.19%). Raman se convertirá en la alcaldesa número 44 de la ciudad.

Karen Bass no se negó a hablar sobre lo que ella cree que implicó su derrota en las urnas, la primera que sufre en una elección para un cargo público en Los Ángeles, Sacramento y Washington, D.C.

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Después de tener una desventaja en las primeras encuestas previas a las elecciones generales de noviembre, Bass recortó la diferencia hasta lograr empatar en las preferencias a Raman, candidata que contaba con el respaldo de Democratic Socialists of America-L.A.

“Pongo la elección en el contexto del panorama nacional. Para mí, hubo una ola, y estas olas ocurren. He estado aquí el tiempo suficiente como para vivirlas, no necesariamente cuando me afectaron a mí. Pero se dan olas de cambio cuando la gente está simplemente frustrada. Solo quieren un cambio, y lo consiguieron”, declaró Bass.

Con la victoria de Nithya Raman, Los Ángeles será una de las tres grandes ciudades de Estados Unidos que serán lideradas por políticos con el respaldo de socialistas democráticos, junto con Nueva York, con el alcalde Zohran Mamdani, y Washington, D.C., con Janeese Lewis George, quien ganó el cargo en las elecciones de medio mandato.

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En relación sobre si tuviera intención de continuar en la política después de entregar la alcaldía de Los Ángeles a Raman, Karen Bass mencionó que es posible que tome otros rumbos.

“Es poco probable, pero saben, he pasado toda mi vida dedicada al servicio, sin pensar nunca en qué quería hacer y personalmente. Ese momento ya llegó”, dijo.

Bass aseguró que ser alcaldesa de Los Ángeles fue el mayor honor posible que tuvo en su carrera política.

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“La culminación del trabajo de toda una vida. Los temas en los que estaba trabajando como alcaldesa son los mismos en los que trabajaba años atrás desde la perspectiva comunitaria, antes de imaginar siquiera una vida en la política”, expresó.

Tras el cierre de las urnas, en la noche del martes 3 de noviembre, Karen Bass encabezaba la votación tras el primer conteo de papeletas que se devolvieron por correo y de electores que votaron de forma anticipada. Sin embargo, a partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre, Raman se colocó al frente, con una ventaja que no dejó más.

Bass buscaba un segundo mandato como alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. En 2022, derrotó al desarrollador inmobiliario Rick Caruso, y contaba con el respaldo de todo el Concejo Municipal de Los Ángeles. Caruso declaró que pensaba votar por Bass en las elecciones del 3 de noviembre.

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Después de ser considerada como ganadora en las elecciones por la alcaldía, Nithya Raman emitió una declaración, en la que agradecía a Bass por su servicio a Los Ángeles.

“Una persona que ha dedicado décadas de su vida a hacer de esta ciudad lo que es hoy. Desde su etapa como enfermera de urgencias, hasta la fundación de Community Coalition, su liderazgo en Sacramento y en D.C., y luego convertirse en la primera alcaldesa de Los Ángeles, ha servido a Los Ángeles durante tantas décadas, y sé que muchísimas personas, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, agradecen su dedicación a la promesa de Los Ángeles”, dijo Raman.

Nithya Raman nació en India y desde niña se mudó, con su familia, a Estados Unidos. Obtuvo una licenciatura en Estudios Sociales/Teoría Política en la Universidad de Harvard en 2003 y una maestría en Planeación Urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

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Raman fue cofundadora de SELAH Neighborhood Homeless Coalition y también trabajó en la Oficina del Director Administrativo de la ciudad. Antes de ser concejera, fue directora ejecutiva de Time’s Up Entertainment.

Desde hace 13 años, Nithya Raman se mudó a Los Ángeles, está casada con Vali Chandrasekaran, guionista y productor de televisión, con series como “Modern Family” y “30 Rock”.

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